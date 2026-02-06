Entusiasmo y expectativa por la letra chica: las primeras reacciones de los empresarios al acuerdo entre Argentina y EEUU

El sector privado valoró el entendimiento bilateral como una oportunidad, aunque anticipó que será clave analizar su impacto concreto (Grosby)

La firma del acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos generó reacciones mayormente positivas por parte del sector empresario. Diferentes entidades mostraron cautela a la espera de conocer todos los detalles del convenio, pero no dudaron en mostrar su apoyo a un trato que, estiman, tendrá un impacto favorable para la economía nacional.

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) se mostró a favor de la rúbrica del pacto comercial al plantear que “se inscribe en un proceso de reinserción de la Argentina en el escenario global”. Para la entidad, “es un importante avance en la dirección correcta”.

Tras conocerse la noticia, el titular de la CAC, Natalio Grinman, aclaró que “un análisis pormenorizado del texto del acuerdo demandará tiempo”, por lo que no están aun en condiciones de hacer una evaluación detallada".

“Sin perjuicio de ello, podemos decir que desde la CAC consideramos muy positivo que se estrechen lazos con la principal potencia económica mundial. Estados Unidos es la nación líder del mundo libre, con quien compartimos valores y con quien tenemos múltiples oportunidades de intercambios mutuamente beneficiosos que podemos aprovechar”, sumó.

El acuerdo fue destacado como un paso para fortalecer el comercio, las inversiones y la inserción internacional del país (Fuente)

Bajo su perspectiva, el convenio con Estados Unidos impulsará el vínculo bilateral, lo que abarca no solo al comercio de bienes, sino también al intercambio de servicios, a los flujos de financiamiento, a las inversiones, a la transferencia de tecnología y de conocimientos. “Un entendimiento que facilite este tipo de vinculaciones es positivo para ambas partes. Que Argentina se asocie a una nación como EE.UU. colaborará con el proceso de normalización de la economía, permitiéndonos acelerar el paso hacía ese progreso al que aspiramos”,señaló.

La Sociedad Rural Argentina (SRA) también valoró positivamente el anuncio del entendimiento entre ambos países al considerar que “representa una oportunidad para seguir profundizando la inserción internacional del país y que los productos agroindustriales amplíen el acceso a los mercados estratégicos”.

“Aguardamos conocer en detalle el acuerdo que se firmó en el día de la fecha, para determinar el impacto del mismo para la Argentina, ya que consideramos fundamental que se contemplen condiciones de competencia equitativas, y que es imprescindible avanzar en una agenda interna que mejore la competitividad de nuestro sector para aprovechar plenamente las oportunidades externas”, argumentaron desde la entidad.

Se muestra el documento original del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco entre Argentina y Estados Unidos, presentado por el canciller Pablo Quirno (@pabloquirno)

En tal sentido, reiteraron su “disposición a colaborar con las autoridades nacionales en la construcción de políticas que fortalezcan al sector productivo, promuevan inversiones y consoliden el rol del agro como motor del crecimiento económico de la Argentina”.

Por otra parte, desde la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe) celebraron el anuncio de la Cancillería y evaluaron que “se trata de una señal sumamente relevante para profundizar el entendimiento entre ambos Estados, ampliar oportunidades y consolidar una agenda de apertura comercial bilateral orientada al crecimiento y a la integración internacional”.

“CAEMe valora especialmente que el acuerdo apunte a crear un entorno claro, transparente y previsible, que mejore la competitividad del país y eleve los estándares regulatorios para el acceso a mercados, incluyendo —en particular— la adopción de los estándares internacionales en materia de propiedad intelectual. Un marco de propiedad intelectual robusto es un habilitador transversal de la innovación, porque reduce la incertidumbre, promueve la inversión y facilita la transferencia tecnológica", sumaron.

El Consorcio ABC destacó que el acuerdo ampliará el cupo de exportación a Estados Unidos y podría impulsar el ingreso de divisas en 2026 (EFE)

Por último, el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (Consorcio ABC) celebró el acuerdo y felicitó al Gobierno nacional y a los equipos negociadores al considerar que se trata de una “mejora sustancial en el acceso de las carnes bovinas argentinas al mercado de los Estados Unidos”.

En ese sentido, detallaron que Argentina contaba históricamente con un cupo de 20.000 toneladas de carne libres de aranceles, que ahora se verá ampliado con 80.000 toneladas adicionales durante 2026. De acuerdo con datos oficiales citados por el consorcio, en 2025 se exportaron a Estados Unidos cerca de 45.000 toneladas de carne bovina enfriada y congelada, por un valor cercano a USD 345 millones, un volumen que superó ampliamente el contingente arancelario vigente hasta el momento.

Desde el ABC señalaron que la ampliación del cupo representa una buena noticia para una industria que atraviesa un contexto complejo, marcado por la reducción de la oferta ganadera, y estimaron que el nuevo esquema permitirá alcanzar exportaciones por hasta 100.000 toneladas con aranceles preferenciales, lo que podría traducirse en ingresos superiores a los USD 700 millones durante 2026. Finalmente, reafirmaron su compromiso de continuar trabajando junto a las autoridades nacionales para avanzar en la apertura sanitaria y en la mejora del acceso comercial a los mercados internacionales.