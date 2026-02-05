Economía

Cuántos funcionarios dejaron el Gobierno desde 2023: Economía es el área que más perdió

Con la renuncia del titular del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), organismo descentralizado del Ministerio de Economía, Luis Caputo lidera el ranking de mayores salidas de la “planta política”

Guardar
El Ministerio de Economía es
El Ministerio de Economía es el área que más funcionarios perdió desde diciembre de 2023.

La renuncia de Marco Lavagna al Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) generó un alto costo político para el Gobierno y lanzó dudas sobre la hasta ahora indiscutida cifra de precios. Pero el episodio sólo fue un de decenas de salidas de funcionarios de la gestión del presidente Javier Milei, un fenómeno que tiene a Economía como el sector más afectado.

Según un informe de la consultora Epyca, que toma una publicación del politólogo Pablo Salinas, en lo que va de la presidencia de La Libertad Avanza (LLA), renunciaron o fueron echados 224 funcionarios de lo que se conoce como la “planta política” (de subsecretarios en adelante).

Desde la asunción el 10 de diciembre de 2023 al 2 de febrero, Javier Milei lleva 785 días en la presidencia y en ese lapso de tiempo se fueron 224 funcionarios. Lo que arroja que salieron de por decisión personal o porque se lo dispusieron 2 por semana o uno cada cuatro días.

Pero el dato está en que de los 224 funcionarios que dejaron sus cargos de la planta política, 77 eran del Ministerio de Economía, que lidera el ranking de mayores salidas. Superando a Capital Humano con 28; Jefatura de Gabinete 27.

infografia

Por debajo quedan Presidencia con 17 al igual que Defensa; Relaciones Exteriores y Salud con 14; Justicia, 11; Interior, 7; Seguridad Nacional, 6; Desregulación y Transformación del Estado, 3; Banco Central de la República Argentina (BCRA), 2; e Infraestructura con 1.

Fue el propio Caputo quien confesó el malestar que existe entre los funcionarios por la cuestión salarial. Es que durante los dos primeros años de gestión se tomó la decisión de que no haya incrementos salariales en el Poder Ejecutivo Nacional, lo que alcanzaba desde el presidente a los secretarios. Una decisión que se revirtió este año, aunque no para Milei y la vicepresidenta, Victoria Villarruel.

“Lo que pasa ahí es lo mismo que ocurre en todo el sector público: los sueldos quedaron muy bajos porque, pensá que tanto ellos como nosotros no nos aumentábamos los sueldos. Ahora sí, pero desde el inicio de la gestión no nos los aumentábamos”, explicó Caputo cuando se lo consultó por el perfil de LinkedIn del flamante titular del Indec, Pedro Lines.

Es que Pedro Lines, había colocado en su cuenta de Linkedin el logo “open to work” o abierto a trabajar. Es decir que quien hace días era el número 2 del organismo estaba buscando otro empleo precisamente por los bajos salarios de administración pública.

Lo que quedó de manifiesto sobre todo con la salida Esteban Marzorati, quien era secretario de Industria y Comercio; que fue a la par de la renuncia Marcos Ayerra a la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa (PyME) y Santiago Migone como subsecretario de Gestión Productiva.

Marco Lavagna renunció a la
Marco Lavagna renunció a la conducción del Indec a comienzos de esta semana.

Si bien, al momento de su salida, en agosto pasado, desde el Ministerio de Economía aseguraron que se debieron “temas personales y nuevos desafíos profesionales” y que las funciones de la Secretaría de Industria y PyME iban a ser absorbidas por la Secretaría de Coordinación de Producción, el conflicto salarial estuvo latente.

Siendo esta una situación que reconoció el propio Caputo. “A mucha gente se le hace muy difícil. Hay algunos que lo podemos sostener, otros no. En Producción, por ejemplo, se me fueron un montón. Y se van al sector privado porque tienen muchos mejores sueldos. Son gente capaz, honesta, que trabajó siempre en el sector privado”, contó.

Una de las salidas que más sintió el ministro Caputo en el último tiempo fue la de Pablo Quirno al frente de la Secretaría de Finanzas, quien debió irse a canciller a ocupar el lugar de Gerardo Werthein. Como también la de Juan Pazo al frente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que derivó en el nombramiento de Andrés Vázquez.

Nuevos sueldos

Según cifras públicas confirmadas a Infobae por voceros de la Casa Rosada, el salario del presidente Javier Milei se mantiene en $4.066.018 brutos mensuales, congelado desde diciembre de 2023, sin actualizaciones previstas. La vicepresidenta Victoria Villarruel percibe $3.764.821 brutos, también congelados desde ese mes. Ambos montos permanecen sin cambios, conforme a la exclusión establecida en el último decreto.

Para el resto de las autoridades superiores, los sueldos previos y actualizados confirmados por las mismas fuentes son los siguientes:

  • Ministros:
  • Salario previo (bruto): $3.584.006; (neto estimado) $2.975.725
  • Nuevo salario (bruto): entre $5.800.000 y $6.600.000
  • Nuevo salario neto estimado: entre $4.814.000 y $5.478.000
  • Secretarios:
  • Salario previo (bruto): $3.282.709; (neto estimado) $2.724.649
  • Nuevo salario (bruto): entre $5.300.000 y $6.100.000
  • Nuevo salario neto estimado: entre $4.399.000 y $5.063.000

El ajuste, que se percibirá con los haberes de enero de 2026 y se cobra en febrero, representa un aumento acumulado de entre 62,4% y 85,9% respecto a los valores previos, según el cálculo sobre incrementos paritarios estatales de los últimos dos años. Los aumentos no son retroactivos y solo alcanzan a ministros, secretarios y otras autoridades superiores, quedando excluidos Milei y Villarruel.

Estos ajustes fueron oficializados a través del Decreto 931/2025, publicado en el Boletín Oficial en diciembre.

Temas Relacionados

Luis CaputoIndecMarco LavagnaInflaciónÚltimas noticiasEconomía

Últimas Noticias

Mercados en alerta: cuál es el activo argentino que resistió la volatilidad externa mientras los inversores huyen del riesgo

Los títulos soberanos de Argentina lograron sortear las turbulencias que dominaron a Wall Street y que impulsaron el valor del oro, refugio del mercado frente a la incertidumbre global

Mercados en alerta: cuál es

En enero hubo un “boom” de créditos en dólares y un tímido repunte del financiamiento en pesos

El crédito al sector privado inició 2026 con comportamientos dispares. Hubo una mayor cautela en los préstamos a hogares y una reconfiguración de la demanda por parte de empresas

En enero hubo un “boom”

El cerdo impulsó el boom del consumo de carne y marcó un récord histórico en la Argentina

El consumo per cápita de carne porcina creció casi 9% en 2025 y fue el principal motor del aumento de la ingesta de proteína animal, en un contexto de precios relativos y cambio de hábitos

El cerdo impulsó el boom

Caputo admitió que no estaba de acuerdo con cambiar el índice de inflación y anticipó qué pasará con el dato de enero

El ministro de Economía volvió a referirse a la polémica por el cambio de metodología del IPC. Aseguró que los patrones de consumo cambiaron con la pandemia y remarcó que será necesario “volver a medirlos”

Caputo admitió que no estaba

Economía pagará en el primer trimestre $175.700 millones al gobierno porteño por la cautelar de coparticipación

A través de la Decisión Administrativa 2/26 el Jefe de Ministros y el ministro de Economía reasignaron partidas del Presupuesto si afectar el compromiso de mantener el superávit fiscal

Economía pagará en el primer
DEPORTES
Boca Juniors confirmó las lesiones

Boca Juniors confirmó las lesiones del Changuito Zeballos y Ander Herrera: cuántos partidos se perderán

El video que abrió el debate en el mundo del tenis: miró su celular en pleno partido y luego perdió todos los puntos

Platense y Talleres se clasificaron a los 16avos de final: así quedó el cuadro de la Copa Argentina

El mensaje de Icardi a la China Suárez tras romper un récord histórico en el Galatasaray: “La mujer que estuvo cuando no había luces”

Ocho jugadores involucrados, incluida una megaestrella: el megacanje que revoluciona a la NBA

TELESHOW
Las postales sexies de Julieta

Las postales sexies de Julieta Ortega en la playa: “Las ondas del verano”

El divertido show de Maxi López en MasterChef Celebrity: imitó a Wanda Nara y actuó en Romero y Julieta

Flor de la V contó las dificultades que vivió junto a Pablo Goycochea cuando se conoció su romance: “Había una persecución”

La emotiva despedida de Roberto Pettinato a Juan Carlos Velázquez, El Mini de Duro de domar: “Inolvidable”

La condición que habría puesto Wanda Nara para que sus niñas asistan al cumpleaños de la hija de la China Suárez

INFOBAE AMÉRICA

“Las que moran en las

“Las que moran en las sombras“: cuatro olvidadas autoras argentinas muestran que el monstruo es la realidad

Llega al Met a mayor exposición dedicada a Rafael en Estados Unidos

Paul Collier admite que se equivocó: por qué el humanismo redefine el concepto de prosperidad económica

Estados Unidos e Irán se reunirán en Omán para reactivar las conversaciones sobre el programa nuclear de Teherán

Crisis en Cuba: la dictadura busca apoyo de China y Rusia ante el fin del apoyo venezolano y la presión de Donald Trump