Cuántos funcionarios dejaron el Gobierno desde 2023: Economía es el área que más perdió

El Ministerio de Economía es el área que más funcionarios perdió desde diciembre de 2023.

La renuncia de Marco Lavagna al Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) generó un alto costo político para el Gobierno y lanzó dudas sobre la hasta ahora indiscutida cifra de precios. Pero el episodio sólo fue un de decenas de salidas de funcionarios de la gestión del presidente Javier Milei, un fenómeno que tiene a Economía como el sector más afectado.

Según un informe de la consultora Epyca, que toma una publicación del politólogo Pablo Salinas, en lo que va de la presidencia de La Libertad Avanza (LLA), renunciaron o fueron echados 224 funcionarios de lo que se conoce como la “planta política” (de subsecretarios en adelante).

Desde la asunción el 10 de diciembre de 2023 al 2 de febrero, Javier Milei lleva 785 días en la presidencia y en ese lapso de tiempo se fueron 224 funcionarios. Lo que arroja que salieron de por decisión personal o porque se lo dispusieron 2 por semana o uno cada cuatro días.

Pero el dato está en que de los 224 funcionarios que dejaron sus cargos de la planta política, 77 eran del Ministerio de Economía, que lidera el ranking de mayores salidas. Superando a Capital Humano con 28; Jefatura de Gabinete 27.

Por debajo quedan Presidencia con 17 al igual que Defensa; Relaciones Exteriores y Salud con 14; Justicia, 11; Interior, 7; Seguridad Nacional, 6; Desregulación y Transformación del Estado, 3; Banco Central de la República Argentina (BCRA), 2; e Infraestructura con 1.

Fue el propio Caputo quien confesó el malestar que existe entre los funcionarios por la cuestión salarial. Es que durante los dos primeros años de gestión se tomó la decisión de que no haya incrementos salariales en el Poder Ejecutivo Nacional, lo que alcanzaba desde el presidente a los secretarios. Una decisión que se revirtió este año, aunque no para Milei y la vicepresidenta, Victoria Villarruel.

“Lo que pasa ahí es lo mismo que ocurre en todo el sector público: los sueldos quedaron muy bajos porque, pensá que tanto ellos como nosotros no nos aumentábamos los sueldos. Ahora sí, pero desde el inicio de la gestión no nos los aumentábamos”, explicó Caputo cuando se lo consultó por el perfil de LinkedIn del flamante titular del Indec, Pedro Lines.

Es que Pedro Lines, había colocado en su cuenta de Linkedin el logo “open to work” o abierto a trabajar. Es decir que quien hace días era el número 2 del organismo estaba buscando otro empleo precisamente por los bajos salarios de administración pública.

Lo que quedó de manifiesto sobre todo con la salida Esteban Marzorati, quien era secretario de Industria y Comercio; que fue a la par de la renuncia Marcos Ayerra a la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa (PyME) y Santiago Migone como subsecretario de Gestión Productiva.

Marco Lavagna renunció a la conducción del Indec a comienzos de esta semana.

Si bien, al momento de su salida, en agosto pasado, desde el Ministerio de Economía aseguraron que se debieron “temas personales y nuevos desafíos profesionales” y que las funciones de la Secretaría de Industria y PyME iban a ser absorbidas por la Secretaría de Coordinación de Producción, el conflicto salarial estuvo latente.

Siendo esta una situación que reconoció el propio Caputo. “A mucha gente se le hace muy difícil. Hay algunos que lo podemos sostener, otros no. En Producción, por ejemplo, se me fueron un montón. Y se van al sector privado porque tienen muchos mejores sueldos. Son gente capaz, honesta, que trabajó siempre en el sector privado”, contó.

Una de las salidas que más sintió el ministro Caputo en el último tiempo fue la de Pablo Quirno al frente de la Secretaría de Finanzas, quien debió irse a canciller a ocupar el lugar de Gerardo Werthein. Como también la de Juan Pazo al frente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que derivó en el nombramiento de Andrés Vázquez.

Nuevos sueldos

Según cifras públicas confirmadas a Infobae por voceros de la Casa Rosada, el salario del presidente Javier Milei se mantiene en $4.066.018 brutos mensuales, congelado desde diciembre de 2023, sin actualizaciones previstas. La vicepresidenta Victoria Villarruel percibe $3.764.821 brutos, también congelados desde ese mes. Ambos montos permanecen sin cambios, conforme a la exclusión establecida en el último decreto.

Para el resto de las autoridades superiores, los sueldos previos y actualizados confirmados por las mismas fuentes son los siguientes:

Ministros:

Salario previo (bruto): $3.584.006; (neto estimado) $2.975.725

Nuevo salario (bruto): entre $5.800.000 y $6.600.000

Nuevo salario neto estimado: entre $4.814.000 y $5.478.000

Secretarios:

Salario previo (bruto): $3.282.709; (neto estimado) $2.724.649

Nuevo salario (bruto): entre $5.300.000 y $6.100.000

Nuevo salario neto estimado: entre $4.399.000 y $5.063.000

El ajuste, que se percibirá con los haberes de enero de 2026 y se cobra en febrero, representa un aumento acumulado de entre 62,4% y 85,9% respecto a los valores previos, según el cálculo sobre incrementos paritarios estatales de los últimos dos años. Los aumentos no son retroactivos y solo alcanzan a ministros, secretarios y otras autoridades superiores, quedando excluidos Milei y Villarruel.

Estos ajustes fueron oficializados a través del Decreto 931/2025, publicado en el Boletín Oficial en diciembre.