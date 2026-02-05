Cuál fue el salario pretendido por los argentinos en 2025: las diferencias según el puesto y el sector

El salario pretendido promedio cerró diciembre en 1.731.592 pesos mensuales, tras registrar la mayor baja mensual de todo 2025 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El salario pretendido por los trabajadores argentinos registró en 2025 un aumento acumulado del 34,66%, un incremento que se ubicó por encima de la inflación del mismo período, que fue del 31,5%. Así lo indicó el último Index del Mercado Laboral elaborado por Bumeran, que releva las remuneraciones solicitadas por quienes buscan empleo a través de la plataforma.

De acuerdo con el informe, el comportamiento del salario requerido mostró una dinámica dispar a lo largo del año. Si bien el balance anual cerró con una suba real frente a la inflación, diciembre presentó una contracción mensual significativa. En ese mes, el salario pretendido promedio descendió un 3,71% respecto de noviembre y se ubicó en 1.731.592 pesos brutos mensuales, lo que representó la caída más pronunciada de todo 2025.

La suba acumulada de 2025 fue sensiblemente menor a la registrada en 2024, cuando el salario requerido había aumentado un 165,31%, en un contexto de inflación anual del 117,8%. De este modo, el informe muestra una desaceleración tanto en la dinámica inflacionaria como en el ritmo de ajuste de las pretensiones salariales.

Sectores con mayores incrementos acumulados

El informe también detalla las áreas que registraron los mayores aumentos acumulados del salario requerido durante 2025, con diferencias según el nivel de experiencia.

En el segmento junior, los sectores con mayores subas fueron Recursos Humanos, con un incremento acumulado del 46,50%; Administración y Finanzas, con el 37,29%; Marketing y Comunicación, con el 36,86%; y la categoría Otros, con el 35,15%. Todos estos sectores mostraron aumentos superiores al promedio del segmento junior, que fue del 33,56%.

En los niveles senior y semi senior, los mayores incrementos acumulados se observaron en Marketing y Comunicación, con una suba del 49,72%, y en el área Comercial, con un 43,04%. En ambos casos, los aumentos se ubicaron por encima de la media de ese nivel de seniority, que fue del 30,95%.

Puestos con salarios más altos y más bajos

Durante 2025, las remuneraciones pretendidas más elevadas se registraron en distintos momentos del año y en áreas específicas. En octubre, el sector Sistemas alcanzó un salario requerido de 4.625.000 pesos mensuales para las posiciones de jefe y supervisor. En ese mismo mes, “Corporate Finance” registró 4.000.000 de pesos para los niveles semi senior y senior. En el segmento junior, la remuneración más alta del año se observó en agosto en Dirección, con 2.910.000 pesos mensuales.

En el extremo opuesto, los salarios pretendidos más bajos del año se registraron en enero en Mantenimiento y Limpieza, con 640.000 pesos mensuales para el nivel junior; en Hotelería Hospitalaria, con 725.000 pesos para los niveles semi senior y senior; y en Telemarketing, con 787.500 pesos para los puestos de supervisor o jefe.

En diciembre, las remuneraciones más altas correspondieron a Control de Gestión, con 4.475.000 pesos mensuales para jefe y supervisor; Producto, con 3.750.000 pesos para senior y semi senior; e Ingeniería en Petróleo y Petroquímica, con 2.375.000 pesos para el segmento junior.

Brecha salarial según género

El informe de Bumeran también relevó la evolución de la brecha del salario requerido según género. Durante todo 2025, la diferencia se mantuvo por encima del 4,74% a favor de los hombres. La mayor brecha se registró en enero, cuando alcanzó el 10,89%, mientras que la menor se observó en septiembre, con el 4,74%.

En diciembre, el salario promedio solicitado por las personas que se autoperciben como hombres fue de 1.812.762 pesos mensuales, frente a los 1.655.770 pesos requeridos por quienes se autoperciben como mujeres. Esto implicó una brecha del 9,48%, con una reducción de 1,14 puntos porcentuales respecto del mes anterior.

En términos mensuales, el sueldo pretendido promedio de los hombres descendió un 2,33% en diciembre, mientras que el de las mujeres cayó un 1,32%. Por nivel de seniority, la brecha fue del 0,37% en el segmento junior, del 9,54% en los niveles senior y semi senior, y del 18,30% en los puestos de supervisor o jefe.

Finalmente, el informe señaló que la participación masculina en las postulaciones fue superior a la femenina durante todo el año. En diciembre, las mujeres representaron el 48,51% de las postulaciones, frente al 51,49% de los hombres, una diferencia que se amplía a medida que aumenta el nivel de seniority.