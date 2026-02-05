Cómo viajar gratis en colectivo, subte y premetro en febrero 2026

El pago con billeteras virtuales y bancos habilita reintegros de hasta el 100% en el transporte del AMBA

Viajar en colectivo, subte o premetro durante febrero de 2026 en el Área Metropolitana de Buenos Aires implica enfrentar un escenario de tarifas en alza. Desde el 1 de febrero, el boleto mínimo de colectivo supera los 700 pesos, mientras que el subte y el premetro también ajustaron sus valores. En este contexto, promociones y reintegros de billeteras virtuales y bancos ofrecen una alternativa concreta para quienes buscan reducir el impacto de estos incrementos.

Promociones y beneficios para el transporte

La actualización tarifaria vigente en el AMBA estableció un piso de $721,83 para el boleto mínimo de colectivo en la provincia y de $650,11 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El saldo negativo de la tarjeta SUBE alcanza los 1.200 pesos, cubriendo apenas un viaje y medio de distancia media. La retirada parcial de subsidios estatales al transporte impulsó a bancos y billeteras virtuales a ofrecer sus propios subsidios al consumo mediante reintegros, descuentos y promociones diarias.

La clave para aprovechar estos beneficios consiste en conocer las condiciones y topes de cada empresa, así como la tecnología requerida para el pago. Muchas aplicaciones requieren el uso de NFC o QR, y cada una establece límites mensuales distintos.

Principales billeteras y bancos que ofrecen reintegros

Modo y Banco Nación : La plataforma de los bancos argentinos, Modo, en alianza con el Banco Nación, otorga un 100% de reintegro en pasajes abonados con tarjetas Visa del Banco Nación mediante tecnología NFC. El tope mensual se ubica en 10.000 pesos por tarjeta. Para tarjetas MasterCard, el tope baja a 2.000 pesos mensuales, manteniendo la cobertura total del valor del pasaje. La acreditación puede demorar hasta 30 días y la campaña se extiende hasta el 28 de febrero de 2026.

Naranja X : Esta fintech presenta el tope más elevado del mercado, con reintegros del 100% y un máximo mensual de 20.000 pesos por tarjeta usando tecnología NFC con tarjetas Visa de débito o crédito cargadas en Google o Apple Pay. La tarjeta física no aplica a esta promoción. El reintegro se acredita en hasta 15 días hábiles si es débito, o en el siguiente resumen si es crédito. Además, Naranja X ofrece 100% de reintegro en subte vía QR con dinero en cuenta, aunque en este caso el tope es de 10.000 pesos mensuales.

Personal Pay : La billetera de la empresa de telecomunicaciones implementa un modelo escalonado de beneficios . Los usuarios de Nivel 3, que alcanzan ese rango por consumo o saldo en cuenta, reciben mayores porcentajes de reintegro. El pago se realiza con tecnología NFC, utilizando la tarjeta Visa Personal Pay en el celular. Los fondos acreditados pueden usarse para cualquier fin dentro de la plataforma.

Cuenta DNI : La billetera del Banco Provincia mantiene ofertas específicas para jóvenes de 13 a 17 años, devolviendo el 100% del valor de recargas de transporte y celular hasta un tope de 3.000 pesos mensuales . Cuenta DNI también otorga descuentos en comercios como carnicerías, verdulerías y supermercados, lo que brinda un margen adicional de ahorro al usuario bonaerense.

Mercado Pago : Este actor central del ecosistema financiero digital mostró promociones con reintegros totales de hasta 15.000 pesos durante enero, aunque la vigencia de estos beneficios varía y pueden segmentarse por usuario. Para febrero, conviene revisar la sección de “Beneficios” en la aplicación, ya que Mercado Pago tiende a reactivar promociones sin previo aviso y a ofrecer descuentos personalizados. Los pagos suelen realizarse mediante QR, en especial en estaciones de subte.

Ripio: Esta billetera digital ofrece 100% de reintegro en pasajes de subte y colectivo, con un tope mensual de 10.000 pesos, siempre que el pago se realice usando tecnología NFC con la tarjeta Visa Ripio.

Alternar entre promociones y revisar los topes mensuales permite cubrir gran parte de los gastos de traslado urbano (Imagen ilustrativa Infobae)

Condiciones y funcionamiento de las promociones

Cada promoción establece condiciones específicas de uso. Algunas, como las de Naranja X, exigen el pago con dinero en cuenta y no aceptan tarjetas físicas. Otras, como las de Modo y Banco Nación, requieren el uso de tarjetas bancarias cargadas en aplicaciones móviles compatibles con NFC. Los plazos de acreditación de los reintegros varían: algunos son inmediatos, otros pueden demorar hasta 30 días.

El usuario debe prestar atención al medio de pago permitido y al monto máximo de devolución mensual. Al alcanzar el tope, la tarifa plena vuelve a aplicarse automáticamente. Es fundamental revisar los términos y condiciones de cada promoción antes de utilizarla para no perder el beneficio por confusión en el método de pago.

Configuración y recomendaciones para el uso de las billeteras

Configurar correctamente el teléfono móvil resulta clave para evitar errores al momento de pagar. En dispositivos Android, se puede seleccionar la aplicación de pagos predeterminada a través del menú de configuración, eligiendo la billetera o tarjeta con promoción vigente. Alternar entre aplicaciones requiere cambiar manualmente la configuración antes de cada viaje, o abrir la app deseada antes de acercar el teléfono al lector.

En el entorno Apple, la gestión de tarjetas y billeteras se realiza desde Apple Wallet. Es posible seleccionar una tarjeta como “Tarjeta Express” para agilizar los pagos en el transporte, sin necesidad de desbloquear el dispositivo.

Configurar correctamente el teléfono móvil resulta decisivo para aprovechar los beneficios en colectivos y subtes (GCBA)

Estrategia para maximizar el ahorro

El ahorro real depende de una gestión activa de las diferentes promociones. Un usuario que utiliza primero el beneficio de Naranja X hasta el tope de 20.000 pesos y luego recurre a Modo con Banco Nación para aprovechar los 10.000 pesos adicionales, puede acceder a 30.000 pesos en viajes bonificados durante febrero. Esto equivale a 40 viajes gratuitos de hasta 6 kilómetros cada uno por colectivo, cubriendo un mes de traslados laborales.

La estrategia recomendada implica diversificar el uso de billeteras y bancos, alternando según el tope y la vigencia de cada promoción. Ninguna aplicación garantiza la gratuidad permanente en los traslados, por lo que rotar entre ellas permite maximizar el beneficio.

Interacción con la tarifa social y el boleto integrado

Las promociones de billeteras y bancos pueden acumularse con la tarifa social federal y el sistema de Red SUBE. Los beneficiarios de tarifa social reciben el 55% de descuento estatal, y el reintegro de la billetera se aplica sobre el monto efectivamente pagado. El sistema Red SUBE realiza descuentos automáticos en combinaciones de viajes dentro de las dos horas, y la billetera virtual devuelve el importe abonado con descuento.

Elementos a revisar antes de pagar

Tope de reintegro: Cada billetera o banco establece un límite máximo mensual. Superado ese monto, el usuario paga la tarifa sin descuento.

Plazo de acreditación: Los reintegros pueden tardar desde unas horas hasta 30 días. Las aplicaciones que acreditan de inmediato resultan más convenientes para quienes manejan presupuestos ajustados.

Medio de pago: Varias promociones sólo aplican con dinero en cuenta o con tarjeta de débito/crédito específica. Pagar con el método equivocado inhabilita el reintegro.

La multiplicidad de opciones y combinaciones posibles exige atención a los detalles y una administración constante de las billeteras. La tecnología permite acceder a oportunidades concretas de ahorro, pero demanda organización y conocimiento de las reglas de cada promoción.