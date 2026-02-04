Economía

Empleadas domésticas: cuánto vale la hora de limpieza en febrero 2026

Las empleadas domésticas que realizan tareas generales de limpieza tienen nuevos valores mínimos para el pago por hora y salario mensual desde febrero 2026

La escala vigente determina montos mínimos para el personal doméstico, diferenciando los valores por hora y mes según se trate de tareas con retiro o sin retiro

El trabajo doméstico es uno de los rubros más extendidos en los hogares argentinos y, como tal, cuenta con una escala salarial oficial que establece los valores mínimos que deben pagar los empleadores en todo el país. En febrero de 2026, esos montos no tuvieron modificaciones y se mantienen sin cambios respecto de enero, según lo dispuesto por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP).

De esta manera, continúan vigentes las tarifas mínimas para quienes realizan tareas generales de limpieza, la categoría más numerosa dentro del régimen de casas particulares.

Para el personal con retiro —es decir, que cumple su jornada y luego regresa a su domicilio—, el valor mínimo es de $3.250,10 por hora, mientras que el salario mensual asciende a $398.722,14. En el caso del personal sin retiro, que reside en el lugar donde presta servicios, la hora se paga $3.494,25 y el sueldo mensual alcanza los $441.806,54.

Estos montos corresponden a valores brutos, por lo que sobre ellos deben aplicarse los descuentos y aportes obligatorios establecidos por la normativa vigente. La diferencia entre ambas modalidades responde, principalmente, a la mayor disponibilidad horaria y responsabilidad que implica vivir en el domicilio del empleador.

Dentro de la categoría de tareas generales se incluyen actividades como la limpieza del hogar, lavado y planchado de ropa, mantenimiento general de la vivienda, elaboración de comidas y el cuidado no terapéutico de personas. Se trata de funciones que pueden desarrollarse bajo distintas modalidades, según la cantidad de horas semanales contratadas y si la trabajadora reside o no en el lugar de trabajo.

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, organismo que depende del Ministerio de Capital Humano, es la encargada de definir y supervisar estas escalas salariales. Los valores fijados por la CNTCP tienen carácter obligatorio y deben ser respetados por todos los empleadores del país, tanto en el Área Metropolitana de Buenos Aires como en las provincias.

El registro en el sistema
El registro en el sistema ARCA asegura la formalización laboral y el acceso a los beneficios sociales para el personal de casas particulares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además del salario, la legislación establece una serie de derechos laborales que deben garantizarse en los vínculos registrados. Entre ellos, el pago del aguinaldo, las vacaciones anuales, los aportes jubilatorios y la cobertura de obra social. El sueldo debe abonarse antes del cuarto día hábil del mes siguiente al trabajado.

El régimen de casas particulares contempla, además de las tareas generales, otras categorías específicas como caseros, cuidado de personas y tareas especializadas, cada una con su propia escala salarial. Sin embargo, las tareas generales concentran la mayor parte de los contratos activos en el sector.

Inscripción obligatoria en ARCA

Junto con el cumplimiento de la escala salarial, la normativa exige la registración obligatoria del personal de casas particulares en el sistema ARCA (Administración de Recursos de Casas Particulares). Esta obligación rige para todos los empleadores, sin distinción por cantidad de horas trabajadas ni modalidad de contratación.

El trámite de inscripción se realiza de manera online y requiere ingresar los datos personales y laborales del trabajador, como el CUIL, el domicilio donde se prestan las tareas, la función desempeñada, la cantidad de horas semanales y la modalidad de pago. El sistema permite seleccionar domicilios ya registrados o cargar uno nuevo, según corresponda.

Una vez completada la carga de información, ARCA muestra un resumen de los datos ingresados para su verificación. El empleador debe revisar y confirmar esa información antes de finalizar el trámite. Este paso es clave, ya que formaliza la relación laboral y garantiza el acceso del trabajador a la cobertura social, los aportes jubilatorios y los beneficios previstos por la ley.

El Ministerio de Capital Humano recuerda que tanto empleadores como trabajadores pueden consultar dudas o recibir asesoramiento a través de los canales oficiales de la CNTCP y del propio sistema ARCA, que centraliza la registración y el seguimiento de los vínculos laborales en el sector.

