Crecen las ofertas de crédito a tres años para comprar un auto 0 km con tasa 0%: los planes disponibles

La financiación de un auto 0km con tasa 0% sigue ampliando su alcance a más meses o mayores montos

Pese a que todavía las tasas de interés están altas para generar un sistema de ventas de bienes durables como es un auto 0 km a más largo plazo, en los últimos dos meses empezaron a ampliarse las ofertas de crédito a tasa 0%, al pasar de un máximo de 12 meses para financiar menos del 40% del valor de los vehículos a un esquema actual que alcanza los 36 meses y más de la mitad del capital total. En febrero ya hay dos fabricantes argentinos que llegan a esa cobertura crediticia.

Sin embargo, más allá del costo financiero de estos créditos a plazos más plazos, tres años implica mayores riesgos financieros que todavía no están enmarcados en una macroeconomía totalmente libre de la volatilidad que se vivió, por ejemplo, entre septiembre y octubre de 2025. Por lo tanto, extender financiación a 24 y 36 meses en muchos casos implica hacerlo con herramientas como los créditos UVA que se ajustan por inflación.

Lo que está cambiando en el mercado automotor es que la financiación de las marcas a tasa 0% no se aplica sobre el precio de lista de los vehículos, sino sobre el precio pactado en los concesionarios entre comprador y vendedor. Esto permite que financiar $20.000.000 puede representar hasta el 80% del precio de la unidad, dependiendo del modelo y del precio final convenido.

El monto máximo que financian la mayoría de las marcas no tiene relación con el precio de lista sino sobre el precio pactado entre el comprador y el concesionario

Las ofertas de tasa 0% para febrero

La primera terminal que tomó la decisión de financiar ciertos modelos hasta los 3 años sin interés fue Stellantis, que lo hizo ya en diciembre con un modelo de Peugeot y uno de Citroën como “punta de lanza” de una política comercial que extendería en los primeros meses de este año.

Para febrero, el holding que reúne cinco marcas (serán 6 desde este año con la llegada de Leapmotor) en Argentina lanzó un programa específico para las dos pick-up medianas que fabrica en Córdoba, Ram Dakota y Fiat Titano, que tienen disponible una financiación de hasta $30.000.000, con tasa fija del 0% y un plazo de hasta 12 meses.

Esto implica financiar entre el 40% y el 60% del precio de lista de los modelos de Fiat dependiendo la versión elegida, ya que la gama arranca con la versión Endurance en $50.230.000 y llega hasta la Ranch que tiene un precio de $69.410.000. En el caso de Ram, los precios de las dos versiones son de 69 y 71 millones de pesos.

Peugeot fue la primera marca que ofreció 36 meses para la financiación de un porcentaje del precio final de 208

En el detalle marca por marca, Citroën ofrece una Tasa Express para toda la gama, con 0% a 18 meses para financiar hasta el $18.000.000 y una Tasa Exclusiva para Basalt, Aircross y Jumpy de $20.000.000 al 0% hasta 12 meses. Además se ofrecen créditos UVA a 24 meses con una Tasa del 0% de hasta $24.000.000.

Peugeot tiene un sistema similar de Tasa Express para toda la gama con crédito 0% de interés hasta 18 meses pero el monto máximo a financiar es de $16.000.000. Por el sistema UVA, al igual que Citroën, se ofrece hasta $24.000.000 en 24 meses de plazo. En ambos casos, dependiendo el modelo elegido, la financiación tradicional equivale hasta un 60% del precio y con sistema UVA llega al 75%.

Fiat ofrece crédito para toda su gama de modelos con dos tipos de financiación. La primera con un monto máximo de hasta $18.000.000 con una tasa de 0% a 18 meses y la segunda opción es también aplicable a toda la gama con una financiación de hasta $24.000.000 a 12 meses con una TNA del 0%. También se mantiene la oferta de crédito por sistema UVA en la que es posible financiar hasta el 80% con un máximo de $20.000.000 en un plazo de 24 meses.

En el caso de Jeep, Ram y DS, Stellantis ofrece también opciones de compra con financiación de tasa 0%. Jeep y Ram tienen una alternativa de 12 meses hasta $24.000.000 ó 18 meses hasta $18.000.000 para todos los modelos de la marca, y una línea de préstamos UVA con una tasa del 0% a 12 meses y hasta $30.000.000; mientras que para DS las ofertas a tasa 0% son sólo a 12 meses hasta $30.000.000 para toda la gama.

Renault ahora también llega a los 36 meses de financiación para la versión de acceso a la gama de Kardian

Los otros competidores

La otra marca que decidió salir a competir en el plazo de los tres años es Renault. Por medio de la financiera de la marca, Mobilize Financial Services, ofrece diferentes montos y plazos de acuerdo a los modelos.

En el caso de Arkana se puede financiar hasta $25.000.000 en 12 meses o hasta $20.000.000 en 18 meses; Kardian hasta $20.000.000 en 12 meses, hasta $16.000.000 en 18 meses y hasta $11.000.000 en 24 meses, mientras que Kardian Evolution está disponible con monto de hasta $16.000.000 en 24 meses y de $12.000.000 en 36 meses.

También se puede comprar a tasa 0% un Renault Kwid con un monto de hasta $12.000.000 en 24 meses, Kangoo (furgón) hasta $16.000.000 en 24 meses, Oroch hasta $16.000.000 en 18 meses, Duster hasta $15.000.000 en 18 meses y Logan hasta $13.000.000 en 18 meses.

Renault también tiene su venta financiada por el canal digital Renault Store (e-commerce). Para los modelos Renault Arkana hybrid E-Tech y Renault Kardian, se puede financiar hasta $15.000.000 en 12 o 18 cuotas fijas TNA 0%, para Renault Kwid, el monto alcanza los $12.000.000 con el mismo esquema de cuotas, y para Renault Duster se eleva el monto hasta $15.000.000 también en 12 o 18 cuotas fijas.

General Motors no llegó todavía a ofrecer 36 meses pero sí amplió el monto máximo a financiar en 2 años para Onix y Tracker

Chevrolet lanzó también su politica comercial de febrero con programas agresivos de financiación que acompañan la decisión de de congelar los precios de todos sus autos y mantener los valores de enero. Aunque el plazo máximo todavía está en 24 meses, la marca anunció una ampliación del monto hasta los 20 millones de pesos que puede cubrir más del 50% del valor adquirido.

Onix y Onix Plus tienen tasa 0% en 24 meses con un tope ampliado hasta $20.000.000, en 18 meses hasta $16.000.000 y en 12 meses con un tope de hasta $15.000.000; y Chevrolet Tracker en 24 meses con un tope de hasta $14.000.000, en 18 meses con un tope de hasta $20.000.000, en 12 meses con un tope de hasta $15.000.000.

Para los otros modelos la oferta es menor en opciones. Chevrolet Spin financia 12 meses con un tope de hasta $20.000.000, Montana 12 meses con un tope de hasta $15.000.000, Chevrolet S10 y Trailblazer hasta 12 meses con un tope de $22.500.000. Los modelos electrificados tienen tasa 0% solo a 12 meses con $15.000.000 para el Spark EUV 100% eléctrico y $18.000.000 para el Captiva PHEV que es un híbrido enchufable.