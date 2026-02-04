Carlos Melconian le puso precio al dólar y habló de “contradicciones cambiarias”

Melconian comparó el valor actual del dólar con experiencias históricas y planteó desafíos para el Gobierno en 2026

En declaraciones a Radio Splendid, Carlos Melconian atribuyó al Gobierno una serie de puntos pendientes en materia económica y concentró sus críticas en la política cambiaria actual. El ex titular del Banco Nación remarcó que la situación económica representa “un vaso medio lleno”, aunque señaló la existencia de contradicciones que, a su entender, afectan la transparencia y el rumbo del mercado de divisas.

Melconian sostuvo que “no hay lugar para planteos drásticos en términos de cómo estamos”. Consideró que, si bien el Gobierno consiguió logros como el superávit fiscal, el inicio de un proceso de desinflación y la baja del riesgo país, persisten desafíos estructurales. Entre los puntos ineludibles mencionó la necesidad de quebrar la estanflación, afianzar el régimen cambiario, dejar de financiarse de manera improvisada y resolver la sustentabilidad fiscal.

El economista advirtió que la administración deberá sortear lo que denominó el “síndrome del tercer año” para definir el perfil de gestión y evitar errores históricos. “Tiene que eludir lo que en otros gobiernos fue el síndrome del tercer año. Y va a ir definiendo el perfil de su gobierno, a dónde quiere llegar. Es un año importante, porque el año que viene es electoral”, afirmó Melconian en declaraciones a Radio Splendid.

El escenario político, según su visión, todavía no exhibe los niveles de crecimiento y estabilidad de otras etapas históricas. “Hoy políticamente hablando el escenario es un desierto, pero tampoco este es un gobierno que esté transitando el Menem ’94 o el Kirchner 2006, donde reflejaba con absoluta nitidez tasas de crecimiento, estabilidad y algún nivel de derrame hacia la gente. Todavía eso no está”, señaló.

Contradicciones en la política cambiaria

Melconian focalizó su análisis sobre las restricciones en el mercado de cambios y la falta de mecanismos de “price discovery”. Según explicó, “de la misma manera que se pide la apertura económica en el sector real, no hay una apertura económica irrestricta en materia cambiaria. Todavía es bien archiconocido que continúan las restricciones cruzadas en materia de cepo. Entonces, no te tiembla la mano para las restricciones cambiarias, pero querés mostrarte ultra aperturista en el sector real. Hay contradicciones que se detectan”, señaló el economista en Splendid.

Al referirse a si el valor actual del dólar es artificial, Melconian comparó el nivel de la divisa con otros períodos históricos. Aclaró que el tipo de cambio actual, en torno a los $1.450, resulta “mucho mejor” que durante la Convertibilidad o el gobierno de Mauricio Macri. Sin embargo, remarcó la importancia de contar con un dólar más alto para lograr una mayor competitividad y acumular reservas de manera genuina.

El valor “real” del dólar y la falta de transparencia

Melconian explicó que, para que la economía consiga comprar dólares genuinos y acumular reservas sin recurrir al endeudamiento, el tipo de cambio debería ubicarse en un valor superior. Según sus cálculos, los $800 del inicio de la gestión Milei, ajustados por la inflación acumulada, equivaldrían hoy a un rango de entre $1.700 y $1.800.

“La situación es que lo que no tiene todavía el mercado de cambio, porque no es de libertad absoluta, es el price discovery al cual lo quería someter el Fondo Monetario. Las bandas son irrelevantes. Entonces, pareciera que está a tiro de eso y yo, como policy maker, me sentiría un poquitito más tranquilo con un pendejésimo (sic.) arriba de esto”, sostuvo Melconian.

La ausencia de libertad total en el mercado de cambios, según el economista, impide que el valor de la divisa responda a la lógica de oferta y demanda. “Todavía es bien archiconocido que continúan las restricciones cruzadas en materia de cepo”, insistió Melconian, quien vinculó este fenómeno con la imposibilidad de transparentar el precio real de la divisa.

El impacto de las restricciones y la mirada sobre la gestión

En su análisis, Melconian advirtió que la continuidad de las restricciones cambiarias introduce tensiones en la economía real, a pesar de los avances registrados en otros frentes. Señaló que el Gobierno muestra firmeza para sostener el cepo, mientras busca instalar una imagen aperturista en el sector real, lo que genera un contraste y expone las contradicciones de la política oficial.

Para el economista, el desafío consiste en afianzar el régimen cambiario y mostrar capacidad para avanzar en reformas estructurales, más allá de los discursos. Desde su punto de vista, la sostenibilidad fiscal y la consolidación de un entorno macroeconómico estable también forman parte de los desafíos pendientes.

En referencia a la competitividad, Melconian remarcó que la economía necesita un tipo de cambio más alto para acumular reservas de forma genuina y no depender exclusivamente del endeudamiento externo. Subrayó que el valor actual del dólar, aunque mejor que en experiencias previas, no permite alcanzar ese objetivo, en tanto el mercado sigue funcionando bajo restricciones.