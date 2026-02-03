Economía

El dólar cayó y cede la brecha cambiaria: todas las cotizaciones quedaron debajo de 1.500 pesos

La divisa cedió a $1.465 en el Banco Nación y en el mercado mayorista cerró a 1.446 pesos. El “contado con liqui” estuvo negociado en su precio más bajo en dos meses

En el mercado mayorista se recuperó el volumen de negocios.

El mercado de cambios mantiene de forma férrea el período de estabilidad de las cotizaciones, con todos los precios operados por debajo de los 1.500 pesos por primera vez en dos meses. Mientras se mantiene el ritmo comprador de divisas a manos del Banco Central, el desempeño del tipo de cambio permaneció ajeno a la sostenida inflación por encima del 2 por ciento mensual.

Justamente, el IPC del Indec, hoy en medio de un acalorado debate por el cambio de metodología para la medición, es desde 2026 el indicador que calibra la amplitud de las bandas cambiarias. Con todas las cotizaciones alineadas la proyección de devaluación oficial permanece encarrilada, lejos del techo de las bandas y muy por detrás del ritmo inflacionario.

Con un monto operado en el mercado de contado, que creció USD 76 millones o 25% respecto del lunes, a USD 380,9 millones, el dólar mayorista restó cinco pesos o 0,3%, a $1.446, para quedar nueve pesos debajo del cierre de 2025.

El Banco Central fijó una banda superior para su esquema cambiario de la fecha en $1.569,40, que dejó al dólar mayorista a 123,40 pesos o un 8,5% de ese techo.

El dólar al público también descontó cinco pesos o 0,3%, a $1.465 para la venta en el Banco Nación, mientras que el dólar blue terminó estabilizado en 1.450 pesos.

Un punto saliente fue el del retroceso de la paridad bursátil del “contado con liquidación”. Este dólar financiero, utilizado para girar fondos al exterior por medio de activos que cotizan en simultáneo en el mercado local y en el exterior, que a las 15:30, al cierre de la operatoria oficial se transaba a 1.499 pesos (-0,1%), para quebrar el piso de los $1.500 por primera vez desde el 3 de diciembre ($1.497).

De este modo, la brecha de precios entre el dólar más caro -el “liqui”- y el más barato -mayorista- quedó reducida a un margen mínimo del 3,7 por ciento.

“La expectativa está puesta principalmente en la acumulación de reservas, en avances en el proceso de desinflación y en un repunte más generalizado en la actividad económica para sostener la confianza de los agentes”, afirmó el economista Gustavo Ber.

“Dicha respuesta calma se refleja también en el dólar mayorista, que sigue estable en torno a los $1.450, mientras el BCRA arranca febrero aún comprando divisas aprovechando la mayor oferta a raíz de las emisiones de deuda de empresas y provincias. Las miradas se dirigen a cómo las autoridades administrarán la política monetaria -en términos de agregados monetarios y de tasas- en vista a que este mes estacionalmente suele aflojar un poco la demanda de dinero”, añadió el titular del Estudio Ber

El ministro de Economía Luis Caputo afirmó en una entrevista con radio Mitre que el Gobierno no tiene intención de volver a los mercados internacionales de deuda en el corto plazo.

“Esto es consistente con la postura sostenida en los últimos meses de que cualquier eventual emisión en moneda extranjera se realizaría bajo ley local, como fue el caso del bono Bonar29N”, indicó Max Capital.

El presidente Javier Milei también publicó el lunes en su cuenta de la red social X que el Gobierno buscará mantener una “escasez de bonos soberanos”, cancelando deuda mediante la venta de activos del Estado y, eventualmente, apuntando a solo refinanciar capital.

Por otra parte, el Gobierno enfrentó el primer vencimiento del año con el FMI por unos USD 880 millones, sobre un total de vencimientos para todo el año de unos 4.700 millones de dólares.

“El país está simplemente pagando los intereses al FMI. Esos intereses se pagan en DEG. Si se pagaran en dólares, les transferiríamos directamente los dólares al Fondo, pero como se pagan en DEGs, hay que comprarlos”, explicó Caputo en X.

“Se los compramos a Estados Unidos porque son vendedores de DEG. Una operación común, que se hace a precio de mercado”, apuntó el ministro.

El Banco Central acumuló compras de divisas en el mercado por casi USD 1.200 millones en enero para afianzar sus reservas que totalizan más de USD 45.000 millones al martes, según datos provisorios.

