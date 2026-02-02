Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $1 millón

La diferencia de rendimiento mensual entre bancos puede alcanzar más de $9.000 por cada millón invertido

Los datos disponibles al 2 de febrero muestran que los bancos ofrecen rendimientos crecientes para loS depósitos a plazo fijo, tanto para clientes como para quienes invierten a través de canales digitales. La competencia entre bancos tradicionales, entidades regionales y opciones online se refleja en la variedad de tasas nominales anuales (TNA) y en el monto total que un ahorrista recibe al cabo de 30 días por un depósito de $1.000.000. El análisis de la evolución reciente de tasas revela movimientos ascendentes en diferentes segmentos del sistema bancario.

El Banco de la Nación Argentina ofrece una TNA de 26%, lo que representa un ingreso total de $1.021.369 al cabo de 30 días. El Banco Santander Argentina S.A. mantiene una tasa de 23%, que arroja $1.018.630. El Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. ajustó su tasa a 24%, con un rendimiento mensual de $1.019.726. El Banco de la Provincia de Buenos Aires y el Banco Macro S.A. presentan tasas de 27%, con un resultado de $1.022.219 en ambos casos. El Banco BBVA Argentina S.A. maneja una TNA de 22%, lo que deriva en $1.018.082 para un millón depositado durante 30 días.

Entre los bancos que permiten plazos fijos online para no clientes, el panorama se vuelve aún más competitivo. El Banco Bica S.A. destaca con una TNA de 33%, y un rendimiento total de $1.027.055 al mes. El Banco Meridian S.A. y el Banco VOII S.A. superan esa marca, con tasas de 33,25% y un resultado de $1.027.241. El Banco CMF S.A. se ubica en 32,25%, lo que implica $1.026.575. El Banco del Sol S.A. ofrece 32% en su mejor opción, alcanzando $1.026.301. Otras entidades como Banco Mariva S.A. y Reba Compañía Financiera S.A. informan tasas de 30% y 31%, con ingresos totales de $1.024.822 y $1.024.932 respectivamente. El Banco Hipotecario S.A. también llega al 30% en su variante superior.

La comparación entre bancos muestra diferencias de hasta $9.000 en el resultado mensual para un mismo monto invertido, dependiendo de la TNA elegida. En los bancos tradicionales, el rendimiento oscila entre $1.018.082 y $1.022.219, mientras que en las entidades digitales y regionales el total puede superar los $1.027.000. Este diferencial responde al objetivo de captar depósitos en un entorno de inflación persistente, y a la estrategia de las entidades para competir en el mercado minorista.

El historial de tasas en las últimas semanas evidencia un proceso de suba sostenida. El Banco de la Nación Argentina se mantuvo en 26%, pero otros bancos ajustaron sus tasas. El Banco Santander Argentina S.A. y el Banco BBVA Argentina S.A. mantuvieron valores en torno al 22%-23%, mientras que el Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. subió de 23% a 24%. El Banco de la Provincia de Buenos Aires pasó de 25% a 27%, y el Banco Macro S.A. consolidó un alza de 27% en ese período. El Banco Credicoop Cooperativo Limitado continuó en 25%, aunque otros actores regionales y digitales avanzaron hacia tasas superiores al 32%.

La tendencia creciente se acentuó en los bancos digitales y en los que ofrecen plazos fijos online a no clientes. El Banco Bica S.A. subió de 30% a 33%, mientras que el Banco Meridian S.A. y el Banco VOII S.A. escalaron hasta 33,25%. El Banco CMF S.A. aumentó su tasa de 30% a 32,25%. El Banco del Sol S.A. llegó a 32% en su mejor alternativa, manteniendo otras opciones en 26,5%. El Banco Mariva S.A. se posicionó en 30%, y el Banco Hipotecario S.A. sostuvo 30% como tope. Estas subas se enmarcan en la política de absorción de pesos y acumulación de reservas que impulsa el Banco Central de la República Argentina.

El contexto de inflación sigue influyendo en las decisiones de los bancos y los ahorristas. El último dato anual indicó una variación de precios del 31,5% en 2025, con un registro de 2,8% mensual en diciembre. La división Alimentos y bebidas no alcohólicas marcó una suba de 3,1%, mientras que Transporte y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles crecieron 4% y 3,4%, respectivamente. Estas cifras impactaron en la demanda de instrumentos de ahorro en pesos, y motivaron ajustes en las tasas para sostener el atractivo de los plazos fijos.

La política monetaria del Banco Central de la República Argentina influyó sobre la evolución de las tasas. Las compras de divisas y las restricciones de liquidez alentaron a los bancos a subir las tasas para captar fondos frescos. El mercado de pesos se volvió más competitivo, y las entidades financieras ajustaron constantemente sus propuestas para no quedar rezagadas frente a la inflación y la oferta de alternativas digitales.

El cuadro de resultados muestra en detalle el efecto de las tasas sobre un depósito de $1.000.000 en 30 días. Cada ajuste en la TNA se traduce en una diferencia relevante en el monto total recibido por el ahorrista. La brecha entre bancos tradicionales y digitales se amplió en los últimos meses, y la competencia se trasladó a la propuesta de valor, agilidad digital y acceso a tasas preferenciales.

La comparación histórica permite observar el cambio de escenario. En enero, varias entidades ofrecían tasas de 27% o menos, mientras que en febrero el rango superior superó el 33%. El Banco Bica S.A., el Banco Meridian S.A. y el Banco VOII S.A. se consolidaron como líderes en la oferta, seguidos por un grupo de bancos regionales y compañías financieras que también elevaron sus tasas para captar depósitos de nuevos clientes.

El sistema bancario argentino enfrenta un escenario de alta volatilidad en tasas y competencia por los depósitos. La segmentación entre bancos tradicionales y digitales se profundizó, y los ahorristas pueden elegir entre una amplia variedad de opciones y canales. El simulador de resultados para $1.000.000 depositados en cada banco permite visualizar el impacto de cada decisión y comparar los beneficios de cada alternativa.

El análisis de la evolución de tasas sugiere que los bancos seguirán ajustando sus propuestas en función de la política monetaria, el contexto inflacionario y la competencia entre entidades. Las tasas para plazos fijos en pesos se mantienen como una referencia central para quienes buscan preservar el valor de sus ahorros y obtener rendimientos mensuales por encima de la suba de precios.