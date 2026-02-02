Economía

El fondo estadounidense que controla Flybondi y OCA anunció cambios en las cúpulas de las dos empresas

COC Global, el fondo americano propiedad del empresario argentino Leonardo Scatturice, definió nuevos CEOs para las dos empresas

Flybondi tendrá nueva conducción (Europa Press)

El fondo estadounidense COC Global Enterprise anunció cambios en el liderazgo de sus principales compañías en la Argentina. La firma compró Flybondi en junio de 2025, OCA en diciembre y el grupo logístico Flecha en enero de 2026. Y ahora renovó los nombres que encabezan a las dos primeras firmas.

Leonardo Scatturice, CEO y Chairman de COC Global Enterprise, informó en un comunicado que las nuevas designaciones respondieron a una estrategia de fortalecimiento del holding y a una visión de largo plazo. “Tanto OCA como Flybondi iniciarán etapas de crecimiento y transformación muy relevantes, y vamos a necesitar liderazgos alineados con esos desafíos para potenciar sinergias y seguir creando valor en la región”, afirmó.

En ese contexto, detalló que Mauricio Sana, actual CEO de Flybondi, “asumirá mayores responsabilidades” como Vice Chairman de la aerolínea, al mismo tiempo que ocupará el rol de CEO en OCA. El movimiento buscó integrar la conducción de dos de los principales activos del grupo, con foco en eficiencia operativa y coordinación logística.

Mauricio Sana, deja su cargo como CEO de Flybondi para ocupar el mismo rol, pero en OCA (Brasil).EFE/ André Borges

En tanto, Paz Lovisolo fue designada como CEO de Flybondi y continuará como Presidenta de la compañía. De esta manera, se convirtió en la primera mujer en liderar la aerolínea desde su creación. Además, mantendrá su posición como General Counsel de COC Global Enterprise, desde donde lidera los procesos de adquisición, así como los asuntos legales y regulatorios del holding en distintos países.

En su nuevo rol, la ejecutiva tendrá a cargo el mayor plan de expansión de Flybondi financiado con fondos propios desde el nacimiento de la empresa. Con un desembolso previsto de USD 1.700 millones, el proyecto de la low cost contempla la compra de 35 aviones 0 kilómetro, que se incorporarán a la flota actual —compuesta por 15 aeronaves— entre 2027 y 2030.

El plan incluye, además, la ampliación de la red internacional. Entre los objetivos se encuentran nuevas rutas hacia el Caribe y el norte de Brasil, junto con el refuerzo de destinos regionales. La estrategia apunta a consolidar a Flybondi como un actor relevante dentro del mercado sudamericano de bajo costo.

La firma OCA es otra de las grandes apuestas del grupo inversor (Europa Press)

COC Global Enterprise es un fondo de inversión privado con base en Estados Unidos, con operaciones en tecnología, aviación y servicios, y un portafolio en expansión. El holding cuenta con 25 oficinas en 20 países, una flota superior a los 11.500 vehículos y 32 aviones, y emplea a más de 20.000 personas a nivel global.

Con la incorporación de Flybondi, OCA y el Grupo Flecha, el fondo tiene como objetivo fortalecerse en la industria logística. Se trata de un sector con alto potencial en la Argentina, en un contexto marcado por la apertura de importaciones, el crecimiento del comercio electrónico y la diversificación del uso de aeronaves para transporte de carga.

De hecho, al momento de la compra de Flecha, Scatturice había señalado que su “objetivo es modernizar las compañías, incorporar tecnología y potenciar el management para convertirlo en el grupo logístico y de transporte más grande de América Latina”.

Leonardo Scatturice, CEO y presidente de COC Global Enterprise

OCA es una empresa con más de seis décadas de trayectoria en logística y correo en el país. Opera 29 plantas, más de 100 centros operativos y 760 puntos de recepción y entrega de productos en todo el territorio nacional. Su flota supera los 3.500 vehículos y ofrece servicios de paquetería, carga pesada, soluciones para el sector salud y correo.

Flybondi, por su parte, es la primera aerolínea low cost de la Argentina. Fundada en 2016, comenzó a operar en enero de 2018 y conecta destinos en Argentina, Brasil, Paraguay y Perú. Ya transportó a más de 18 millones de pasajeros y su principal accionista es COC Global Enterprise, seguido por Cartesian Capital Group LLC y otros inversores privados de la Argentina y Europa.

Durante el año pasado, la aerolínea ocupó el segundo puesto entre las compañías con mayor cantidad de pasajeros transportados. Sin embargo, según los últimos datos de la ANAC correspondientes a diciembre de 2025, actualmente se ubica en el tercer lugar: Aerolíneas Argentinas concentra el 54% del mercado, JetSmart el 25% y Flybondi el 19 por ciento.

