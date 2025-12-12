Economía

OCA cambia de dueños: el grupo inversor que controla FlyBondi se transformó en el principal accionista

El fondo de inversión estadounidense COC Global Enterprise adquirió la empresa de mensajería con el objetivo de transformarla en la más grande del sector en la región

Guardar
COC Global Enterprise pretende
COC Global Enterprise pretende convertir a la empresa privada de correo en la mayor compañía de transporte y logística de América Latina

El fondo de inversión estadounidense COC Global Enterprise anunció que se transformará en el accionista mayoritario de OCA. Se trata del grupo empresario que en junio de este año se convirtió también en el controlante de la compañía aerocomercial lowcost FlyBondi.

Con esta adquisición, COC Global Enterprise pretende convertir a la empresa privada de correo en la mayor compañía de transporte y logística de América Latina a partir de la incorporación de tecnología y la sinergia con otras firmas que integran el mismo holding, informaron.

OCA es la empresa de correo privada más grande de la Argentina, con más de 60 años de trayectoria, 760 puntos de atención en todo el país y una flota de más de 3.500 vehículos. Como parte del acuerdo firmado, Claudio Espinoza continuará como accionista de la compañía y presidente del Directorio.

A partir de ahora, la estrategia estará orientada a fortalecer el management con el objetivo de potenciar el desarrollo de la compañía, hacer frente a los compromisos y modernizarla.

COC Global Enterprise, un fondo de inversión privado centrado en identificar y fomentar empresas de alto potencial, suma de esta manera capacidades de transporte internacional con Flybondi, junto a una empresa de logística y correo que brinda el servicio de última milla, lo que le permitirá entregar un servicio integral en el mercado de envíos comerciales a todos sus clientes.

Leonardo Scatturice, chairman del fondo
Leonardo Scatturice, chairman del fondo inversor junto al presidente de los Estados Unidos Donald Trump y el consultor político Barry Bennett

Los voceros del holding empresario aseguran que OCA se verá potenciada además por el aporte de OCP TECH, otra empresa del fondo inversor dedicada al desarrollo de soluciones IT e ingeniería de impacto con presencia en toda la región.

“Nuestro objetivo es hacer de OCA una empresa líder en el mercado regional. Vamos a potenciar la compañía y a aprovechar la sinergia con Flybondi para el transporte aéreo de la región, sumando así carga aérea, logística y última milla”, destacó Leonardo Scatturice, CEO y Chairman de COC Global Enterprise.

Por su parte, Espinoza destacó: “Este acuerdo es un paso fundamental para la transformación de OCA en una empresa líder a nivel regional con los más altos estándares de calidad y tecnología de avanzada”.

"Estamos convencidos de que se trata del camino correcto para profundizar la recuperación de la compañía”, agregó.

COC Global también controla la
COC Global también controla la compañía de aviación comercial FlyBondi

En un comunicado de prensa difundido este viernes, se informó que la transacción no afectará el normal funcionamiento o la provisión de servicios que entrega OCA actualmente a sus clientes, ni la situación laboral de los cerca de 9.500 trabajadores de la compañía.

Hoy, a través de sus compañías, COC Global Enterprise cuenta con 20 oficinas en 18 países y con esta nueva adquisición superará los 12.000 empleados.

Temas Relacionados

FlyBondiÚltimas NoticiasOCA

Últimas Noticias

Pago mínimo: así se acumulan las deudas de quienes no pagan el 100% del resumen de la tarjeta de crédito

Una simulación bancaria expone el crecimiento de los saldos pendientes cuando solo se abona la cifra más baja que exige el resumen mensual

Pago mínimo: así se acumulan

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 12 de diciembre

El billete al público es ofrecido a $1.460 en el Banco Nación. El blue permanece a $1.450. Las reservas subieron a USD 41.819 millones

Dólar hoy en vivo: a

El Gobierno habilitó la operación de estaciones de servicio móviles

Las nuevas unidades ofrecerán opciones modernas para garantizar la venta de combustibles en zonas del interior donde la infraestructura convencional presenta limitaciones

El Gobierno habilitó la operación

Cuál es la popular cadena de hamburgueserías que cayó en quiebra por decisión de la Justicia

Tras acumular deudas y conflictos con sus franquiciados quebró Deniro, la cadena que impuso las “hamburguesas de entraña”

Cuál es la popular cadena

El Gobierno anunció el ingreso al RIGI de la inversión extranjera minera “más grande de la historia”

Las empresas BHP y Lundin Mining solicitaron el ingreso formal al régimen de grandes inversiones para explotar los yacimientos de cobre, oro y plata Josemaría y Filo del Sol, en San Juan

El Gobierno anunció el ingreso
DEPORTES
¿Cómo se informan los hinchas

¿Cómo se informan los hinchas de Boca?

El comunicado de Ariel Holan tras su sorpresiva salida de Rosario Central

Boca Juniors abrirá las puertas de la Bombonera para celebrar el “Día del Hincha”: por qué se festeja hoy

El árbitro Andrés Merlos dirigió la final de la Liga de Casilda y quedó envuelto en un violento escándalo

Incertidumbre en Boca Juniors por la continuidad de Ander Herrera: “Sigue o deja el fútbol”

TELESHOW
Las conmovedoras lágrimas de Georgina

Las conmovedoras lágrimas de Georgina Barbarossa al entrar a la casa de su infancia

Cinthia Fernández sorprendió a Moria Casán al revelar cuántas materias aprobó en su primer año en la facultad

Dolor en la movida tropical por la muerte de Martín Fernández, cantante del grupo Alazán

Wanda Nara habló de la competencia con Verónica Lozano: “A ella le importa un bledo”

El conmovedor posteo de Gustavo Yankelevich en el cumpleaños de su hijo Tomás: “Admiro tu fortaleza”

INFOBAE AMÉRICA

Descubren un mecanismo que explica

Descubren un mecanismo que explica cómo la aspirina podría reducir el riesgo de ciertos tipos de cáncer

“Cada día dos personas mueren por ganarse la vida”: 624 trabajadores fallecieron en accidentes laborales en los diez primeros meses del año

La tecnología en las aulas como herramienta al servicio de la pedagogía

La familia de un hombre que mató a su madre y se quitó la vida demanda a OpenAI por “alimentar sus delirios paranoicos”

La actualización continua ya no es opcional: crece la demanda de cursos tecnológicos con enfoque práctico