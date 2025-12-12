OCA cambia de dueños: el grupo inversor que controla FlyBondi se transformó en el principal accionista

COC Global Enterprise pretende convertir a la empresa privada de correo en la mayor compañía de transporte y logística de América Latina

El fondo de inversión estadounidense COC Global Enterprise anunció que se transformará en el accionista mayoritario de OCA. Se trata del grupo empresario que en junio de este año se convirtió también en el controlante de la compañía aerocomercial lowcost FlyBondi.

Con esta adquisición, COC Global Enterprise pretende convertir a la empresa privada de correo en la mayor compañía de transporte y logística de América Latina a partir de la incorporación de tecnología y la sinergia con otras firmas que integran el mismo holding, informaron.

OCA es la empresa de correo privada más grande de la Argentina, con más de 60 años de trayectoria, 760 puntos de atención en todo el país y una flota de más de 3.500 vehículos. Como parte del acuerdo firmado, Claudio Espinoza continuará como accionista de la compañía y presidente del Directorio.

A partir de ahora, la estrategia estará orientada a fortalecer el management con el objetivo de potenciar el desarrollo de la compañía, hacer frente a los compromisos y modernizarla.

COC Global Enterprise, un fondo de inversión privado centrado en identificar y fomentar empresas de alto potencial, suma de esta manera capacidades de transporte internacional con Flybondi, junto a una empresa de logística y correo que brinda el servicio de última milla, lo que le permitirá entregar un servicio integral en el mercado de envíos comerciales a todos sus clientes.

Leonardo Scatturice, chairman del fondo inversor junto al presidente de los Estados Unidos Donald Trump y el consultor político Barry Bennett

Los voceros del holding empresario aseguran que OCA se verá potenciada además por el aporte de OCP TECH, otra empresa del fondo inversor dedicada al desarrollo de soluciones IT e ingeniería de impacto con presencia en toda la región.

“Nuestro objetivo es hacer de OCA una empresa líder en el mercado regional. Vamos a potenciar la compañía y a aprovechar la sinergia con Flybondi para el transporte aéreo de la región, sumando así carga aérea, logística y última milla”, destacó Leonardo Scatturice, CEO y Chairman de COC Global Enterprise.

Por su parte, Espinoza destacó: “Este acuerdo es un paso fundamental para la transformación de OCA en una empresa líder a nivel regional con los más altos estándares de calidad y tecnología de avanzada”.

"Estamos convencidos de que se trata del camino correcto para profundizar la recuperación de la compañía”, agregó.

COC Global también controla la compañía de aviación comercial FlyBondi

En un comunicado de prensa difundido este viernes, se informó que la transacción no afectará el normal funcionamiento o la provisión de servicios que entrega OCA actualmente a sus clientes, ni la situación laboral de los cerca de 9.500 trabajadores de la compañía.

Hoy, a través de sus compañías, COC Global Enterprise cuenta con 20 oficinas en 18 países y con esta nueva adquisición superará los 12.000 empleados.