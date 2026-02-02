El dólar comenzó febrero al alza, pero sigue más barato que en diciembre

La saga compradora del BCRA está en el foco del mercado.

El dólar comenzó el mes de febrero con leve tónica alcista, mientras que los agentes cambiarios siguen atentos a la sucesión den el Indec, luego de la renuncia del economista Marco Lavagna como director del ente estadístico.

Sucede que a partir de este lunes, las bandas cambiarias establecidas por el Banco Central se ampliarán en base al IPC de diciembre, de 2,8%, lo que llevará a la banda superior a un máximos de $1.607,39 para fin de mes.

Asimismo, el ministro de Economía Luis Caputo pronosticó una inflación del 2,5% para enero, dato que se oficializará por el INDEC recién el 11 de febrero; en base a dicho IPC será el crecimiento de las bandas cambiarias durante marzo de 2026.

Con un exiguo monto operado de USD 305,1 millones en en el segmento de contado, el dólar mayorista subió cuatro pesos o 0,3%, a $1.451 para la venta, todavía debajo de los $1.455 con los que cerró diciembre pasado.

El BCRA estableció para la fecha una banda superior de su régimen cambiario en los $1.567,85, por cuanto el tipo de cambio oficial se mantiene 116,85 pesos o un 8,1% de ese techo para la libre flotación.

El dólar al público experimentó un ascenso de cinco pesos o 0,3%, a $1.470 para la venta, según la referencia del Banco Nación, en su punto más alto desde el 15 de enero.

En tanto, el precio del dólar blue descontó diez pesos o 0,7% este lunes, a $1.460 para la venta, en su nivel más bajo desde el 12 de diciembre. En lo que va de 2026 el dólar marginal retrocedió 70 pesos o 4,6 por ciento.

Por otra parte, las persistentes compras de dólares del Central para acumular reservas que se registran desde inicios de año, en un contexto de altas tasas de interés, siguieron centrando este lunes la actividad de los mercados argentinos.

La actual coyuntura financiera del país impacta en la plaza de activos con precios deprimidos y poco interés inversor para tomar nuevas posiciones, comentaron operadores.

Las fuertes compras de divisas realizadas por la entidad monetaria en el inicio de 2026 ayudaron a disipar dudas del mercado sobre la capacidad del país para afrontar un vencimiento de alrededor de USD 880 millones con el FMI (Fondo Monetario Internacional) al inicio de febrero.

El Banco Central efectuó compras de contado por casi USD 1.200 millones durante enero, con un promedio próximo a USD 60 millones por día. dado que la entidad se puso como referencia absorber un 5% de la oferta de contado, es relevante el volumen diario de operaciones y su paulatino incremento llegado el período de liquidación de la cosecha gruesa en otoño para expandir la capacidad compradora de divisas para fortalecer las reservas.

En contrapartida, la caída de los depósitos en dólares del Tesoro en la última semana de enero, los cuales pasaron de USD 325 millones a USD 156 millones el 27 de enero, fuer interpretada como una señal de cautela entre algunos analistas. La baja respondió al pago de obligaciones con otros organismos internacionales como el BID y Banco Mundial.

El Tesoro compró la semana pasada a Estados Unidos USD 808 millones en DEG (Derechos Especiales de Giro), la moneda del FMI, para cumplir con un pago de intereses del organismo.

“El BCRA continuó con la racha compradora en el mercado de cambios y cerró la semana con un saldo comprador de 179 millones de dólares. De esta forma, cerró enero con compras por 1.158 millones de dólares, representando el 14% del volumen diario en promedio”, recordó un informe de Aldazábal y Compañía.

“El BCRA cierra el mes de enero con compras abultadas de divisas, consolidando una dinámica de acumulación de reservas que vuelve a apuntalar el apetito por bonos soberanos en dólares”, añadió el reporte.

“Este flujo oficial, combinado con una menor demanda de cobertura cambiaria, sostiene las paridades en la curva hard dollar y mantiene la compresión del riesgo país, en un contexto donde el mercado empieza a validar un escenario macro de mayor estabilidad cambiaria y financiera”, agregó.

“La política económica sigue priorizando el anclaje cambiario como herramienta central del proceso de desinflación, sosteniendo condiciones de liquidez estrictas”, señaló el equipo de research de Puente.

Agregó que “el foco seguirá puesto en el ritmo de acumulación de reservas, en un contexto donde el Tesoro debe enfrentar pagos con el Fondo Monetario Internacional por 810 millones de dólares. También en la evolución del debate de las reformas estructurales a discutirse en el Congreso durante febrero”.