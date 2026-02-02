Economía

Crisis en la industria: una fábrica de electrodomésticos despidió 34 trabajadores en Catamarca

Se trata de Neba, con planta en el Parque Industrial El Pantanillo: desvinculó a más de un tercio del personal

Guardar
La firma redujo su plantel
La firma redujo su plantel en su establecimiento del Parque Industrial El Pantanillo, en la capital catamarqueña (Imágen Ilustrativa Infobae)

Otra empresa argentina despidió personal como consecuencia de la caída del consumo en el mercado interno, la suba de costos locales y la presión que impone la apertura de las importaciones. Se trata de la firma local Neba, productora de heladeras, freezers y hornos basada en la provincia de Catamarca.

La compañía desvinculo a 34 de los 90 empleados que trabajaban en el Parque Industrial El Pantanillo, en San Fernando del Valle de Catamarca.

La empresa atribuyó los despidos a una crisis profunda, vinculada a la apertura de importaciones, la baja en las ventas y el aumento de los costos, factores que, según la firma, afectan al sector desde hace tiempo.

Los trabajadores, en tanto, denunciaron que no fueron advertidos previamente acerca de esta situación, ya que algunas personas desvinculadas supieron de su cesantía una vez que llegaron a la planta en los últimos dos días hábiles de enero.

Respecto de las indemnizaciones, Neba propuso abonar el 80% en cuotas, después de haber ofrecido inicialmente cifras menores. La propuesta fue rechazada tanto por los despedidos como por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que exige el pago total conforme a la legislación vigente. El sindicato pidió la intervención de la Dirección de Inspección Laboral para analizar la legalidad del proceso.

En respuesta a la situación, los trabajadores realizaron protestas en el ingreso a la planta, con quema de neumáticos y asambleas, lo que derivó en la presencia de la policía. Aclararon que las protestas se desarrollaron de manera pacífica y recordaron que en los meses previos ya se habían registrado desvinculaciones sin que trascendieran públicamente.

Un fenómeno bifronte

Esta noticia se conoce solo días después de que se conociera que el mercado de electrodomésticos cerró 2025 con una expansión del 23% interanual en las ventas. Según un informe de NielsenIQ, las categorías de línea blanca y pequeños electrodomésticos lideraron este crecimiento, alcanzando un aumento del 36% anual, muy por encima del promedio del sector.

Por caída de precio y
Por caída de precio y mayor oferta, las ventas de electrodomésticos crecieron en 2025 (Imagen ilustrativa Infobae)

De esta manera, la industria logró consolidarse entre los más favorecidos del año pasado, junto a segmentos como el automotor y el de motocicletas, a diferencia de lo ocurrido en otros ámbitos del consumo masivo, como el textil.

El 2025 se caracterizó por niveles históricos de importaciones, favorecidas por la flexibilización y liberalización comercial.

Puntualmente, el análisis atribuye este comportamiento positivo a una serie de factores vinculados tanto a la oferta como a la demanda. Por el lado de la oferta, 2025 se caracterizó por niveles históricos de importaciones en el rubro, favorecidos por la flexibilización y liberalización comercial. Esto permitió ampliar tanto la variedad, como el volumen de productos disponibles, especialmente en categorías que anteriormente enfrentaban trabas para ingresar al país.

Según la consultora, la mayor oferta derivó en una baja de precios durante varios meses, con valores que tocaron mínimos históricos y quedaron por debajo de la inflación. Esto afectó los flujos de fondos de las empresas productoras, que enfrentaron costos elevados con precios de venta rezagados.

Al comparar los valores de noviembre de 2025 con los del mismo mes de 2024, se observó que las heladeras experimentaron una baja del 39,5% en dólares y los lavarropas del 45%. En moneda local, las caídas fueron de 10% para heladeras y 18% para lavarropas.

Otros casos

El aumento de las importaciones, apuntalado por precios internacionales más bajos y aranceles reducidos, tuvo impacto sobre la industria nacional, que respondió con ajustes de personal y menor producción. Tal fue el caso de Whirlpool, que en noviembre del año pasado decidió cerrar su planta de lavarropas en Pilar y mantuvo solo su actividad comercial en el país.

También se sumaron complicaciones financieras de las reconocidas Electrolux, Mabe y Longvie, que también debieron adaptar sus estructuras productivas a las actuales demandas del mercado argentino.

En relación a la demanda, la baja en el precio relativo fue el principal motor del repunte. A esto se sumó una modificación en las condiciones de acceso al crédito para los hogares, que se inclinaron hacia la adquisición de bienes durables.

Temas Relacionados

IndustriaDespidosRecesiónCatamarcaÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $1 millón

La oferta de tasas de interés para colocaciones bancarias muestra diferencias considerables según la entidad y el canal elegido para operar

Plazo fijo: cuánto pagan los

Cuánto cobran los caseros en febrero 2026

El salario de los caseros y las condiciones del convenio mantienen la atención del sector en febrero, mientras se aguarda la próxima revisión paritaria

Cuánto cobran los caseros en

AUH, ex Potenciar Trabajo y todos los planes sociales de ANSES: de cuánto son en febrero 2026 tras los aumentos

El detalle de los nuevos importes y fechas de cobro para cada prestación social confirma la aplicación de los incrementos y la organización del calendario según terminación de DNI y tipo de beneficio

AUH, ex Potenciar Trabajo y

La Argentina pagará hoy vencimientos por USD 878 millones al FMI: cómo lo hará

Vencen intereses a cubrir con ayuda del Tesoro de EEUU. En las últimas jornadas se hicieron pagos a otros organismos internacionales y el Tesoro perdió dólares

La Argentina pagará hoy vencimientos

El BCRA acelera el desarme de la cobertura millonaria en dólares que ofreció antes de las elecciones

El ente monetario redujo su posición vendida en el mercado de futuros desde octubre de 2025 y estimó un grado de dolarización de carteras de UDS 35.000 millones en la previa de los comicios. La acumulación de reservas

El BCRA acelera el desarme
DEPORTES
El termómetro de la Bombonera:

El termómetro de la Bombonera: los gestos que confirman que los hinchas de Boca Juniors ya adoptaron a Ascacibar

Abi Burton y su historia de resiliencia: estuvo casi un mes en coma, perdió la capacidad de caminar y volvió a la élite

La historia de la nueva estrella argentina de la UFC, hija de un ex futbolista y que trabajó como maestra: “Pararte frente a un aula te da herramientas”

Las 18 promesas Sub 23 que piden pista en la Selección: el “preferido” de Scaloni, el heredero de Di María y una joya de River

Ganó Boca en La Bombonera y River empató en Rosario: así quedaron las tablas del Torneo Apertura

TELESHOW
Nicki Nicole lanzó en los

Nicki Nicole lanzó en los Grammy 2026 un mensaje de amor propio que inspiró su próximo álbum: “Este look lo representa”

La ácida reacción de Sabrina Rojas al pasacalles que Luciano Castro le habría dedicado a Griselda Siciliani

El desesperado video de Camila Bordonaba de Rebelde Way por los incendios en la Patagonia: “Duele y entristece”

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, juntos en una tarde de pileta para desmentir rumores de separación

El insólito motivo por el que Ca7riel y Paco Amoroso no pudieron dar su discurso en los premios Grammy: “No funcionó”

INFOBAE AMÉRICA

Jimmy Page y la noche

Jimmy Page y la noche que dio el peor show de su vida: “Todos se amontonaron encima”

Fiestas descontroladas y hoteles destrozados: las historias poco conocidas que marcaron las giras de los grandes del rock

Por qué el hambre provoca malhumor: la ciencia explica cómo el cuerpo influye en las emociones

El cameo que Judas Priest tuvo en “Los Simpson” y un error que enfureció a sus fanáticos: “Hubo una gran protesta”

Timidez o fobia social: cómo distinguir un rasgo de personalidad de un trastorno de ansiedad