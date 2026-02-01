El desplome del bitcoin desmiente su reputación de “oro digital”

Como el oro, Bitcoin pretende convertirse en dinero (Getty)

El precio del bitcoin caía este domingo a las 10 de la mañana a USD 78.350 dólares, un 37,2% por debajo de los casi USD 125.000 que había alcanzado el 6 de octubre de 2025. El entusiasmo por bitcoin y por las especies cripto en general, incluidos los memes digitales, se había iniciado en octubre de 2024, en las semanas anteriores a la elección en EEUU, a medida que se afianzaba la expectativa de una victoria electoral de Donald Trump.

El precio de las especies escaló rápidamente, a medida que el gobierno que asumió el 20 de enero se mostró favorable a las criptomonedas, designó al frente de los organismos regulares figuras amigables al sector y el Congreso sancionó la ley GENIUS, favorable en particular a las stablecoins atadas al dólar como modo de apuntalar a la vez el rol de la divisa de EEUU como moneda mundial.

La cotización de bitcoin es también la más baja desde el Liberation Day, el 2 de abril de 2025, en que Trump hizo el primer anuncio sobre “Tarifas recíprocas” e inició un frenético período de negociaciones bilaterales y tensiones comerciales.

Claro que no es solo bitcoin que se debilitó. Ethereum, la segunda moneda de mayor capitalización, que este domingo cotizaba a USD 2.398 a media mañana, había llegado a valer USD 4.831 el 22 de agosto del año pasado, lo que significa que desde entonces perdió más de la mitad de su valor.

De modo más amplio, la capitalización total de casi 19.000 especies cripto relevadas por el sitio CoinGecko era este domingo de USD 2,64 billones, un 39% menos que los USD 4,3 billones que había llegado a acumular en octubre de 2025.

Ethereum ha caído 60% en lo que va del año, comparado a una corrección del 54% de Bitcoin

A menudo el bitcoin fue señalado como una versión digital del oro, un nuevo refugio de valor en tiempos de alta volatilidad y tensión geopolítica, pero la evolución de los últimos meses desmiente esa interpretación.

Es cierto que el oro se desplomó fuertemente el viernes, cuando cayó a USD 4.800 la onza luego de haber superado brevemente los USD 5.600, pero en ese caso parece tratarse de una toma de ganancias después de un febril ascenso impulsado por las incertidumbres geopolíticas. El metal precioso llevaba un ascenso de 23% en lo que iba de 2026.

La preferencia de los inversores por el oro y la plata sí parece responder a las tensiones geopolíticas, la incertidumbre comercial y la política expansiva del gobierno de Trump, que además de aumentar los aranceles habló de anexar Groenlandia, hizo capturar y extraditar a EEUU al dictador venezolano Nicolás Maduro y mantiene una fuerte presión, incluido despliegue militar, sobre el régimen teocrático iraní.

Discurso perdido

Ese contexto erosiona la imagen de bitcoin como “oro digital”, al punto que Pramol Dhawan, director general de Pimco, uno de los más grandes fondos de inversión de EEUU, le dijo al periódico británico Financial Times que el discurso del oro digital “ha desaparecido” y que el declive de bitcoin demuestra que no es “una revolución monetaria”.

Otro problema es la falta de un modelo de valuación de los activos digitales. Ilan Solot, estratega de mercados globales de Marex Solutions, también consultado por el FT, dijo que el bitcoin “es un activo en busca de un modelo de valuación” pues no hay un consenso claro sobre qué factores deben orientar su precio.

En septiembre del año pasado un informe de Deutsche Bank titulado “Bitcoin vs Oro: el futuro de las Reservas de los Bancos Centrales en 2030” había señalado una supuesta correlación (ver gráfico, arriba) entre ambos activos y que en cinco años los bancos centrales del mundo aumentarían la participación del bitcoin en sus reservas internacionales en un contexto en que las principales economías del mundo avanzan en un proceso de desdolarización y se consolida la infraestructura normativa y jurídica de los activos digitales.

Según el informe del brazo de investigación del Deutsche Bank, firmado por las economistas Marion Laboure y Camilla Siazon, bitcoin y oro son “complementarios” debido a su baja correlación con otras clases de activos. Según el estudio, la volatilidad del bitcoin debería reducirse con el tiempo, en el futuro previsible el dinero fiduciario seguirá siendo el principal medio de pago y activo de reserva y los mercados financieros, por su naturaleza especulativa, siempre buscan alternativas a los activos tradicionales.

Sin embargo, según la consultora cripto Kaiko, también citada por el FT, la volatilidad arancelaria desnudó la “crisis de identidad” del bitcoin, que quedó muy identificado con la administración republicana y paga, en consecuencia, “el precio de esa asociación política”.

Kevin Warsh, el elegido de Trump para la Fed REUTERS/Brendan Mcdermid/File Photo

Prospectivamente, también vale tener en cuenta el punto de vista de Kevin Warsh, economista recientemente nominado por Trump para encabezar la Reserva Federal de EUU.

En un evento en la Ronald Reagan Froundation, en 2025, Warsh se mostró absolutamente contrario a la creación de un “dólar digital”, algo que consideró “antiamericano” pues significaría facilitarle a la Fed y al gobierno en general una intromisión inaceptable en la vida de la gente, algo que sí consideró funcional en regímenes como el chino, y fue más cauto sobre el bitcoin y las criptomonedas. El tiempo y la experiencia,señaló, irán diciendo lo suyo.