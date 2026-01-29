Mercados: las acciones y los bonos operan en baja por el arrastre negativo de Wall Street

Las acciones argentinas promedian en enero una mejora de 6% en dólares.

Una sesión que se inclinó por amplias bajas en Wall Street le puso una pausa al tránsito positivo de las cotizaciones de los activos argentinos.

Por la mañana el índice S&P Merval llegó a ganar 0,6% y los bonos en dólares promediaron una suba de 0,2%, pero pasado el mediodía, ante un claro retroceso de 1,8% del panel tecnológico Nasdaq de Nueva York, los índices argentinos pasaron a pérdidas.

En el exterior afecta a los negocios la presentación de balances corporativos. Microsoft cae un 11%, mientras que Meta -Matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp- sube un 7% después de sus resultados trimestrales. Tesla cae 1,6 por ciento.

A las 12:20 horas, el S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cede 1,4%, en los 3.180.000 puntos, aún próximo al máximo nominal intradiario en pesos de 3.296.502 puntos del miércoles por la mañana.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- exhiben una leve baja promedio de 0,1%, al mismo tiempo, el riesgo país de JP Morgan avanza dos unidades, a 483 puntos básicos. Más temprano, este indicador tocó los 475 puntos básicos, para igualar su nivel mínimo desde el 5 junio de 2018.

De todos modos, los activos argentinos mantienen una tónica positiva en enero, con ganancias promedio de 6% en dólares para las acciones argentinas, en base al desempeño de los ADR en Wall Street, a la vez que los bonos en dólares se ubican en precios máximos desde la salida al mercado en septiembre de 2020, loq eu se está viendo reflejado en el paúlatino descenso del riesgo país.

Los expertos de Max Capital subrayaron que “la acumulación de reservas fue una de las principales razones del rally de los activos argentinos, el cual esperamos que continúe. A nuestro entender, se produjo un cambio de narrativa en algún momento de mediados de enero, cuando el mercado empezó a enfocarse en algo distinto de Venezuela. Los inversores de real money, en particular, parecen tener una visión estructural más constructiva, sumándose al fuerte compromiso fiscal y reformista de Milei y al renovado compromiso de acumular reservas, el casillero que faltaba hasta entonces".

“Combinado con el rol de EEUU como backstop, limitando los riesgos a la baja, la ausencia de catalizadores políticos relevantes en 2026 y un contexto favorable para el high yield de mercados emergentes, especialmente tras el exitoso manejo de pasivos de Ecuador, los activos argentinos parecen ahora bien vistos tanto por inversores de crédito como de equity. Seguimos largos y esperamos un rally adicional en los próximos meses", confiaron desde Max Capital.

“El riesgo país perforó los 500 puntos, algo que no sucedía desde 2018, y el mercado reaccionó con una marcada mejora en los activos argentinos. La compresión del spread soberano se dio en paralelo a una fuerte demanda por bonos en dólares, en un contexto donde los inversores empiezan a validar con mayor convicción la acumulación de reservas y la mayor estabilidad cambiaria”, afirmó Isabel Botta, product manager en Balanz.

“Observamos un roll over de la deuda del 124%. La curva de tasas continúa invertida, con mayor preferencia por el tramo corto, donde la TIR (Tasa Interna de Retorno) se ubicó en 42,41%, mientras que en el tramo largo se situó en el 34,46%”, señaló Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance.

“De cara a los próximos meses, esperamos que las tasas sigan comprimiendo a la baja en la medida en que continúe descendiendo el riesgo país, y que el Gobierno busque converger hacia niveles observados durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando las Lebac ofrecían tasas de entre 25% y 28% para plazos de 90 a 220 días”, añadió Lazzati.