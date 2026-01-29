Economía

Jornada financiera: la volatilidad internacional afectó a los activos argentinos y subió el riesgo país

Los índices de Wall Street negociaron en baja, afectados por los balances de empresas tecnológicas. El S&P Merval descontó 0,6% y los bonos cerraron en baja, con un riesgo país que subió a 492 puntos. El dólar quedó estable a $1.465 en el Banco Nación

Guardar
Los activos argentinos padecieron el
Los activos argentinos padecieron el negativo arrastre externo.

La temporada de balances corporativos siempre representa una especia de “campo minado” para los inversores, pues estos resultados pueden gatillar movimientos extremos en las cotizaciones, tanto a la suba como a la baja.

Este jueves, las acciones estadounidenses se inclinaron por amplias pérdidas debido a una liquidación impulsada por el sector tecnología, ya que los inversores decidieron liquidar acciones de compañías de gran capitalización, preocupados por el gasto en proyectos de inteligencia artificial.

Este comportamiento también impactó en los activos emergentes. El índice Bovespa de la Bolsa de Valores de San Pablo perdió 0,9% (para recortar a 14% la impactante ganancia de enero) y lo mismo ocurrió con las acciones y los bonos de Argentina.

El panel tecnológico Nasdaq llegó a perder 2% al mediodía, para terminar 0,7% negativo, con mayor influencia en el desplome de Microsoft, que llegó a resignar hasta 12% durante la sesión, una tendencia que no pudo ser revertida por la suba de 10% en los títulos de Meta. Tesla cayó 3,1% y MicroStrategy, un 9,8 por ciento.

Microsoft, la compañía de software del magnate Bill Gates, informó un gasto de capital mayor al anticipado y una desaceleración en el crecimiento de las ventas trimestrales de la nube, información que ahuyentó a los inversores.

Los movimientos tecnológicos acapararon la atención en medio de una escalada de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, avivada por la exigencia de Donald Trump de alcanzar un rápido acuerdo nuclear en el país asiático si es que Teherán quiere evitar un ataque militar. El petróleo se disparó un 3,9%, con un barril de Texas sobre USD 65 y el Brent del Mar del norte cerca de los 70 dólares.

El S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cedió 0,6%, en los 3.211.242 puntos, aún próximo al máximo nominal intradiario en pesos de 3.296.502 puntos del miércoles por la mañana. La suba del crudo ayudó a un rebote de 1,8% para YPF en la Bolsa local, y de 2,9% en Wall Street (a USD 39,72), mientras que Vista Energy avanzó un 2%, a 60 dólares.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- exhibieron una leve leve baja promedio de 0,1%, al mismo tiempo, el riesgo país de JP Morgan avanzó once unidades, a 492 puntos básicos. Más temprano, este indicador tocó los 475 puntos básicos, para igualar su nivel mínimo desde el 5 junio de 2018.

A un día del cierre de las carteras de enero, la demanda por títulos públicos se ratificó con una última licitación de deuda del Tesoro en pesos, donde hubo una renovación del 124,2%, aunque con la particularidad de tasas más altas y un grueso con vencimiento en marzo próximo.

“La percepción inversora ha mejorado desde octubre, cuando el Gobierno logró un inesperado triunfo en las elecciones de medio término, lo que le brinda una cantidad considerable de legisladores para buscar la aprobación de leyes clave que ayuden a desregular la tercera economía de Latinoamérica”, reportó Reuters.

“Con la caída del riesgo se logra hacer bajar la tasa de interés real y se disminuyen los costos en general, de ahí la importancia del tema”, señaló Germán Ledinich, analista de Bull Market Brokers.

Los analistas mantienen las expectativas sobre cómo actuará la administración del presidente libertario Javier Milei ante esta caída del riesgo país y la posibilidad de que el Gobierno refinancie deuda en el mercado externo, un segmento vedado para Argentina desde el 2018.

“La compresión del spread soberano se dio en paralelo a una fuerte demanda por bonos en dólares, en un contexto donde los inversores empiezan a validar con mayor convicción la acumulación de reservas y la mayor estabilidad cambiaria”, comentó Isabel Botta, analista de la correduría Balanz.

Otro factor que en el mercado se toma como aliciente es la compra de divisas que realiza el Banco Central a favor de sus reservas. Este jueves, la entidad incorporó USD 52 millones con su intervención cambiaria, para ampliar a USD 1.134 millones el saldo a favor en lo que va de enero. Además, las reservas internacionales brutas crecieron en USD 59 millones, a USD 46.240 millones, el nivel más alto desde agosto de 2021.

En una rueda con operaciones por USD 373,5 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista finalizó sin variantes a $1.444,50, para interrumpir una serie de cuatro sesiones en alza. El tipo de cambio oficial llegó a pactarse a $1.446,50 al promediar los negocios.

En el transcurso de enero, el dólar mayorista conserva una baja de 10,5 pesos o 0,7 por ciento. “Con solo una rueda por delante para terminar esta semana el tipo de cambio mayorista acumula una suba de $11,50, lejos del aumento de 3 pesos registrado en la semana anterior”, precisó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

El Banco Central fijó para este jueves una banda superior de su régimen cambiario en los $1.562,27, lo que dejó al tipo de cambio oficial a 117,77 pesos o un 8,2% de ese límite para la libre flotación.

El dólar al público finalizó también sin variantes, a $1.465 para la venta en el Banco Nación, luego de operarse a $1.470 al mediodía, un máximo desde el 14 de enero. A lo largo del mes, el dólar minorista conserva un descenso de 15 pesos o 1%, desde los $1.480 del cierre de diciembre.

A diferencia del dólar en el circuito oficial, el blue volvió a negociarse con una baja de diez pesos o 0,7%, a $1.475 para la venta, piso desde el 12 de diciembre. En el primer mes del año el blue descontó 55 pesos o 3,6%, prácticamente para extinguir la brecha con el dólar minorista.

Temas Relacionados

dólar hoyreservas BCRAWall Streetriesgo país Argentinabandas cambiariasúltimas noticiasBonosAcciones

Últimas Noticias

El Banco Central compró USD 52 millones y las reservas marcaron un nuevo máximo en la era Milei

La autoridad monetaria acumuló USD 1.134 millones en las últimas 19 ruedas y sus tenencias internacionales siguen arriba de los USD 46.000 millones

El Banco Central compró USD

Patentes CABA: el gobierno porteño postergó los vencimientos y busca que los aumentos no superen la inflación

Tras la controversia por una nueva valuación de automotores que ocasionó grandes aumentos de patente, la Ciudad decidió prorrogar las fechas de las primeras cuotas y enviar un proyecto de ley que asegure subas menores al IPC

Patentes CABA: el gobierno porteño

Tras el mayor paro desde 2001, una intervención provincial destrabó el conflicto en Granja Tres Arroyos

La mayor avícola del país retomó la producción tras un parate total de la producción de 10 días. Intervino la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos por pedido del gobernador Rogelio Frigerio

Tras el mayor paro desde

El ganador del Nobel de Economía 2025 elogió a Javier Milei: qué factores destacó del Gobierno argentino

El economista francés abordó el caso argentino durante su exposición en el evento regional, y analizó los desafíos institucionales que enfrentan los emprendedores en el país

El ganador del Nobel de

El dólar se mantuvo estable y se encamina a cerrar enero a la baja

La divisa quedó sin variantes, a $1.444,50, tras cuatro ruedas en alza. En el Banco Nación el dólar al público cerró a $1.465 por tercer día

El dólar se mantuvo estable
DEPORTES
El emotivo minuto de silencio

El emotivo minuto de silencio y los conmovedores homenajes por el fatal accidente en el que murieron 7 fanáticos del PAOK de Grecia

Riestra recibe a Defensa y Justicia en el cierre de la segunda fecha del Torneo Apertura: la agenda completa

La revolución que generó en la F1 la primera aparición del Aston Martin, la creación “extrema” de Adrian Newey

Una travesía de casi dos días: los detalles del extenso viaje del equipo argentino de Copa Davis rumbo a Corea del Sur

Solana Sierra avanzó a semis en Filipinas y tendrá un examen de riesgo rumbo a la final

TELESHOW
Todo listo para Kidzapalooza 2026:

Todo listo para Kidzapalooza 2026: Topa, Panam y Piñón Fijo en el gran escenario infantil

Desde sus vacaciones en Brasil, Iliana Calabró compartió la primera foto de su nieto Bento

La Justicia ya investiga la amenaza a Karina Mazzocco: “Te voy a matar, ya sé donde vive tu hijo”

El ex de Lourdes Fernández va a juicio por violencia de género: podría enfrentar una pena de 28 años de cárcel

En medio de rumores, la China Suárez se mostró junto a Icardi y dejó un mensaje silencioso

INFOBAE AMÉRICA

La Policía de Brasil detuvo

La Policía de Brasil detuvo a un sospechoso vinculado al Estado Islámico que preparaba un atentado suicida cerca de San Pablo

Moscú sufrió la mayor nevada en más de dos siglos y acumula nieve de hasta 65 centímetros

Trump aseguró que Rusia suspenderá los bombardeos en Ucrania durante una semana por el frío extremo: “Putin aceptó”

Israel entregó 15 cadáveres palestinos tras recuperar el último rehén muerto en Gaza

“América Latina puede sumarse a la próxima revolución tecnológica sin grandes recursos”, afirma Michio Kaku