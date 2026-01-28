Llegarán más de 80 modelos nuevos a Argentina: cuáles son los autos más esperados para 2026

Aunque la lista es de más de 80 modelos, las marcas tradicionales tienen preparados varios lanzamientos para 2026 en Argentina

La apertura sin restricciones de la importación de autos generó que en 2025 se comercializaran oficialmente en Argentina cerca de 350 modelos distintos de vehículos particulares y comerciales livianos. En 2026, se espera la llegada de más de 80 modelos nuevos.

Las únicas limitaciones que tienen tanto fabricantes locales como importadores es su capacidad económica y financiera, por un lado, y la disponibilidad de unidades en el país de origen de las marcas o la demora de producción del volumen de unidades que se pidan para traer a Argentina, por el otro.

Por estos dos motivos, el volumen de autos importados, que el año pasado representó el 60% del mercado total, no creció de forma inmediata tras el anuncio del fin de los permisos de importación (SIRA) al inicio del gobierno de Javier Milei. Este sistema había funcionado como filtro y protección tanto para la industria automotriz local como para sus socios en Brasil.

La pick-up Renault Niagara Concept se empezará a fabricar este año en Córdoba. Probablemente sea el lanzamiento industrial más significativo de 2026. Rodolfo Buhrer/Renault/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES

Si bien todavía quedan temas pendientes como hacer efectivo el cobro de los bonos BOPREAL que muchas automotrices todavía retienen como garantía del pago para el año 2027 de las deudas del Estado que se acumularon durante 2022 y 2023, varias marcas resolvieron el tema con sus propias casas matrices o colocándolos directamente en el propio mercado, lo que les permitió volver a importar volumen de acuerdo a la demanda argentina.

Pero ese volumen no solo permite mayor cantidad de autos sino también mayor variedad, lo que ya en 2025 posibilitó que regresen modelos que no se estaban vendiendo en Argentina y que comiencen a llegar otros que, por esas mismas limitaciones, “no era negocio traer”.

En 2026 habrá casi 80 lanzamientos de nuevos modelos, muchos de ellos de marcas chinas que ingresarán al mercado a partir del programa de incentivos fiscales del Gobierno para autos híbridos y eléctricos. Más allá de ese grupo, las marcas tradicionales tienen previsto comenzar a vender en Argentina algunos modelos de relevancia.

El Citroën C4 Hybrid Plus será el regreso de la marca a un segmento que había abandonado en los últimos años

Citroën C4 Crossover Hybrid Plus

Este modelo representará el regreso de un auto fabricado en Europa que complemente la presencia en bajos volúmenes del actual C5 Aircross y amplíe la gama de los productos regionales C3, Basalt y Aircross. Además, se empezará a vender el C3 Híbrido europeo.

El Jeep Avenger se empezará a fabricar este año en Brasil y será el Jeep de entrada a la gama

Jeep Avenger

Este vehículo será fabricado en la planta de Stellantis de Brasil y será el modelo de acceso de Jeep en el mercado argentino. El Avenger nació en 2022 como un modelo desarrollado únicamente para ser un vehículo 100% eléctrico con destino europeo, pero la estrategia de multiplataformas del grupo le permitirá entrar al mercado sudamericano con una versión microhíbrida, gracias a la incorporación de la plataforma que utilizan los modelos regionales de Citroën.

El Honda WR-V fue el primer modelo 2026 que se lanzó en Argentina

Honda WR-V

Acaba de presentarse oficialmente en el mercado local. Es el segundo modelo B-SUV de Honda aunque con un enfoque totalmente distinto al del HR-V. La motorización es la misma, el 1.5 litros de 121 CV, y entre ambos modelos se espera duplicar la participación en el mercado argentino. El precio de preventa durante enero es de 39.900.000 pesos.

El Toyota Yaris Cross se lanza el 23 de febrero y llegará para pelear por el SUV del año con el VW Tera

Toyota Yaris Cross y BZ4X

El Toyota Yaris Cross será uno de los productos más importantes de 2026. Se lanza el próximo 23 de febrero y será el único B-SUV de producción regional (Brasil) que se comercializará en versiones naftera e híbrida convencional. El BZ4X, mientras tanto, llegará durante el año importado desde Japón como el primer C-SUV 100% eléctrico de la marca.

Kia mostró en la costa la pick-up mediana Tasman. Se lanzará durante el año con una dualidad de motorizaciones

Kia Tasman y Kia K4

Esta pick-up fue exhibida en las acciones del verano de la marca en la Costa Atlántica. Es la entrada de Kia en el competitivo segmento de las pick-up medianas, aunque la propuesta es completamente disruptiva con el estándar de la categoría, especialmente desde el punto de vista estético. También se lanzará este año el sedán Kia K4, un modelo de segmento C que es el nivel siguiente al exitoso K3 que se comercializa en versión hatchback y sedán.

El Nissan Kait será el modelo de entrada a la gama de B-SUV reemplazando al actual Kick Play

Nissan Kait

Este B-SUV compacto será el reemplazante del actual Kick Play. Es parte de la redefinición de la oferta de modelos SUV de Nissan, que cambió a partir de la llegada del nuevo Kicks a fin de año pasado. El Kait se fabricará también en Brasil y cuando llegue será la renovación final de la gama de vehículos SUV de la marca en Argentina.

El retorno del Peugeot 308 será con un modelo europeo con motorización híbrida enchufable

Peugeot 308 y 208 y 2008 Mild-Hybrid

El regreso del Peugeot 308 es muy esperado por los seguidores de la marca en el mercado local, donde Peugeot tiene una rica historia. El 308 ha recibido un rediseño casi total, aunque mantiene sus líneas reconocibles a simple vista. La versión que entrará será la Híbrida enchifable y vendrá importado de Europa. En paralelo, Stellantis Argentina comenzará a producir en su planta de Palomar, las versiones Mild-Hybrid de los modelos 208 y 2008 para vender en el mercado local.

Ek Renault Boreal será una de las dos grandes novedades de la marca en 2026. La otra es la pick-up Niágara de producción nacional

Renault Boreal y Niágara

Los dos modelos que llegarán este año de Renault tienen el sello de la nueva imagen de la marca a nivel mundial. El Boreal es un C-SUV que llegará importado desde Brasil y que tendrá una versión híbrida en su lineup. Por su parte, la pick-up compacta Renault Niágara (o como se denomine finalmente) es un vehículo 100% argentino que comenzará su producción en serie en la segunda mitad del año en la planta Santa Isabel. En el proyecto también hay una versión híbrida prevista.

El VW Golf GTI regresará este año a Argentina con la versión más potente de la historia

Volkswagen Golf GTI

Este será uno de los lanzamientos más esperados. Es el regreso al mercado de un vehículo con ADN deportivo y una rica historia en Argentina. El nuevo GTI llegará importado desde Alemania y representará la versión más potente de los Golf GTI vendidos en toda la historia.

Entre las marcas chinas con mayor participación en el mercado, se producirá el arribo del Baic BJ40, la pick-up BYD Shark, y los Leapmotor B10 y C10.