Podio inesperado: cuáles son los autos 0 km que lideran las ventas en enero y qué anticipa el mercado

En lo que va de enero, se conformó un podio inusual en los autos más vendidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A sólo una semana del cierre del registro de operaciones, el mercado automotor argentino navega en enero con rumbo a unos 65.000 patentamientos de autos 0 km como primera referencia para un año en el que se esperan vender cerca de 700.000 vehículos.

Si bien el sector industrial esperaba que se pudieran superar las 70.000 unidades y de ese modo quedar por encima de las 69.521 registradas en enero de 2025, ese objetivo parece casi descartado por los ejecutivos de las marcas y los importadores consultados por Infobae.

Un podio fuera de lo común

Pero más allá de las cifras y los motivos para no haber alcanzado la proyección inicial, el ranking de ventas de enero muestra claramente el comportamiento del usuario argentino en el tipo de vehículos que elige y en franja de precios.

A diferencia de lo que se vio durante el año pasado ya no son dos autos compactos los que pelean por el primer lugar. Hoy es una pick-up nacional la que lidera las ventas, seguida por otro auto argentino, un sedán del segmento B y de un SUV mediano que se importa desde China.

La pick-up Toyota Hilux es el vehículo más vendido a una semana del cierre de enero

Segundo mes con más ventas de la década

A pesar de no alcanzar ese objetivo que parecía un hecho a fines de 2025, si enero cierra con 65.000 autos 0 km, este será el segundo mejor mes de la década, marcada fuertemente por la caída de ventas del año 2020 a raíz de la pandemia y de dos años con un nivel de patentamientos muy bajos en 2023 y 2024.

Desde 2020 en adelante, el número de este mes sería solo superado por enero de 2025, cuando se combinó un muy buen segundo semestre de 2024 y un primer semestre de 2025, con ese período de 31 días justo en el medio. El mes más próximo a este inicio de 2026 será julio de 2025, cuando el sector automotor logró patentar 62.818 unidades.

El Volkswagen Tera es el motor de ventas de la marca, que sumando todos sus modelos, está liderando las ventas entre los fabricantes

Lucha de marcas por el primer lugar

Entre las marcas, las ventas de enero las lidera Volkswagen con 7.528 unidades, por delante de Toyota que alcanzó las 6.319, lo que mantiene el resultado de diciembre 2025, cuando la marca alemana quedó primera por 150 unidades sobre la japonesa.

El tercer lugar lo mantiene Fiat con 5.930, más cerca de Toyota que esta de VW, delante de Ford con 5.045 y de Chevrolet que volvió a quedar entre los 5 con mayores ventas con 4.028 autos vendidos hasta el viernes 23 de enero. Peugeot está sexta con 3.651, Renault tiene 3.238, Citroën 1.857, Jeep 1.281 y Nissan 1.135 unidades.

El Fiat Cronos defiende a los autos compactos y sedanes y está segundo en enero

En cuanto a los modelos más vendidos, el ranking provisional del mes muestra en el podio a dos vehículos de fabricación nacional de distintas categorías y a un SUV de origen chino en tercer puesto.

La pick-up Toyota Hilux va prevaleciendo en las ventas de enero con 2.824 camionetas patentadas, seguida por el Fiat Cronos con 2.151 unidades, en tanto que el Ford Territory tiene 2.074 vehículos entregados. Los tres primeros, además representan cada uno a un segmento diferente, con una pick-up, un sedán B y un C-SUV como protagonistas. Los cinco modelos más vendidos se completan con el Peugeot 208 con 1.915 y Ford Ranger con 1.850 camionetas vendidas.

Fuera de los cinco modelos de referencia aparece primero el Volkswagen Tera con 1.627 unidades, delante de la pick-up VW Amarok que lleva patentadas 1.587 vehículos, el Chevrolet Tracker con 1.533, Peugeot 2008 con 1.336 y en décimo lugar el VW Polo que lleva registrados 1.208 patentamientos.

El tercer puesto lo mantiene el mejor SUV del mes, el Ford Territory, que llega desde China

El Toyota Yaris está fuera de los 10 modelos más vendidos por el arrastre de falta de producción en Brasil que se reinició recién hace pocos días, a mediados de enero. En enero lleva vendidos 10.201 hasta el viernes pasado, y está justo por delante de otro modelo que padeció la parada de producción en Brasil de finales de septiembre, el Toyota Corolla Cross, que registró 1.009 unidades a una semana del cierre de enero.

El Volkswagen Nivus está en 13er lugar con 824 autos vendidos, por delante del Volkswagen Taos que tiene 808 y del Renault Kwid, el modelo más vendido de la marca francesa este mes, que alcanzó las 791 unidades.

Los 20 autos que lideran la tabla de ventas del primer mes se completa con Jeep Compass (731), Baic BJ30 (691), Chevrolet Onix (671), Mercedes-Benz Sprinter (637) y Volkswagen T-Cross (625). En total, los 20 modelos representan el 56% del total de autos que se comercializaron en las primeras tres semanas de enero.