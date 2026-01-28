Jornada financiera: el riesgo país mantuvo la tendencia bajista pese a la volatilidad de Wall Street

La jornada de negocios bursátiles ofreció cifras dispares, con una previsible toma de ganancias en acciones, precios de equilibrio para la deuda y una ligera baja para el riesgo país argentino, en medio de la volatilidad de los índices de Wall Street, que operó con la atención puesta en las definiciones de la Reserva Federal sobre el futuro de las tasas.

La tendencia del mercado se mantuvo estabilizada para los bonos soberanos argentinos, que en sus variantes dolarizadas ofrecieron cifras mixtas -tras un alza de 0,3% por la mañana-. Los bonos Globales en Wall Street promediaron una suba de 0,2 por ciento.

El incremento de las tasas de retorno de los bonos del Tesoro de los EE.UU. achicó el spread con los títulos públicos argentinos, lo que contribuyó a una nueva baja de siete unidades para el riesgo país, que al cierre de la Bolsa porteña marcaba 484 puntos básicos, un mínimo desde el 8 junio de 2018 (476 puntos).

“El mercado de bonos hard dollar mostró una dinámica de idas y vueltas durante la rueda. Tras un arranque positivo, los precios fueron perdiendo tracción y pasaron a terreno mixto, afectados principalmente por la volatilidad externa y la cautela de os inversores a la espera de la decisión d ela reserva Federal”, señaló Auxtin Maquieyra, gerente comercial de Sailing Inversiones. En cuanto al riesgo país, indicó que “continúa sensible a los movimientos de tasas internacionales más que a factores domésticos de corto plazo”.

“Al mercado le cayó muy bien que el BCRA comenzará a comprar reservas, sumado al hecho de que hay mucho flujo internacional pagando títulos de países emergentes -Ecuador tuvo una gran colocación de deuda y Brasil esta ‘ralleando’ (cotizando en alza)-. Es por ello, que creemos que de seguir así la vuelta a los mercados internacionales podría estar próxima”, consideró Nicolás Cappella, analista de IEB.

En cuanto a la renta variable, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires restó un 0,4%, en los 3.230.714 puntos, para interrumpir una serie ganadora de seis ruedas consecutivas. Por la mañana el panel líder anotó un máximo nominal en pesos en los 3.296.502 puntos.

La Secretaría de Finanzas anunció que en la licitación de deuda en pesos de muy corto plazo adjudicó un total de $10,34 billones, habiendo recibido ofertas por un total de $11,17 billones. Esto significa un rollover de 124,2% sobre los vencimientos del día.

Los índices de Wall Street se movieron erráticos y le quitaron impulso al recorrido alcista que venían llevando los activos argentinos. El panel tecnológico Nasdaq subió un 0,2% y tanto el Dow Jones de industriales como el S&P 500 tuvieron cierre neutro, luego de transitar bajas al promediar la rueda.

También incidió que la Reserva Federal de Estados Unidos, conocida como Fed, decidió mantener sin cambios la tasa de interés de referencia, actualmente en el rango de 3,5% a 3,75% anual. “El presidente de la entidad, Jerome Powell, dejó un mensaje claro tras los recortes aplicados en 2025: la política monetaria ya se encuentra cerca de un nivel neutral, lo que permite a la Fed actuar con paciencia", subrayó Diego Albuja, analista de mercados de ATFX Latam.

“Powell destacó que la economía de EE.UU. sigue mostrando solidez, con un crecimiento estable y un mercado laboral que, si bien se ha moderado, no presenta señales de deterioro significativo. Esta fortaleza económica reduce la urgencia de nuevos recortes de tasas en el corto plazo”, agregó Albuja.

Las reservas superaron los USD 46.000 millones

Mientras que el dólar al público terminó estable, a $1.465 en el Banco Nación, en la rueda mayorista registró una leve suba por cuarto día consecutivo.

Con un bajo volumen de negocios de USD 283,5 millones en el el segmento de contado, el mayorista sumó dos pesos o 0,1% en el día, a 1.444,50 para la venta, en lo más alto desde el 14 de enero. La divisa todavía mantiene una baja en enero de 10,50 pesos o 0,7 por ciento.

Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios, observó que la divisa operó “en la última media hora, la demanda volvió a tomar protagonismo, y pese al bajo volumen operado del día (USD 283 millones), el dólar escaló hasta marcar un máximo intradiario de $1.446, para finalmente cerrar en $1.444,50, consolidando una nueva suba y extendiendo la racha alcista, aunque sin un acompañamiento fuerte de volumen”.

El BCRA fijó para la fecha una banda superior de su régimen cambiario en los $1.561,03, que dejó al tipo de cambio oficial a 116,53 pesos o un 8,1% de ese límite.

La entidad monetaria absorbió USD 33 millones en la plaza de contado, para acumular compras totales por USD 1.082 millones en enero. Las reservas internacionales brutas crecieron en USD 380 millones, a USD 46.159 millones, el nivel más alto desde el 31 de agosto de 2021. La suba de reservas se explicó casi en su totalidad por una mejora en las cotizaciones de activos, dado una suba de 4,3% del oro, a un récord de USD 5.338 la onza.

Los analistas advierten un incremento en el volumen de negocios y del interés abierto del mercado de dólar futuro, con estabilización de las cotizaciones, que podría ser reflejo de una mayor presencia del BCRA con ventas de contrato para evitar la volatilidad propia del cierre de posiciones de fin de mes. En el mismo sentido, el incremento de oferta de bonos dollar linked en el mercado secundario obedecería a la oferta de títulos en manos de la entidad monetaria para ponerle un techo al precio implícito de la divisa.

En el mercado de dólar futuro se negoció el equivalente a USD 927,5 millones, con un interés abierto a dos ruedas operativas del cierre de enero de USD 5.867,6 millones, según datos de A3 Mercados.

El cierre de las posiciones fue mixto, con alzas en las de plazo más corto y bajas de hasta 0,2% para los contratos a partir de mayo de 2026. El contrato para fin de enero fue el más negociado, a 1.445,50 pesos (+0,1%).

“El Banco Central mantiene una dinámica de acumulación de reservas que supera los mil millones de dólares en lo transcurrido de 2026, compromiso que brinda un mejor posicionamiento del país ante la próxima revisión del FMI. El mercado de futuros evidencia una menor necesidad de cobertura, mientras el tipo de cambio permanece estable a pesar de las compras oficiales de divisas”, aportaron los analistas de Rava Bursátil.

En un ligero ajuste bajista de cinco pesos o 0,3%, el dólar blue quedó negociado a $1.485 para la venta. En lo que va de enero resta 45 pesos o 2,9 por ciento.