Mercados: los bonos argentinos se mantienen firmes y sigue la caída del riesgo país

Los activos argentinos se aprestan a cerrar enero con balance positivo.

La tendencia del mercado bursátil se sostiene en alza, aunque moderada, para los bonos soberanos argentinos, que en sus variantes dolarizadas ofrecen un alza de 0,3% en promedio, con la consecuente baja para el riesgo país.

El indicador de JP Morgan recortaba 7 puntos a las 12 horas y quedaba en los 484 puntos básicos, un mínimo desde el 8 junio de 2018, en los 476 puntos.

“La plaza doméstica contaba con el respaldo de una retracción en el nivel del riesgo país a niveles inferiores a los 500 puntos básicos, los más bajos en casi ocho años, mientras que el BCRA ha aumentado diariamente sus reservas con compras de divisas, algo que reclamaban los operadores desde hace tiempo”, señaló Reuters.

En cuanto a la renta variable, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires restaba un 0,2%, en los 3.230.000 puntos, para interrumpir una serie ganadora de seis ruedas consecutivas en alza. Por la mañana el panel líder anotó un máximo nominal en pesos en los 3.296.502 puntos.

“La baja del riesgo país ya empieza a ser una señal muy, muy buena. Dado el contexto internacional, para que Argentina pueda volver a los mercados internacionales y endeudarse a una tasa razonable, el riesgo país debería caer a los 400 puntos”, comentó Iván Cachanosky, economista jefe en la Fundación Libertad y Progreso.

“Además, se viene la discusión en el Congreso de la reforma laboral; si esto avanza, va a presionar todavía más a la baja el riesgo país. La baja responde a varios ‘drivers’, pero diría que está principalmente explicada por dos factores: primero, Argentina mantiene el equilibrio fiscal; y segundo, ahora empezó a comprar reservas de manera sostenida”, acotó Cachanosky.

Para Ian Colombo, asesor financiero de Cocos Gold, hay dos razones para la baja del riesgo país: “La primera es producto de el gran esfuerzo que está haciendo el gobierno por acumular reservas. que el Banco Central durante enero haya comprado más de USD 1.000 millones, es un muy buen dato. Comprar reservas hace que el país se vuelva menos riesgoso porque tiene con qué pagar deuda”.

“La segunda razón, que incluso es más importante, no tiene que ver con la Argentina sino con el contexto mundial. El mercado internacional está esperando que el el dólar se devalúe entonces busca refugio en activos reales, como por ejemplo el oro y la plata, pero también en monedas de mercados emergentes. Brasil está teniendo muy buenos días, tanto de mercado como de apreciación del real, China lo mismo y Argentina no está exenta de eso”, señaló Colombo.

“Lo del riesgo país es relevante porque refleja una mejora en la percepción de riesgo soberano, asociada al proceso de estabilización y a la recomposición de reservas. Lo importante es la señal de que el mercado empieza a validar un régimen de menor volatilidad”, comentó Eric Ritondale, economista jefe de la correduría Puente.

Acotó que “una compresión adicional del riesgo país acercaría aún más a Argentina a una instancia de acceso gradual a los mercados (internacionales), en línea con experiencias recientes en la región, como el caso de Ecuador”.

Por otro lado, la provincia de Córdoba colocó 800 millones de dólares bajo legislación de Nueva York, con cupón del 8,6% anual amortizable en 2038. La oferta ascendió a los 1.600 millones de dólares.

A su vez, el Tesoro argentino licitará este miércoles deuda en pesos para afrontar vencimientos por unos 9,4 billones de pesos, mediante 10 instrumentos diferentes que prologan negocios hasta 2028, con la mirada de los inversores en el nivel de renovación y de convalidación de tasas.

“Argumentábamos que, con los riesgos políticos detrás, la acumulación de reservas y la introducción de reformas serían percibidas de manera favorable, impulsando las valuaciones. Sin embargo, también ha jugado un rol una combinación de factores locales y externos. En el plano doméstico, una acumulación de reservas más rápida fue efectivamente bien recibida por los inversores, que la interpretaron como el ingrediente faltante de las políticas anteriores. Combinado con el apoyo estratégico de la administración de EEUU a la Argentina, inversores comienzan a ver al país como un vehículo estructuralmente más atractivo, tanto en acciones como en crédito”, reportó Max Capital.

“El contexto global también mejoró para la deuda de mercados emergentes, en particular a partir de la exitosa oferta de recompra de Ecuador, que finalizó ayer con la recompra de la mayor parte de sus bonos 2030 y una pequeña parte de los 2035, aliviando las preocupaciones de crédito de corto plazo”, continuó Max Capital.

“Comenzamos a ver que las pocas acciones que integran el índice del panel líder ya se están moviendo a hacerse más grandes. Comercial del Plata y Chevron firmaron un acuerdo para distribuir combustibles en la región, Macro y Telecom se aliaron para impulsar Personal Pay, el banco compró el 50% de la billetera en USD 75 millones. Una con otra de afuera y otra con otra local. Este es el principio de una Argentina Grande o como insinúa Milei haciendo propia la de Trump ‘MAGA’ adaptada a ‘Make Argentine Great Again’”, comentó Jorge Fedio, analista técnico de Clave Bursátil.

“Los datos económicos no empeoran, algunos van mutando como las ventas que no mermaron, cambiaron a e-commerce. La modernización surge y avanza, la compra y venta de bienes y servicios a través de Internet, utilizando plataformas digitales como sitios web, aplicaciones y redes sociales para transacciones que van desde la navegación de productos hasta los pagos electrónicos, eliminando barreras geográficas y ofreciendo disponibilidad 24/7, lo que ha transformado la forma de comprar y hacer negocios", estimó Fedio.

“El mercado necesita validar que la acumulación de reservas es sostenible en el tiempo. Ese es un driver clave, aunque no el único: si la actividad se frena, cae la recaudación y el superávit se debilita, lo que resta capacidad para seguir comprando dólares”, advirtió Emilio Botto, jefe de Estrategia de Mills Capital Group.