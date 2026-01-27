Del oro a los bonos: cómo la tensión global reconfigura inversiones y arrima a la Argentina a los mercados internacionales

A pesar de la volatilidad internacional, los bonos argentinos subieron y descendió el riesgo país. EFE/EPA/JUSTIN LANE

El sorprendente récord del oro, que superó los USD 5.000 por onza troy al tiempo que el rendimiento de los bonos del Tesoro norteamericano aumentó a 4,21% porque su precio está en baja, indica que los inversores eligieron un único refugio. Pero los compradores más importantes del metal precioso fueron los distintos bancos centrales del mundo que temen que el precio de los títulos norteamericanos siga bajando por la crisis de Japón.

Bajo la perspectiva inversora, el peor escenario es que termine en una venta masiva de títulos de la deuda de Estados Unidos para sostener al debilitado yen. La volatilidad internacional obliga a los inversores a bajar el porcentaje que invierten en riesgo y aumentar la cobertura.

La Argentina es uno de los beneficiarios de ese escenario que la lógica indica que es adverso. Están ingresando fondos del exterior para adquirir bonos soberanos. El dato sobresaliente y que deja a la Argentina a las puertas de ingresar al mercado internacional de capitales, fue la suba de hasta 1,6% de Globales y Bonares que hizo bajar al riesgo país 13 unidades (-2,5%) a 513 puntos básicos.

En cuanto la variable perfore el piso de los 500 puntos, los bonos aumentarán su valor porque se disipará la incertidumbre por los pagos ante cada vencimiento. Esto se explica por que el país tendrá la posibilidad de refinanciar los compromisos emitiendo nuevos bonos. La ventaja es que la renovación se haría a una tasa inferior a la de los bonos que venzan, si el riesgo país baja a cerca de 450 puntos.

En este escenario, el dólar MEP se mantuvo sin cambios en $1.469 y el contado con liquidación (CCL) subió 0,5% a 1.517 pesos. El “blue” subió $10 a 1.490 pesos. En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 344 millones, pero hubo una demanda del dólar mayorista que buscaba influenciar en los valores de la divisa mayorista porque hoy se fija el tipo de cambio para el bono dollar linked que vence el viernes.

El dólar mayorista subió $4,50 a $1.437,50, lo que no impidió que el Banco Central comprara 39 millones de dólares. Por esta compra y la suba del oro, las reservas treparon USD 179 millones a 45.740 millones de dólares.

En tanto, tras un año de postración sigue la recuperación de las acciones. Cabe recordar que el S&P Merval, índice de las acciones líderes medido en dólares, tiene el mismo valor que hace 12 meses. 2026 parece ser el tiempo de la recuperación, tras haber perdido un año de renta.

El indicador de las líderes aumentó 1,2% en pesos y 0,6% en dólares. Al inicio de la rueda, las petroleras parecieron ser los motores del alza, pero la fuerza se diluyó y sobresalieron las de empresas de servicios. Transportador Gas del Norte subió 6,6%; Transener, 5,2% y CEPU, 4,2 por ciento. Pero las acciones tienen que lidiar con las tasas de interés con rendimientos reales atractivos, ya que superan a la inflación esperada.

La aparición de pesos por la compra constante de dólares del Banco Central -totaliza USD 1.017 en lo que va del mes- se hizo notar porque la caución, que es la medida que toman los inversores porque es la tasa que utilizan para apalancarse cuando compran acciones o bonos, cedió notablemente y está por debajo de 30 por ciento. El promedio de las tasas a un día que paga el Central es 20% anual.

El dato es clave, porque mañana habrá licitación de los bonos del Tesoro y se espera que pague menos tasa que en la subasta anterior. La diferencia está que en la primera licitación de enero renovó $8 billones y ahora debe renovar 12,5 billones de pesos.

Mientras tanto, la tasa de plazo fijo sigue elevada. La TAMAR, que es la que pagan los bancos por colocaciones a entre 30 y 35 días por más de $1.000 millones, está en retroceso, pero rinde 37,81% anual. Este rendimiento equivale a una tasa efectiva mensual de 3,15 efectivo mensual, por encima de una inflación estimada en 2,4% para este mes.

Por otra parte, los bonos a tasa fija en pesos fueron buscados por los inversores y el aumento de la cotización en los plazos más cortos redujo la rentabilidad de las LECAP a 2,7% efectivo mensual para las que vencen entre fines de febrero y julio.

En este escenario mañana el Tesoro licita dos nuevas LECAP que vencen el 16 de marzo y el 31 de julio. Además, reabre una LECAP que vence a fin de noviembre y una BONCAP al 15 de enero de 2027. Para los que opten por tasa variable habrá un bono a tasa TAMAR que vence el 31 de agosto.

Los títulos que ajustan por CER están entre los más solicitados y el Tesoro incluyó cuatro letras con vencimiento el 31 de julio (nueva), el 30 de noviembre, el 30 de junio de 2027 y el 30 de junio de 2028. No faltó una letra dollar linked (ajusta por la devaluación) que vence el 30 de abril.

El gran interrogante es si la oferta cubrirá los vencimientos por casi $13 billones o provocará una oferta de pesos para saldar la diferencia. Si absorbiera más de lo que vencen, la suba de las tasas estará a la vuelta de la esquina. La otra pregunta es si al igual que en la licitación anterior, habrá premio para los plazos más cortos de LECAP. En concreto, si el Tesoro pagará una tasa más alta que la del mercado.

En el after market, anoche, el oro soportaba una toma de ganancias que lo hacía bajar 1,4%, mientras el S&P 500 y el Nasdaq subían 0,2%. El petróleo se mantenía equilibrado en USD 65 dólares, un buen precio para el crudo argentino.

Los mercados están pendientes de la reunión del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal que empieza hoy y termina mañana, donde decidirá si mantiene o baja las tasas de interés. La mayoría de los analistas se inclina porque las mantendrá en su nivel actual de 3,50% y 3,75% anual.

El mercado local hoy seguirá su camino ajeno a esa situación y los bonos soberanos podrían ser los favoritos de los inversores porque a medida que suben baja el riesgo país.