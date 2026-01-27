Córdoba volvió otra vez a los mercados internacionales: colocó deuda por USD 800 millones a una tasa de 8,95%

La provincia obtuvo ofertas por USD 1.600 millones.

Córdoba acudió por segunda vez a los mercados internacionales desde el inicio del mandato de Javier Milei. Este martes, la provincia presidida por Martín Llaryora tomó USD 800 millones a una tasa de 8,95%. Los recursos se utilizarán para la recompra de deuda a fin de despejar vencimientos, a la par del financiamiento de infraestructura. Los dólares ayudarían a que siga la racha compradora por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Según pudo saber Infobae, por fuentes al tanto de la operación, el distrito recibió ofertas por USD 1.600 millones y solo tomó la mitad, USD 800 millones. Aunque los días anteriores trascendió la versión de que la idea era tomar USD 500 millones con la autorización del Ministerio de Economía de extenderse hasta USD 650 millones en caso de recibir ofertas.

Por segunda ocasión durante la presidencia de Javier Milei, la administración de Llaryora recurrió a financiamiento internacional. En julio de 2025, la provincia fue la primera jurisdicción subnacional de Argentina en acceder al mercado de crédito internacional, logrando obtener USD 725 millones, con una tasa anual de 9,75% y un vencimiento a siete años.

Luego de posponer la decisión durante una semana por precaución ante el impacto político del Foro de Davos, la provincia de Córdoba intentó —con éxito— volver a captar fondos en los mercados internacionales este martes. Aunque el Ministerio de Economía criticó recientemente la dependencia de las provincias respecto a Wall Street, en las últimas horas se autorizó una extensión en el contexto de las compras que realiza el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Inicialmente, la colocación estaba prevista para el jueves 22 de enero, pero las autoridades cordobesas temían una reacción adversa del mercado tras los acontecimientos del Foro Económico Mundial.

“El martes es la fecha de salida. Apuntamos a reunir unos USD 500 millones. Si la demanda es alta, podríamos ampliar la colocación a USD 600 o USD 650 millones”, indicó una fuente provincial conocedora de la operación esta mañana. “Apuntamos a reunir unos USD 500 millones”. Esto contrasta con la postura inicial del Ministerio de Economía, que había rechazado la emisión de deuda internacional por parte de las provincias. El propio Luis Caputo afirmó que, cada vez que se presenta una oportunidad, las provincias buscan aprovecharla, lo que definió como una “dependencia”.

La autorización a Córdoba para volver al mercado internacional se da en medio de las negociaciones por la refroma laboral.

Esta es la segunda vez que la gestión de Llaryora obtuvo financiamiento externo desde el inicio del Gobierno de Javier Milei. En julio de 2025, Córdoba fue la primera provincia argentina en acceder al mercado internacional de crédito, logrando captar USD 725 millones a siete años y a una tasa anual del 9,75 %.

El contexto actual, sin embargo, es diferente. El ministro de Hacienda de Córdoba, Guillermo Acosta, intenta sacar provecho de la baja reciente en el riesgo país. Este martes, los bonos de deuda argentina mostraban un alza de hasta 1,5 % y el riesgo país perforó los 500 puntos básicos (p.b.).

Diferencias con Santa Fe

Córdoba decidió que no transferirá la totalidad de los fondos al país de inmediato. “La intención es ingresar el dinero en función de las necesidades de las obras que están en marcha”, explicaron desde el entorno provincial. “La intención es ingresar el dinero en función de las necesidades de las obras que están en marcha”. No obstante, existe una obligación prioritaria: queda un remanente de bonos por USD 100 millones que no pudieron recomprarse en 2025.

“Con USD 100 millones intentaríamos recomprar la deuda, lo que permitiría eliminar todos los vencimientos en dólares correspondientes a 2026 y 2027”, detalló la fuente consultada.

El hecho de que la provincia solo ingrese USD 100 millones en un primer momento para la recompra de deuda podría generar cierta tensión con el Ministerio de Economía. En su momento, la cartera que dirige Caputo consultó al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, sobre el destino de los USD 800 millones obtenidos y si planeaba ingresarlos al país.

“El crédito está destinado a obra pública, no a gastos corrientes”, sostuvo Pullaro durante una entrevista con Cadena 3 de Rosario. “Los dólares se mantienen en el exterior y los iremos trayendo a medida que se necesiten para pagar certificados de obra. La Nación quería que los ingresáramos de inmediato, pero eso se complica con la suba del dólar”, explicó Pullaro sobre el diálogo mantenido con Caputo a fines de diciembre de 2025.

La situación se modificó más recientemente: el equipo económico nacional atraviesa un momento más favorable y el Banco Central mantiene un ritmo elevado de compras de divisas. “La Nación quería que los ingresáramos ya, pero es muy difícil con el movimiento del dólar”, insistió Pullaro sobre su conversación con Caputo. Desde el Ministerio de Economía, una fuente de alto rango respondió de manera escueta que no existe conflicto, a diferencia de lo sucedido con Santa Fe, si Córdoba solo ingresa USD 100 millones en caso de obtener los USD 500 millones buscados.

Desde la puesta en marcha de la nueva etapa del programa económico, que ajusta las bandas según la inflación, el BCRA logró adquirir USD 1.017 millones en apenas 16 días hábiles. Las reservas brutas, que no incluyen pasivos, ascendieron a USD 45.740 millones, con un aumento diario promedio de USD 179 millones, alcanzando niveles que no se registraban desde septiembre de 2021.

El incremento de reservas también se vio favorecido por la suba del precio internacional del oro. Actualmente, el Banco Central dispone de alrededor de 1,98 millones de onzas troy, equivalentes a 61,5 millones de toneladas, cuyo valor superó los USD 5.000 por unidad en la última jornada.