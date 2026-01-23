Sigue la suba de tasas de plazos fijos: cuánto hay que depositar para ganar $100 mil de intereses

El monto necesario para obtener $100.000 de intereses en 30 días varía más de 40% según la entidad (Franco Fafasuli)

En el arranque de 2026, la suba de tasas de interés para los plazos fijos en pesos se mantiene como uno de los principales focos de atención en el sistema financiero argentino. Los bancos ajustan sus rendimientos para captar depósitos y la competencia se refleja en los valores informados cada día. El dato central es que las tasas más altas permiten acceder a intereses mayores con una inversión inicial menor, mientras que los bancos tradicionales muestran movimientos más moderados.

La dinámica de los últimos meses exhibe incrementos en los porcentajes ofrecidos por las entidades financieras. El Banco de la Nación Argentina sostiene una tasa del 26% anual, mientras que el Banco Santander Argentina Sociedad Anónima y el Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. informan una tasa de 23%. El Banco de la Provincia de Buenos Aires mantiene 25%, y el Banco Macro S.A. ofrece 27,5%. El Banco Credicoop Cooperativo Limitado fija el 25%, el Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. 23,5% y el Banco de la Ciudad de Buenos Aires también 23%.

En el segmento de bancos que permiten hacer plazos fijos online a no clientes, la competencia se muestra aún más intensa. Banco Bica Sociedad Anónima anuncia un 30%, Banco CMF S.A. 32,25%, Banco de Comercio S.A. 32%, Banco Mariva S.A. 31%, Banco Meridian S.A. 33% y Banco VOII S.A. 32,25%. Varias entidades superan la barrera del 30% anual, lo que genera un nuevo umbral de referencia para los depositantes que buscan maximizar el interés mensual.

El cálculo para alcanzar $100.000 de intereses en 30 días permite una comparación directa entre bancos. Con una tasa de 26%, el monto necesario es de $4.679.487,18. En el caso de Banco Santander Argentina Sociedad Anónima y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., la cifra asciende a $5.289.855,07. El Banco de la Provincia de Buenos Aires requiere $4.866.666,67, mientras que el Banco Macro S.A. precisa $4.424.242,42. En entidades como Banco Bica Sociedad Anónima y Banco Hipotecario S.A., el monto baja a $4.055.555,56, y en Banco Meridian S.A. desciende hasta $3.686.868,69.

La evolución reciente de las tasas muestra un patrón de incrementos sostenidos, con especial énfasis en los bancos que buscan captar nuevos clientes a través de canales digitales. Algunos ejemplos de ajuste incluyen a Banco CMF S.A., que subió su tasa a 32,25%, y Banco Meridian S.A., que la llevó a 33%. Otras entidades, como Banco Mariva S.A., también ajustaron hacia arriba, alcanzando el 31%. Los bancos tradicionales se muestran más cautos, pero en algunos casos, como el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, el movimiento fue de 20,5% a 23% en pocas semanas.

En los últimos informes y análisis del mercado, se identificaron causas para este comportamiento. El Banco Central de la República Argentina profundizó su política de absorción de pesos y acumulación de reservas, generando un entorno en el cual los bancos se ven obligados a ofrecer tasas más elevadas para retener y captar depósitos. La menor presión sobre el dólar, el avance de la inflación y la necesidad de sostener la liquidez en el sistema fueron factores centrales en la decisión de las entidades.

El contexto inflacionario agrega presión. En diciembre, el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo una variación del 3,1%, según el Indec, y fue la división de mayor incidencia en la variación mensual regional. Otros segmentos como Transporte y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles mostraron subas del 4% y 3,4% respectivamente, aunque con menor peso en el índice general. La inflación interanual 2025 cerró en 31,5%, el menor registro desde 2017, pero la variación mensual de diciembre aceleró a 2,8%, mientras que la inflación núcleo subió al 3% mensual.

Las tasas de interés de los plazos fijos se ubican por encima de la inflación mensual y anual reciente, lo que reactiva el interés de los ahorristas por este instrumento. La posibilidad de obtener resultados mensuales superiores a la suba de precios llevó a que los bancos ajusten rápidamente sus propuestas para no perder competitividad. El Banco Central de la República Argentina intervino en el mercado con compras de divisas y una política monetaria más restrictiva, lo que contribuyó a sostener tasas de interés reales positivas.

El cuadro de montos necesarios para obtener $100.000 de intereses en 30 días revela el impacto de la competencia bancaria. En los bancos tradicionales, la inversión inicial necesaria se mantiene por encima de los $4,4 millones, mientras que en las entidades digitales o especializadas, el monto baja a menos de $3,8 millones en los casos de tasas más altas. Las diferencias entre bancos llegan a superar el 40% en la cantidad de dinero que debe inmovilizarse durante un mes para lograr el mismo resultado.

El informe de inflación de diciembre también mostró que la división Transporte experimentó una suba del 4%, superando el promedio general, y que Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentó un 3,4%. A pesar de que no fueron las divisiones que más subieron, su impacto en el índice fue menor en comparación con el peso de los alimentos. El análisis de la inflación núcleo y los precios regulados muestra que la aceleración de precios en los últimos meses se concentró en bienes y servicios de consumo masivo.

El nuevo esquema de tasas de interés reconfigura las estrategias de ahorro. Los bancos digitales y las financieras compiten con propuestas que buscan captar depósitos mediante tasas más atractivas y procesos ágiles. El Banco Meridian S.A. y el Banco CMF S.A. se posicionan entre los líderes del sistema, al tiempo que los bancos tradicionales defienden su base de clientes con subas moderadas. En este marco, los ahorristas evalúan no solo la tasa sino también la seguridad, el acceso digital y las condiciones de cada producto.

Las decisiones del Banco Central de la República Argentina y la política monetaria influyen en la evolución de las tasas. El objetivo de acumular reservas y estabilizar el mercado de pesos llevó a la autoridad monetaria a mantener altas las tasas de referencia, una medida que impacta de forma directa en los productos bancarios destinados al público minorista. El mercado financiero acompaña este proceso con colocaciones corporativas y mayor oferta por parte del sector agropecuario.

El impacto en el mercado laboral se vincula a la evolución de la economía y la inflación. Entre octubre de 2023 y octubre de 2025 se perdieron 182.000 puestos de empleo privado asalariado, mientras que sectores como la industria y la construcción lideraron las caídas. El consumo se mantuvo lejos de sus máximos, y los salarios reales cayeron 1% en el año, lo que condicionó la dinámica de los precios y la demanda de productos financieros.

El costo de vida también influyó en las estrategias de ahorro. A fin de 2025, una familia tipo necesitó $589.510 para superar la línea de indigencia y $1.308.713 para la de pobreza. Las canastas básicas subieron menos que la inflación general, lo que incidió en el poder adquisitivo y en la percepción de rentabilidad de los instrumentos de ahorro en pesos.

La evolución de las tasas de interés seguirá de cerca los movimientos de la política monetaria y la dinámica inflacionaria. El sistema financiero argentino enfrenta un escenario en el que los bancos deben adaptar sus propuestas para sostener la confianza de los ahorristas y competir en un mercado cada vez más volátil.