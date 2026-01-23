Economía

La tasa de ocupación de locales en CABA se ubicó en el nivel más bajo desde 2022

Son datos oficiales del tercer cuatrimestre de 2025. Cuáles son las zonas más afectadas

La tasa de ocupación de locales comerciales en la Ciudad de Buenos Aires se ubicó en 90,1% durante el tercer cuatrimestre de 2025, el valor más bajo registrado desde el relanzamiento del operativo en 2022. El relevamiento del Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA), que abarcó 15.636 locales, identificó que 1.553 de ellos permanecen sin actividad.

Según el informe, la desocupación global alcanzó 9,9%, con diferencias marcadas entre las distintas zonas. Los corredores del Sur mostraron un promedio de vacancia del 12,2%, mientras el Oeste registró el nivel más bajo, con 8,6%.

La caída interanual de la ocupación se mantiene por quinto cuatrimestre consecutivo, con un retroceso de 0,7 puntos porcentuales respecto al año anterior.

El informe oficial detalló que la mayoría de los locales desocupados (56 de cada 100) se encuentra vacante, mientras que el resto corresponde a unidades en alquiler, venta, construcción o reforma.

La dinámica interanual de la ocupación fue negativa en todas las regiones, con la excepción del Sur, donde no se observaron variaciones.

“Se destaca la magnitud de la caída de los trazados del Norte, que marcó un récord para la zona (-1,4 puntos porcentuales) y llevó la ocupación al valor mínimo de la serie. En la comparación interrelevamiento, el Sur y el Oeste verificaron leves mejoras”, precisó el IDECBA.

También se identificó a Microcentro como el área con mayor vacancia de locales, con un 36,8% de desocupación, una tendencia que se repite desde hace once cuatrimestres. Detrás se ubicaron Parque Avellaneda y Jujuy.

En ciertas arterias, como Libertad, Sáenz y Defensa, se contabilizaron cerca de cinco locales vacíos por cuadra.

En contraste, el corredor de Avellaneda lideró la ocupación con 96,6%, manteniéndose al frente desde fines de 2023 y exhibiendo una densidad comercial que duplica el promedio de la ciudad, con 46,4 locales por cuadra. Nazca y Caballito también mostraron niveles elevados de ocupación, alrededor del 96%.

El informe indicó que los establecimientos de la Zona Centro exhibieron más modificaciones respecto al relevamiento anterior, con 34 cambios detectados cada mil locales.

Salvo en el Sur, en todas las zonas la tasa de cierre de comercios superó ampliamente a la de aperturas, con la mayor diferencia en el Norte y el Centro, donde la brecha alcanzó nueve locales cada mil.

Respecto a las actividades predominantes, el rubro de indumentaria, textiles y calzado concentró una cuarta parte del total de comercios ocupados, con una participación aún mayor en el Oeste (32,3%), donde ejes como Avellaneda y Villa Crespo concentran la venta de prendas, bijouterie y accesorios.

El sector de alimentos y bebidas ocupó el segundo lugar, con mayor presencia en el Sur y el Norte, destacándose los kioscos, carnicerías, fiambrerías y comercios especializados.

Por último, se encuentra alojamiento y comida, con una incidencia promedio del 11,3% y una presencia relativa mayor en el Norte y Centro, principalmente en restaurantes, bares, cafeterías, pizzerías y locales de comidas rápidas.

En tanto, según la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), en el bimestre noviembre-diciembre de 2025, la cantidad de locales comerciales vacíos en la Ciudad aumentó un 26,9% respecto al mismo período del año anterior, alcanzando 198 espacios en venta, alquiler o cerrados.

Aunque el dato implica una caída del 20,5% frente a septiembre-octubre de 2025, el nivel de desocupación continúa en alza, con más locales en venta y en alquiler.

El relevamiento de la CAC —realizado de manera sistemática desde 2014— también discrimina los resultados por zonas dentro de CABA. En el último bimestre se registraron caídas en la cantidad de locales desocupados sobre las avenidas Santa Fe (700-5300), Avellaneda (2800-3800), Córdoba (4000-5300), Rivadavia (2000-2800; 4900-5400; 6300-7400; 11000-11600), Corrientes (200-6800) y Cabildo (4800-5500).

En sentido opuesto, la avenida Pueyrredón (0-1200) y la peatonal Florida mostraron un aumento de locales sin actividad comercial.

