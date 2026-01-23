Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 23 de enero

Transcurre un particular mes de enero: con un mercado de cambios mayormente liberado el dólar opera con suma estabilidad.

Una presentación de Vladimir Werning , vicepresidente del Banco Central (BCRA), ante inversores internacionales en la 12ª Conferencia Latinoamericana del BBVA en Londres, giró en torno a dos ejes principales: el descenso abrupto en la compra de dólares por parte del sector privado y una perspectiva de reducción de la inflación para el año en curso. El documento, hecho público por el propio BCRA, puntualizó que “ los mercados financieros se estabilizaron rápidamente tras las elecciones legislativas de 2025, con normalización de spreads de crédito, caída de tasas de interés y reducción de la demanda de dólares por parte del sector privado ”.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) sostiene su estrategia para fortalecer las reservas internacionales y ya sumó 14 jornadas consecutivas con compras de dólares. Este jueves, la entidad adquirió USD 80 millones , lo que eleva el total acumulado en enero a más de USD 900 millones.

Con negocios por USD 330,6 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista finalizó con una caída marginal de un pesos o 0,1%, a $1.429,50 que, sin embargo le permitió al tipo de cambio alcanzar un nuevo mínimo desde el 20 de noviembre ($1.425), dos meses atrás.

El dólar al público se mantiene este viernes a $1.450 para la venta, según la referencia del Banco Nación, en un nivel mínimo desde el 19 de noviembre del año pasado. En la semana resta cinco pesos o 0,3 por ciento.

Todos las miradas del mercado están puestas en las compras de reservas del Banco Central (BCRA) , que en lo que va de enero ya acumulan USD 903 millones y permiten que el nivel bruto de las tenencias internacionales de la entidad escalen a USD 45.399 millones. Pero la tendencia positiva de la entidad que conduce Santiago Bausili que calma los temores del FMI , tiene como correlato un mercado de pesos con tasas altas que dificultan la recuperación de la actividad, una variable que el ministro de Economía, Luis Caputo , busca impulsar en este 2026.

El dólar al público sube cinco pesos o 0,3%, a $1.455 para la venta en el Banco Nación, lo que deja neutro el balance semanal para el billete. En la plaza informal el dólar cae cinco pesos o 0,3%, a $1.490 para la venta.

Últimas noticias

Fiebre del oro en Argentina: cuánto ganaron los inversores que apostaron por el metal desde que llegó a la Bolsa porteña Nuevos instrumentos de inversión permiten participar en activos que antes parecían lejanos para el público local. La operatoria se realiza en pesos, pero sigue la evolución internacional del precio

Por qué el riesgo país cayó a su nivel más bajo en los últimos siete años De la mano de la suba de precios de los bonos, el indicador de JP Morgan se asienta en los 546 puntos básicos, un piso desde junio de 2018. La mejora de las reservas, colocaciones de ON y un dólar en baja contribuyen a la tendencia

Sigue la suba de tasas de plazos fijos: cuánto hay que depositar para ganar $100 mil de intereses El aumento de las tasas bancarias redefine el escenario para quienes buscan proteger el valor de sus ahorros en un contexto de inflación persistente

Todo el aumento del empleo en el tercer trimestre de 2025 se explicó por el cuentapropismo y el empleo informal La actividad laboral formal privada cayó y el crecimiento fue impulsado por trabajos independientes y más precarios