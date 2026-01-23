Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 23 de enero

El dólar al público sube a $1.455 en el Banco Nación. El blue cae a $1.490

14:47 hsHoy

Sube el dólar en bancos y cae el blue

El dólar al público sube cinco pesos o 0,3%, a $1.455 para la venta en el Banco Nación, lo que deja neutro el balance semanal para el billete. En la plaza informal el dólar cae cinco pesos o 0,3%, a $1.490 para la venta.

14:45 hsHoy

El lado B de la acumulación de reservas: las compras del BCRA colaboran con un repunte de las tasas en pesos

Mientras que el Banco Central lleva comprados USD 903 millones, las tasas treparon y amenazan con dificultar un repunte de la actividad económica

Foto de archivo: un billete
Foto de archivo: un billete de mil pesos argentinos sobre varios billetes de 100 dólares estadounidenses en una ilustración en Buenos Aires, Argentina. 17 oct, 2022. REUTERS/Agustin Marcarian/Illustration

Todos las miradas del mercado están puestas en las compras de reservas del Banco Central (BCRA), que en lo que va de enero ya acumulan USD 903 millones y permiten que el nivel bruto de las tenencias internacionales de la entidad escalen a USD 45.399 millones. Pero la tendencia positiva de la entidad que conduce Santiago Bausili que calma los temores del FMI, tiene como correlato un mercado de pesos con tasas altas que dificultan la recuperación de la actividad, una variable que el ministro de Economía, Luis Caputo, busca impulsar en este 2026.

Leer la nota completa
13:12 hsHoy

El dólar, a $1.450 en el Banco Nación

El dólar al público se mantiene este viernes a $1.450 para la venta, según la referencia del Banco Nación, en un nivel mínimo desde el 19 de noviembre del año pasado. En la semana resta cinco pesos o 0,3 por ciento.

13:12 hsHoy

Cinco claves para entender por qué el dólar tocó un mínimo desde noviembre

La divisa mayorista restó un peso, y a $1.429,50 amplió la distancia que lo separa del techo de las bandas cambiarias. La cotización al público en el Banco Nación cayó a $1.550, un mínimo en dos meses

El dólar cae 25 pesos
El dólar cae 25 pesos o 1,8% en el transcurso de enero.

Con negocios por USD 330,6 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista finalizó con una caída marginal de un pesos o 0,1%, a $1.429,50 que, sin embargo le permitió al tipo de cambio alcanzar un nuevo mínimo desde el 20 de noviembre ($1.425), dos meses atrás.

Leer la nota completa
13:12 hsHoy

El Banco Central continúa con la compra de dólares y ya suma más de USD 900 millones en enero

La autoridad monetaria se hizo de USD 80 millones este jueves. Además, las reservas internacionales aumentaron a USD 45.399 millones, el mayor nivel en más de cuatro años

El Banco Central acumula compras
El Banco Central acumula compras por más de USD 900 millones desde comienzos de enero. REUTERS/Agustin Marcarian

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) sostiene su estrategia para fortalecer las reservas internacionales y ya sumó 14 jornadas consecutivas con compras de dólares. Este jueves, la entidad adquirió USD 80 millones, lo que eleva el total acumulado en enero a más de USD 900 millones.

Leer la nota completa
13:12 hsHoy

Ante inversores, el BCRA celebró la caída de la compra de dólares tras las elecciones y previó un retroceso de la inflación

Durante un encuentro en Londres, el vicepresidente de la autoridad monetaria expresó que la presión sobre el dólar local perdió fuerza luego de los comicios legislativos y que la aceleración de precios comenzó a revertirse

La autoridad monetaria proyectó una
La autoridad monetaria proyectó una inflación en mínimos de 16 años para 2026 y un aumento de la base monetaria (Reuters)

Una presentación de Vladimir Werning, vicepresidente del Banco Central (BCRA), ante inversores internacionales en la 12ª Conferencia Latinoamericana del BBVA en Londres, giró en torno a dos ejes principales: el descenso abrupto en la compra de dólares por parte del sector privado y una perspectiva de reducción de la inflación para el año en curso. El documento, hecho público por el propio BCRA, puntualizó que “los mercados financieros se estabilizaron rápidamente tras las elecciones legislativas de 2025, con normalización de spreads de crédito, caída de tasas de interés y reducción de la demanda de dólares por parte del sector privado”.

Leer la nota completa
13:12 hsHoy

El dólar profundizó la baja y quedó en su nivel más alejado del techo de la banda cambiaria en 3 meses

El tipo de cambio mayorista se asentó en $1.429,50, su precio más bajo en dos meses, y a 124 pesos o un 8,7% del límite del régimen cambiario, el mayor rango desde el 14 de octubre

Transcurre un particular mes de enero: con un mercado de cambios mayormente liberado el dólar opera con suma estabilidad.

Leer la nota completa

