Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 22 de enero
El dólar al público se mantiene a $1.455 para la venta en el Banco Nación, un piso en dos meses. El BCRA acumula compras en el mercado por más de USD 800 millones y las reservas superaron los USD 45.000 millones
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró USD 823 millones en las últimas doce ruedas. Los analistas sospechan de que se trata de operaciones en bloque por la liquidación del campo y las colocaciones de empresas
Foto de archivo: el ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, habla junto al presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili en una conferencia de prensa en el ministerio de Economía en Buenos Aieres, Argentina. 10 ene, 2024. REUTERS/Matias Baglietto
Desde el 1° de enero de 2026, el Banco Central (BCRA) puso en marcha un cambio en la política monetaria que tiene como uno de sus principales objetivos la compra de reservas internacionales. En el arranque del año, el BCRA acumuló USD 823 millones en las últimas trece jornadas y las reservas brutas —que no incluyen los pasivos de la entidad— cerraron la última rueda en USD 45.077 millones, el mayor nivel desde septiembre de 2021.
El BCRA avanza a paso firme con la compra de de dólares dentro y fuera del mercado cambiario. REUTERS/Irina Dambrauskas
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) avanza a paso firme en el plan para reforzar las reservas internacionales: encadenó 13 días seguidos con compra de dólares dentro y fuera del mercado cambiario. Este miércoles, la autoridad monetaria se hizo de USD 107 millones y suma más de USD 800 millones en lo que va de enero.