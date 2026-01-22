Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 22 de enero

El dólar al público se mantiene a $1.455 para la venta en el Banco Nación, un piso en dos meses. El BCRA acumula compras en el mercado por más de USD 800 millones y las reservas superaron los USD 45.000 millones

14:11 hsHoy

¿A cuánto se negocia el dólar en bancos?

El dólar al público se mantiene sin variantes este jueves a $1.455 para la venta en el Banco Nación, para sostenerse en su precio más bajo desde el 21 de noviembre.

14:10 hsHoy

Compras de reservas del BCRA: por qué no sube el dólar pese al aumento de la demanda y que pasará con la inflación

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró USD 823 millones en las últimas doce ruedas. Los analistas sospechan de que se trata de operaciones en bloque por la liquidación del campo y las colocaciones de empresas

Foto de archivo: el ministro
Foto de archivo: el ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, habla junto al presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili en una conferencia de prensa en el ministerio de Economía en Buenos Aieres, Argentina. 10 ene, 2024. REUTERS/Matias Baglietto

Desde el 1° de enero de 2026, el Banco Central (BCRA) puso en marcha un cambio en la política monetaria que tiene como uno de sus principales objetivos la compra de reservas internacionales. En el arranque del año, el BCRA acumuló USD 823 millones en las últimas trece jornadas y las reservas brutas —que no incluyen los pasivos de la entidad— cerraron la última rueda en USD 45.077 millones, el mayor nivel desde septiembre de 2021.

14:10 hsHoy

El BCRA ya compró más de USD 800 millones en enero y las reservas superaron los USD 45.000 millones

La autoridad monetaria adquirió USD 107 millones este miércoles y las tenencias brutas experimentaron una suba diaria de USD 203 millones

El BCRA avanza a paso
El BCRA avanza a paso firme con la compra de de dólares dentro y fuera del mercado cambiario. REUTERS/Irina Dambrauskas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) avanza a paso firme en el plan para reforzar las reservas internacionales: encadenó 13 días seguidos con compra de dólares dentro y fuera del mercado cambiario. Este miércoles, la autoridad monetaria se hizo de USD 107 millones y suma más de USD 800 millones en lo que va de enero.

14:10 hsHoy

El dólar volvió a bajar y tocó un mínimo en dos meses

La divisa cedió a $1.455 en el banco Nación y a $1.430,50 en el segmento mayorista, donde quedó a 121,85 pesos o un 8,4% del límite cambiario, el rango más amplio desde octubre

Pese a las compras del
Pese a las compras del BCRA, el dólar baja 1,7% en el transcurso de enero.

El dólar al público restó cinco pesos o 0,3% este miércoles, a $1.455 para la venta en el Banco Nación, para regresar a su precio más bajo desde el 21 de noviembre.

La venta de autos híbridos y eléctricos creció un 88% en 2025 pero aún representa una porción pequeña del mercado

El cupo de vehículos electrificados que el Gobierno habilitó para ser importados sin pagar arancel generó la llegada de 53 nuevos modelos al mercado en el último año, pero aún así no llegaron al 5% del total de autos 0km patentados

Santiago Peña dijo que el acuerdo UE-Mercosur puede ser implementado mientras la justicia europea lo analiza

El presidente de Paraguay sostuvo que la fórmula ya se utilizó con otros documentos

El Gobierno eliminó trabas para financiar desarrollos inmobiliarios desde el mercado de capitales

La CNV flexibilizó las reglas para fideicomisos financieros vinculados al real estate. El cambio apunta a agilizar emisiones y a atraer inversores

La confianza del consumidor subió 2,2% en enero y alcanzó el mejor nivel desde febrero pasado

El índice elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella alcanzó su mayor valor en 11 meses, y quedó 1,7% por debajo del registro de un año antes, con variaciones dispares, tanto por regiones como de la percepción personal y general de la economía

Banco Macro compró el 50% de la billetera Personal Pay en USD 75 millones

Dos compañías argentinas avanzan en integración de servicios digitales y bancarios, ampliando opciones de productos financieros en el país

Santiago Peña dijo que el acuerdo UE-Mercosur puede ser implementado mientras la justicia europea lo analiza

Santiago Peña dijo que el acuerdo UE-Mercosur puede ser implementado mientras la justicia europea lo analiza

Tras la polémica por la salida de Scarlato en River Plate, AFA oficializó que la selección argentina no citará a juveniles que emigren por patria potestad

