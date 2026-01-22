Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 22 de enero

El dólar al público restó cinco pesos o 0,3% este miércoles, a $1.455 para la venta en el Banco Nación, para regresar a su precio más bajo desde el 21 de noviembre.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) avanza a paso firme en el plan para reforzar las reservas internacionales: encadenó 13 días seguidos con compra de dólares dentro y fuera del mercado cambiario. Este miércoles, la autoridad monetaria se hizo de USD 107 millones y suma más de USD 800 millones en lo que va de enero.

Desde el 1° de enero de 2026, el Banco Central (BCRA) puso en marcha un cambio en la política monetaria que tiene como uno de sus principales objetivos la compra de reservas internacionales . En el arranque del año, el BCRA acumuló USD 823 millones en las últimas trece jornadas y las reservas brutas —que no incluyen los pasivos de la entidad— cerraron la última rueda en USD 45.077 millones , el mayor nivel desde septiembre de 2021.

El dólar al público se mantiene sin variantes este jueves a $1.455 para la venta en el Banco Nación, para sostenerse en su precio más bajo desde el 21 de noviembre.

