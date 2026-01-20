Economía

No todo es grano: el agro argentino marcó un récord de exportaciones por fuera de la soja

Azúcar, carnes, duraznos y tabaco mostraron un desempeño destacado en 2025, con récords de exportación y mayor uso de cupos en los Estados Unidos, México y otros destinos

Más allá de los granos,
el sector agroexportador marcó récords en otros rubros. (Reuters)

Mientras la soja y el maíz aún concentran la mayor parte de las exportaciones argentinas y son los complejos más auspiciosos para la generación de divisas, en 2025 hubo otros rubros que mostraron un desempeño positivo.

Productos como el azúcar, los duraznos enlatados, el tabaco y la carne lograron niveles récord de exportación en mercados clave, según informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

La dependencia pública destacó que el año pasado cerró con un alto nivel de cumplimiento —y en algunos casos, sobrecumplimiento— de los volúmenes habilitados para exportar a destinos como los Estados Unidos y México, en un contexto de crecimiento general de las ventas externas del sector.

Azúcar

Uno de los hitos fue el uso pleno de la cuota de azúcar con destino a los Estados Unidos, uno de los mercados más regulados para ese producto.

Cada año, el país norteamericano asigna a la Argentina un cupo específico de importación de azúcar crudo con arancel reducido. Para el ejercicio 2025/26, el contingente total fue fijado en 44.178 toneladas efectivas, en un mercado que ronda los USD 60 millones anuales para el país.

Jujuy, Tucumán y Salta concentran
Jujuy, Tucumán y Salta concentran la mayor parte de la producción nacional de caña de azúcar

De acuerdo con la normativa vigente, el Gobierno realizó la distribución del cupo en función de los antecedentes de exportación de cada firma. Entre las empresas adjudicatarias figuran Ledesma, con 16.237 toneladas, la mayor porción del cupo; Compañía Inversora Industrial, con 6.559 toneladas; Complejo Alimenticio San Salvador, con 4.945 toneladas; Prosal, con 4.809 toneladas y Arcor, con 2.857 toneladas.

Duraznos

En el caso de los duraznos en conserva con destino a México, la Argentina utilizó por completo el cupo anual de 10.000 toneladas con arancel preferencial (0%), algo que no había logrado desde que el régimen comenzó en 2005. En 2024, las exportaciones de durazno significaron unos USD 20 millones.

La Argentina es uno de los principales productores mundiales de durazno en conserva, una industria fuertemente concentrada en Mendoza y San Juan, con alto valor agregado y perfil exportador. A diferencia del durazno fresco, el enlatado tiene una larga tradición industrial que aporta a la generación de empleo.

A nivel global, el país se ubica entre los principales jugadores del segmento, junto con China, Grecia, España y Sudáfrica.

Carne

El buen desempeño también se replicó en el comercio de carnes. Las exportaciones de carne vacuna y menudencias a Colombia superaron en un 20% el volumen originalmente asignado, gracias a la utilización de parte del cupo que otros países del Mercosur no ejecutaron.

Por la suba del precio
Por la suba del precio internacional, las exportaciones de carne argentina también fueron récord en 2025

A la vez, la Argentina cumplió en su totalidad la cuota Hilton con destino al Reino Unido y agotó el cupo de carnes habilitado para Estados Unidos.

En el frente externo, 2025 fue un año excepcional para la carne bovina en términos de precios. La menor oferta en los Estados Unidos y la Unión Europea sostuvo la demanda internacional y mantuvo los valores en niveles elevados.

En ese contexto, aunque el volumen exportado cayó un 8,7% frente al récord de 2024, el valor total volvió a marcar un máximo, con exportaciones del complejo bovino que habrían cerrado el año en torno a los USD 4.600 millones, según estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario.

También hubo señales positivas en segmentos históricamente marginales. La cuota de ovinos y caprinos —carne de cordero y chivo—, que durante años no llegó a utilizar ni el 5% del volumen disponible, cerró 2025 con un 11% de uso, el nivel más alto de los últimos 21 años.

Tabaco

En cuanto al tabaco, se produjo una reactivación de la cuota con destino a Estados Unidos. Tras un período de baja utilización, las exportaciones comenzaron a recuperar volumen desde septiembre, en un mercado clave para las economías regionales del norte del país.

Anticiparon una cosecha récord para
Anticiparon una cosecha récord para 2026, pero menor ingreso de dólares. REUTERS/Martin Cossarini

Cosecha récord, pero menos dólares

Las proyecciones para la nueva campaña agrícola apuntan a una cosecha récord, cercana a 154,5 millones de toneladas. Sería la mayor en años, luego de varias temporadas afectadas por la sequía.

A pesar del salto productivo, el ingreso de divisas será menor en 2026. Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, entre enero y marzo el Gobierno recaudaría unos USD 6.600 millones, una cifra por debajo del promedio histórico y baja en relación al tamaño de la cosecha.

Las exportaciones del sector se estiman en USD 36.800 millones, apenas USD 600 millones más que la campaña anterior.

Sin embargo, la oferta de dólares en el mercado cambiario llegaría a USD 33.600 millones, un 8% menos que el año pasado, debido al adelantamiento de liquidaciones que generó la eliminación de retenciones a fines de septiembre de 2025. Durante ese mes se liquidaron USD 8.000 millones, uno de los registros más altos, pero esa aceleración derivó en menores ingresos en los meses siguientes.

Por sector, el complejo sojero volvería a liderar con más de USD 19.500 millones, seguido por el maíz con USD 8.200 millones. El trigo aportaría USD 3.750 millones y el girasol cerca de USD 2.500 millones, superando los niveles de la campaña 2021/22.

