Alerta por una estafa virtual que usa la imagen de YPF y promete ganancias millonarias: las advertencias de la petrolera

Publicaciones falsas ofrecen supuestas inversiones en activos de YPF, pero la empresa advirtió que no realiza ese tipo de propuestas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una nueva modalidad de fraude utiliza el nombre de YPF para promover falsas oportunidades de inversión y obtener datos personales de manera ilícita. La compañía emitió una advertencia oficial, en la que indicó que detectó publicaciones engañosas en redes sociales y otras plataformas digitales, donde se promete el acceso a supuestas ganancias rápidas a cambio de una inversión inicial en activos de la petrolera.

YPF observó que estos mensajes circulan de forma masiva y apelan a la confianza del público en la marca para legitimar propuestas fraudulentas. La empresa remarcó que no existe ningún programa oficial de inversión que ofrezca beneficios inmediatos ni solicita información confidencial por canales no verificados. En su comunicación, la compañía enfatizó que sólo emplea medios oficiales para difundir novedades, acciones comerciales y cualquier tipo de interacción con clientes o inversores.

Las publicaciones fraudulentas adoptan la identidad visual y el logo de YPF, lo que puede aumentar la credibilidad del mensaje falso ante personas desprevenidas. Los estafadores emplean argumentos que prometen rentabilidad rápida y mecanismos de captación que incluyen enlaces sospechosos, formularios o solicitudes de contacto externo.

El aviso oficial, publicado en las redes sociales de la compañía, advierte: “No ingreses a enlaces sospechosos ni compartas datos personales. Nuestra compañía solo comunica por canales oficiales”. Con esta frase, YPF busca desalentar cualquier tipo de interacción con cuentas no verificadas o sitios web que no pertenezcan a su dominio. Además, la petrolera aclara: “Nunca te pediremos datos personales”, para reforzar que el pedido de información privada constituye una señal inequívoca de intento de estafa.

La estrategia de los delincuentes digitales incluye la creación de perfiles falsos y páginas apócrifas que simulan ser parte de la estructura oficial de la empresa. Los mensajes suelen incitar a los usuarios a participar en supuestos programas de inversión colectiva, a reclutar a otras personas o a completar formularios en sitios externos. La empresa recomienda desestimar de inmediato cualquier publicación o mensaje que invite a invertir o reclutar a otros.

Entre las recomendaciones difundidas, YPF sugiere no participar ni hacer clic en enlaces no verificados relacionados con propuestas de inversión. En caso de recibir mensajes de este tipo, se aconseja ignorar y reportar el contenido a la plataforma correspondiente, para evitar la propagación de la estafa.

La comunicación de la petrolera también recuerda que todas las acciones y comunicaciones institucionales se realizan únicamente a través de canales oficiales, como su sitio web, cuentas verificadas en redes sociales y comunicaciones directas desde la empresa. Cualquier ofrecimiento que provenga de fuentes alternativas debe considerarse potencialmente fraudulento.

La compañía recordó que nunca solicita datos personales y que sólo comunica por canales oficiales (Reuters)

Otras formas de fraude digital y recomendaciones para protegerse

Casos recientes de ciberestafas muestran que los engaños a través de plataformas digitales no se limitan a la suplantación de empresas reconocidas. Existen antecedentes en el país en los que delincuentes emplearon correos electrónicos falsos para obtener acceso a cuentas bancarias y vaciar fondos en cuestión de minutos. Estos ataques suelen comenzar con mensajes que simulan provenir de entidades confiables y que solicitan información personal o credenciales de acceso.

En uno de los casos recientes, los delincuentes enviaron mensajes de correo electrónico que aparentaban provenir de bancos o instituciones conocidas. El objetivo era que las víctimas ingresaran a enlaces maliciosos y completaran formularios con sus datos de acceso. Una vez obtenida esta información, los estafadores accedieron a las cuentas y realizaron transferencias de fondos, generando pérdidas significativas para los afectados.

Este tipo de fraude demuestra la importancia de verificar siempre la autenticidad de los mensajes y las fuentes que solicitan información confidencial. Las instituciones legítimas no solicitan claves, contraseñas ni datos sensibles por correo electrónico ni por mensajes privados en redes sociales.

Para reducir el riesgo de ser víctima de estafas digitales, especialistas en seguridad recomiendan revisar cuidadosamente la dirección de correo o el perfil desde donde se recibe el mensaje. La presencia de errores ortográficos, cambios sutiles en el nombre de la empresa o la ausencia de canales oficiales pueden funcionar como indicadores de alerta. Además, se aconseja activar la autenticación en dos pasos en cuentas bancarias y servicios digitales, para sumar una capa de protección frente a accesos no autorizados.

En el caso particular de las propuestas de inversión, es fundamental desconfiar de cualquier oferta que prometa altas ganancias en plazos breves, sobre todo si exige el pago de un monto inicial o la entrega de datos personales. La verificación de la información a través de los canales oficiales de la empresa es la vía más segura para evitar engaños.

El fenómeno de las estafas digitales se ha expandido en los últimos años y afecta a usuarios de todas las edades y perfiles. La educación en ciberseguridad y la difusión de alertas oficiales, como la emitida por YPF, cumplen un rol clave en la prevención de este tipo de delitos.

Frente a cualquier duda o sospecha, se recomienda consultar directamente con la empresa involucrada a través de sus direcciones y cuentas oficiales. El reporte temprano de publicaciones y perfiles fraudulentos también contribuye a reducir el impacto de las estafas en la comunidad digital.