Uno por uno, cuáles son los 10 autos 0 Km con cuotas más baratas en planes de ahorro

Los diez autos más baratos se venden en efectivo o con financiación. Las cuotas de plan de ahorro son claves para muchos usuarios. (Imagen ilustrativa Infobae)

En 2025 casi la mitad de los autos 0 km que se vendieron en Argentina hayan sido adquiridos por medio de algún tipo de financiación prendaria muestra que el regreso del crédito ha sido uno de los principales motores del crecimiento del mercado automotor argentino el último año.

Es significativo y paradójico que el mercado creció un 47,8% en el acumulado de ventas de autos 0km un año a otro, y que la proporción de autos vendidos con financiación haya sido del 46,9%.

Hay una relación, aunque no tan directa, porque dentro de las ventas con financiación están los planes de ahorro, donde si se miden las suscripciones fueron del 44% del total de las ventas con prenda, pero si se miran las adjudicaciones ese porcentaje baja al 27,2%.

El acceso a un auto 0 km por medio de financiación de una marca implica tener un capital cercano al 50% del valor del vehículo y la capacidad económica de pagar una cuota cercana a los $800.000 durante 2 años para saldar el otro 50%.

En cambio, si se toma el camino del plan de ahorro previo, en el que los plazos son de hasta 10 años (120 meses) y con condiciones diferentes como un 70/30, 80/20, 90/10 o la financiación del 100% del costo del vehículo, las cuotas son más accesibles, cercanas al 50% del valor de lo que se paga financiando la mitad del precio del auto a tasa 0% en dos años.

Por ese motivo, los autos que más se venden con plan de ahorro son los vehículos de acceso a la gama de las marcas, ya que la mayoría de los suscriptores no tienen el capital completo para comprar un auto en efectivo y “pelear el precio”. Es cierto, el que compra un auto por plan paga el precio más alto como contra, pero tiene a su favor poder hacerlo con cuotas “pagables”.

“Independientemente del valor de cuota que tenga un plan de ahorro, hay que saber interpretar el tipo de plan, la duración del mismo y si las cuotas son reales o se ven reducidas por diferimientos que se deberán recuperar más adelante”, explicó Pablo Piñeiro, especialista en planes de ahorro y consultor de las principales automotrices argentinas al respecto.

El Renault Kwid es el auto más barato y el que tiene la cuota más baja del mercado en $220.000

Los 10 autos más baratos y su cuota de plan de ahorro

Para establecer los diez modelos más accesibles del mercado y la opción de compra por medio de plan de ahorro, hay dos aclaraciones importantes que hacer. La primera es que no todos los autos del ranking tienen plan de ahorro. Es el caso del Hyundai HB20, que sólo se vende de manera convencional de contado o con financiación bancaria. La segunda aclaración es que el modelo de Fiat Cronos que se vende por plan no es la versión base sino una intermedia, y lo mismo ocurre con el Peugeot 208.

1. Renault Kwid: $25.540.000 – Cuota $220.000.

Este es el auto más barato del mercado argentino desde hace un año, ya que se relanzó en diciembre de 2024. Durante todo el año siempre se mantuvo como la opción más accesible, y también lo es para la compra por medio de un plan de ahorro, ya que la cuota es de $220.000. Sin embargo, es importante saber que para llegar a ese monto mensual, el plan es de 120 cuotas (10 años), tiene diferimiento, y la financiación es por el 100% del valor del vehículo.

El Fiat Mobi es el otro citycar que se vende en Argentina con una cuota más alta que el Kwid pero un plan a 84 en lugar de 120

2. Fiat Mobi: $27.070.000 – Cuota $296.000

Este es el segundo vehículo más barato en Argentina y como el Kwid, es un citycar o un hatchback de segmento A, el más pequeño del mercado. Si se lo compra por plan de ahorro, el precio de la cuota es $296.000, pero el plazo es de 84 meses (7 años), también tiene diferimiento, pero y la financiación es sobre el 80% del precio del auto, lo que implica pagar el 20% restante.

3. Hyundai HB20: $27.600.000 – No se vende por plan de ahorro

Este es el modelo más barato del mercado entre los autos de segmento B. Se importa desde Brasil con dos versiones de dos y tres volúmenes, y con opciones de caja de cambios manual y automática. Tiene 5 versiones que comienzan con la más accesible en $27.600.000 y llegan a la más equipada en $35.000.000.

4. Fiat Argo: $29.780.000 – Cuota $375.300

Este es uno de los casos en los que el auto tiene un precio bajo dentro del ranking de los 10 modelos más accesibles pero una de las cuotas más altas de ese mismo grupo. El Fiat Argo se vende por plan de ahorro tiene una cuota de $375.300 financiando el 80% de valor, sin diferimientos y con un plan de 84 meses en formato 70/30.

El Fiat Cronos no ofrece para plan de ahorro la versión Like 1.3, que es la más barata, sino el modelo intermedio de la gama, que tiene un precio considerablemente más alto

5. Fiat Cronos: $30.960.000 – Cuota $435.400

Este es el primer caso de un modelo que tiene un precio de lista accesible que le permite entrar entre los 5 autos más baratos, pero esa versión no es la que se vende por plan de ahorro, que cuesta $37.020.000. Así, la cuota del Cronos es de $435.400 en un plan 70/30, sin diferimientos y en un plazo de 84 meses.

6. Citroën C3: $31.040.000 – Cuota $351.300

El Citroën C3 está a mitad de tabla en precio de contado y en valor de cuota entre los 10 modelos más baratos del mercado. La versión que se vende por plan es la más accesible y la cuota es de $351.300 por tener un plan 80/20 con diferimiento de las cuotas iniciales y con un plazo de 84 meses de duración.

7. Peugeot 208: $31.140.000 – Cuota $358.800

El del Peugeot 208 es el otro caso de modelos que no venden la versión más accesible por plan de ahorro sino el auto de equipamiento intermedio. El Allure, que tiene un precio de lista de $36.180.000 se comercializa por plan con un esquema de 120 cuotas, sin diferimientos y con una financiación sobre el 70% del precio.

El Peugeot 208 es el otro auto que ofrece por plan de ahorro una versión intermedia que es más cara que la de acceso a la gama

8. Chevrolet Onix: $31.505.900 – Cuota $331.300

Nuevamente en la lista de autos que coinciden en tener como auto para plan de ahorro la versión más económica de la lista de precios, el Chevrolet Onix tiene una financiación por plan a 120 meses con un esquema de 80/20 y no tiene diferimiento alguno de las primeras cuotas.

9. Citroën Basalt: $31.930.000 – Cuota $361.300

Este es el único SUV del mercado que está entre los 10 modelos más baratos para la compra en efectivo, sin embargo, la cuota es un poco más alta que algunos de sus competidores. El Basalt se vende por plan de ahorro en 84 meses de plazo, tiene diferimiento de valor de cuotas iniciales hacia más adelante en el plan y financia el 80% del precio, requiriendo que se pague el 20% restante en efectivo al adjudicar el vehículo.

El Toyota Yaris está entre los autos más caros dentro del ranking de los 10 más accesibles, pero tiene una de las cuotas más bajas

10. Toyota Yaris: $33.285.000 – Cuota $327.900

Aunque es el último auto del ranking por precio de contado, el Toyota Yaris es uno de los modelos que menor cuota ofrece en Plan de ahorro, que es a 96 meses (el único del ranking a 8 años de plazo), tiene diferimiento de cuotas y la financiación es sobre el 70% del precio del vehículo.

Por fuera del ranking aparece el Nissan Versa, que tiene un precio de lista de $33.459.000 y una cuota $303.500. Este undécimo auto entra en la lista para ofrecer los 10 modelos más baratos con su opción de venta por plan de ahorro.

Además, es el auto de segmento B con la cuota más baja del mercado en la actualidad. En este caso, la versión es la misma que se vende como la más accesible de contado, y el plan consta de 120 meses de plazo, no tiene diferimientos y la financiación es sobre el 80% del precio.