El salario pretendido por los argentinos subió casi 50% en dólares en los últimos 5 años

Los sueldos que piden los trabajadores a la hora de buscar un empleo se elevaron muy por encima de varios países de la región desde 2020 analizados en un informe privado

Con la desaceleración de la inflación, los datos reflejan una mayor estabilidad de los salarios pretendidos en Argentina entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025. Majid Asgaripour/WANA vía Reuters.

En los últimos 5 años, la Argentina registró una de las mayores variaciones acumuladas del salario pretendido en la región, con un incremento del 48,12% medido al dólar oficial y del 134,86% si se lo calcula al tipo de cambio MEP, ubicándose en USD 1.250 actualmente. La apreciación cambiaria, que encareció los costos internos, y la elevada inflación explican en gran medida el fenómeno.

Un informe de Bumeran señaló que muy por detrás se ubican Perú, con una suba acumulada del 19,83% desde 2020, y Chile, con un avance del 16,64%. En tanto, Ecuador muestra una variación del 7,10%, mientras que Panamá presenta el desempeño más bajo de los países relevados, con un aumento de apenas el 4,43%.

Al focalizar en la evolución más reciente, con la desaceleración de la inflación, los datos reflejan una mayor estabilidad de los salarios pretendidos en la Argentina entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025.

En ese lapso, la variación acumulada fue del 1,30% al tipo de cambio oficial y del 7,89% al MEP, lo que marca una desaceleración respecto de los movimientos registrados en años previos.

Variación del salario pretendido en dólares desde 2020

Para este año, no se esperan grandes saltos en los salarios, medidos tanto en pesos como en dólares, si la inflación se mantiene en los niveles actuales. Es importante destacar en este sentido que el Gobierno estuvo estableciendo “techos” en las negociaciones paritarias a fin de evitar presiones sobre los precios.

Un relevamiento de la consultora Mercer indica que la mediana de incremento salarial previsto por las empresas para 2026 será del 20%, cifra alineada con el 21% de inflación que distintas consultoras anticipan para este año.

Por sectores y posiciones

Según Bumeran, en el sector de Administración y Finanzas, los salarios pretendidos para posiciones junior ubican a Chile al frente del ranking, con USD 991, seguido por Argentina (USD 943), Panamá (USD 821), Perú (USD 705) y Ecuador (USD 595).

Salarios pretendidos promedio en dólares en Argentina y otros países de la región

Para los perfiles senior y semisenior, las remuneraciones más altas de la región se concentran en Argentina, con USD 1.308. Le siguen Chile (USD 1.292), Panamá (USD 1.111), Perú (USD 1.075) y Ecuador (USD 843).

En las categorías de jefe y supervisor, Argentina vuelve a liderar con un salario promedio de USD 2.261, seguida por Panamá (USD 1.657), Perú (USD 1.637), Ecuador (USD 1.486) y Chile (USD 1.462).

En el sector de Producción, Abastecimiento y Logística, los puestos junior presentan los niveles más altos en Chile, con un promedio de USD 1.130, mientras que Argentina alcanza USD 952, Panamá USD 794, Perú USD 743 y Ecuador USD 605.

Para los segmentos senior y semisenior, se repite una tendencia similar, con Argentina a la cabeza (USD 1.474), seguida de cerca por Chile (USD 1.466), Panamá (USD 1.255), Perú (USD 1.085) y Ecuador (USD 857).

En el nivel de jefe o supervisor, Argentina registra nuevamente las remuneraciones pretendidas promedio más altas, con USD 1.996, por delante de Chile (USD 1.814), Perú (USD 1.655), Panamá (USD 1.438) y Ecuador (USD 1.333).

En el sector de Tecnología y Sistemas, los salarios pretendidos para posiciones junior muestran a Chile como líder, con USD 1.059, seguido por Argentina (USD 864), Panamá (USD 845), Perú (USD 810) y Ecuador (USD 598).

En el sector de Tecnología y Sistemas, los salarios pretendidos para posiciones junior muestran a Chile como líder, con USD 1.059, seguido por Argentina (USD 864). REUTERS/Willy Kurniawan

Dentro de los perfiles senior y semisenior, los valores más elevados se registran en Chile (USD 1.648), seguido por Panamá (USD 1.467), Argentina (USD 1.355), Perú (USD 1.225) y Ecuador (USD 1.046).

Finalmente, en los cargos de jefe o supervisor del área de Tecnología y Sistemas, Panamá encabeza el ranking regional con USD 2.350, por delante de Argentina (USD 2.126), Perú (USD 2.103), Chile (USD 2.040) y Ecuador (USD 1.776).

Otro punto que destaca Bumeran es que desde 2020, Argentina se ubica entre los países con mayor brecha de salarios requeridos según género, con una diferencia del 13,67%.

El indicador se mantiene en niveles elevados en la comparación regional: Chile registra una brecha del 13,53%, Perú del 10,52% y Ecuador del 7,23%, mientras que Panamá presenta el menor desfasaje, con apenas 4,10%.

Una dinámica similar se observa en la medición correspondiente a noviembre de 2025. En ese mes, la brecha de salarios solicitados por género en Argentina alcanzó el 10,62%.

