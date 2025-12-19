Cuál es el salario pretendido promedio de los empleados argentinos

Los cargos junior concentraron el mayor incremento porcentual de pretensiones salariales, mientras que los roles ligados a Impuestos y Minería se ubicaron entre los de mayores expectativas de remuneración (Imagen ilustrativa Infobae)

El salario pretendido promedio en Argentina alcanzó en noviembre de 2025 los 1.798.322 pesos mensuales, según el último Index del Mercado Laboral elaborado por Bumeran. Este valor representa un incremento del 0,11% respecto al mes anterior, aunque se ubicó 2,39 puntos porcentuales por debajo de la inflación mensual, que fue del 2,5%. El dato, difundido por Bumeran, refleja las expectativas salariales de quienes buscan empleo en un contexto de alta inflación y volatilidad económica en el país.

Evolución del salario pretendido y comparación con la inflación

De acuerdo con el informe de Bumeran, entre enero y noviembre de 2025 el salario pretendido promedio acumuló un aumento del 39,85%, superando en 11,95 puntos porcentuales la inflación acumulada en el mismo período, que fue del 27,9%. En la comparación interanual, las remuneraciones pretendidas crecieron un 41,78%, mientras que la inflación interanual se ubicó en 31,4%. Federico Barni, CEO de Bumeran, destacó que, aunque el incremento mensual quedó por debajo de la inflación, la tendencia anual y acumulada muestra que las pretensiones salariales continúan por encima del alza de precios.

Diferencias por seniority y sectores con mejores salarios

El análisis por nivel de experiencia revela diferencias marcadas. En noviembre, los puestos de supervisor y jefe registraron un salario pretendido promedio de 2.633.088 pesos mensuales, con un aumento del 1,67% respecto al mes anterior. Las posiciones semi senior y senior alcanzaron los 1.811.826 pesos, aunque experimentaron una baja del 1,02%. En el segmento junior, el salario pretendido promedio fue de 1.295.552 pesos, con un incremento del 3,07%. Estos datos, proporcionados por Bumeran, evidencian que el mayor crecimiento porcentual se dio en los niveles iniciales.

En el segmento junior, el sector de Recursos Humanos lideró las pretensiones salariales con 1.560.750 pesos mensuales, seguido por Producción, Abastecimiento y Logística (1.370.338 pesos) y Administración y Finanzas (1.356.250 pesos). Para los semi senior y senior, Producción, Abastecimiento y Logística encabezó el ranking con 2.121.154 pesos, mientras que Recursos Humanos (1.970.000 pesos), Tecnología y Sistemas (1.950.000 pesos) y Administración y Finanzas (1.881.667 pesos) completaron los primeros lugares. En ambos casos, el resto de los sectores se ubicó por debajo del promedio general de cada nivel.

En cuanto a la evolución anual, Recursos Humanos mostró la mayor suba acumulada en el segmento junior, con un 53,39%, mientras que Tecnología y Sistemas fue el sector de menor incremento, con un 27,58%. Para los semi senior y senior, Marketing y Comunicación lideró el crecimiento anual con un 45,35%, y Recursos Humanos registró el menor avance, con un 23,90%.

Roles con los salarios más altos y más bajos

El informe de Bumeran identificó los roles con mayores y menores pretensiones salariales en cada segmento. En noviembre, el puesto de Impuestos fue el mejor remunerado entre supervisores y jefes, con 4.600.000 pesos mensuales. Para los semi senior y senior, Minería, Petróleo y Gas encabezó la lista con 3.300.000 pesos, mientras que en el segmento junior, Planeamiento Económico Financiero alcanzó los 2.012.500 pesos.

En el extremo opuesto, los salarios pretendidos más bajos correspondieron a Mantenimiento y Limpieza (825.000 pesos) en el segmento junior, Camareros (900.000 pesos) en semi senior y senior, y Telemarketing (975.000 pesos) en el nivel de supervisor o jefe.

Al detallar por sector y rol, Planeamiento Económico Financiero de Administración y Finanzas, Programación de Producción de Producción, Abastecimiento y Logística, y Minería, Petróleo y Gas de Otros, figuran entre los puestos junior con mejores remuneraciones. En contraste, Mantenimiento y Limpieza, Telemarketing y Operaciones de Producción, Abastecimiento y Logística se ubican entre los de menor salario pretendido.

Las brechas de género en las aspiraciones salariales se ampliaron en los puestos de mayor jerarquía, con una diferencia promedio del 10,62% entre hombres y mujeres (Imagen Ilustrativa Infobae)

Brecha salarial de género y participación femenina

La brecha de género en las pretensiones salariales persiste y se amplía en los niveles de mayor responsabilidad. En noviembre, los hombres solicitaron en promedio 1.856.078 pesos mensuales, mientras que las mujeres pidieron 1.677.928 pesos, lo que implica una diferencia del 10,62% a favor de los varones. Respecto al mes anterior, el salario pretendido por los hombres subió un 1,43%, mientras que el de las mujeres descendió un 3,34%.

Por nivel de seniority, la brecha fue del 3,20% en el segmento junior (1.311.900 pesos para hombres y 1.271.209 para mujeres), del 11,43% en semi senior y senior (1.880.319 y 1.687.515 pesos, respectivamente) y del 14,80% en supervisor o jefe (2.709.550 y 2.360.169 pesos).

En cuanto a la participación en postulaciones, el 47,60% correspondió a mujeres y el 52,40% a hombres. Sin embargo, la proporción femenina disminuyó a medida que aumentó el nivel de seniority: en los puestos junior, las mujeres representaron el 48,86% de las postulaciones; en semi senior y senior, el 49,62%; y en cargos de jefe o supervisor, solo el 28,86%.

Relevancia de la fuente y su impacto en el mercado laboral argentino

Bumeran, la app líder para la búsqueda de empleo en Argentina y parte de la red de empleo más grande de América Latina, elabora el Index del Mercado Laboral con datos de postulantes de todo el país. La compañía, integrada en Jobint, ofrece información clave para comprender las tendencias y desafíos del mercado laboral argentino, tanto para trabajadores como para empleadores y analistas.

El comportamiento de las pretensiones salariales en noviembre muestra que, pese a un crecimiento mensual inferior a la inflación, la tendencia anual y acumulada mantiene a los salarios pretendidos por encima del alza de precios, según el análisis de Bumeran y Jobint.