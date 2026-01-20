Ventas de 0 km en 2025: casi la mitad correspondió a autos brasileños y un segmento concentró el 38% de los patentamientos

La combinación entre industria argentina y brasileña se quedó con el 88% del total de autos 0km vendidos en 2025

Algunas semanas después de terminado el ejercicio, finalmente se conocieron los números definitivos de ventas de 0 km en el mercado automotor argentino 2025.

Sin contar los vehículos pesados y los autos que fueron importados con un volumen menor a 10 unidades, el total de vehículos para uso particular y comercial liviano el año pasado alcanzó las 579.236 unidades, una cifra similar a lo que en el informe del último día hábil de diciembre dio a conocer el Sistema de Información On-line del Mercado Automotor Argentino (SIOMAA).

Los números señalan que del total de patentamientos, la mayoría fueron de autos fabricados en Brasil y Argentina, totalizando entre ambas procedencias 510.790 unidades que representaron el 88,1% del total de autos vendidos en el año.

Brasil se quedó con la mayor parte, el 46,3% conformado por 268.358 unidades, mientras que la industria argentina quedó en segundo lugar vendiendo 242.423 autos que representan el 41,8% del total de patentamientos.

El tercer país con más patentamientos fue China con 27.655 vehículos, es decir un 4,78%, en tanto el cuarto productor de automóviles que más vendió en el mercado local fue México con 13.581 automotores que equivalen al 2,35%.

El vehículo más vendido del año fue la pick-up Toyota Hilux producida en Argentina

El quinto lugar lo tiene el Mercado Europeo, que no se discrimina por país debido a que dentro de la comunidad se instalan fábricas en países diferentes al de origen de las marcas y todos llegan a Argentina en la misma condición arancelaria que paga el 35% de derechos de importación. Desde Europa llegaron 9.699 autos que tienen una participación en el mercado local del 1,68%.

Después, ya por debajo del 1% del total de patentamientos del año, quedaron Colombia con 4.430 autos (0,78%), Uruguay con 3.028 unidades (0,53%), Japón con 2.939 (0,52%), Corea del Sur con 2.860 (0,5%), Estados Unidos con 2.753 autos (0,48%) y Tailandia con 1.510 vehículos (0,27%).

Los 10 autos más vendidos de 2025

Toyota Hilux con 30.774 unidades - primer vehículo argentino y primer pick-up. Toyota Yaris con 30.152 unidades – primer vehículo brasileño y primer modelo compacto. Fiat Cronos con 29.952 unidades – primer auto de uso particular argentino. Peugeot 208 con 29.093 unidades – segundo auto de uso particular argentino. Ford Ranger con 24.982 unidades – segunda pick-up argentina. Volkswagen Amarok con 23.614 unidades – tercera pick-up argentina. Volkswagen Polo con 21.326 unidades – segundo auto de origen brasileño. Toyota Corolla Cross con 18.152 unidades - primer SUV del mercado y tercer producto brasileño. Chevrolet Tracker con 17.654 unidades – segundo SUV del mercado y primer SUV argentino. Volkswagen Taos con 16.525 unidades – tercer SUV del mercado y segundo SUV argentino.

Los otros diez modelos para completar los 20 más patentados del año fueron Peugeot 2008 (Argentina) con 15.347 unidades, Ford Territory (China) 14.067, Chevrolet Onix (Brasil) con 13.708, Renault Kwid (Brasil) con 12.285, Renault Kardian (Brasil) con 11.345, Renault Kangoo (Argentina) con 11.123, Volkswagen Nivus (Brasil) con 10.855, Jeep Compass (Brasil) con 10.687, Volkswagen T-Cross (Brasil) con 9.832, y Jeep Renegade (Brasil) con 9.753 unidades.

Por primera vez en la historia, la mayoría de los modelos que se vendieron no fueron ni pick-up ni autos compactos. Los SUV quedaron con el 38% del mercado

Los SUV dominaron el mercado

Separados por segmentos, los SUV fueron los autos que predominaron con 221.565 unidades, equivalentes al 38,3% de todos los autos cero kilómetro vendidos en el año. En este rubro hubo un mayor crecimiento porque, además de ser el tipo de auto que es tendencia en todo el mundo, al eliminarse la escala 2 del impuesto al lujo, muchos modelos importados entraron al mercado con precios competitivos que antes no podían alcanzar.

La segunda categoría fue la de autos compactos y sedanes que alcanzó los 186.102 vehículos, es decir el 32,1% del mercado. Aquí se suman los citycar, los autos medianos hatchback, los sedanes de segmentos B y C, y los autos lujosos deportivos de segmentos superiores, tanto en versiones de dos como de tres volúmenes.

Recién en tercer puesto aparecen las camionetas entre todas las categorías, que incluyen desde las medianas más populares en Argentina, pero también las Full size, las compactas y las pequeñas, además de las pick-up chinas frontales de cabina simple y caja con laterales bajos. Esta categoría sumó en total 133.362 unidades que equivalen al 23% del mercado.

Finalmente, en la categoría de los furgones y vans, donde también se combinan los compactos, los medianos y los grandes, el total de unidades patentadas en 2025 alcanzó las 38.207 unidades, que tienen el remanente del 6,6% final.