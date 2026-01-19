Mundo

El oro y la plata suben a máximos históricos impulsados por las nuevas tensiones entre Estados Unidos y Europa

La posibilidad de que Washington aplique nuevos aranceles a los países del viejo continente como parte del reclamo por el territorio de Groenlandia tuvo un impacto directo en los mercados de Asia y Europa

El oro y la plata alcanzaron precios récord el lunes tras las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles a varios países europeos que rechazan las intenciones de Washington de tomar el control de Groenlandia. Durante la sesión matinal en las bolsas asiáticas, inversores optaron por activos considerados refugio, lo que impulsó el precio del oro a 4.690,59 dólares la onza y el de la plata a 94,12 dólares la onza. Entre las palabras clave de este movimiento destacan mercados, aranceles y Groenlandia.

Trump intensificó las tensiones geopolíticas al reiterar que Estados Unidos buscará el control de Groenlandia, territorio autónomo bajo soberanía de Dinamarca, argumentando razones de seguridad nacional ante los avances de Rusia y China en el ártico. El mandatario precisó que, a partir del 1 de febrero, se aplicarían aranceles del 10% sobre las importaciones procedentes de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia. Según Trump, los gravámenes aumentarían al 25% desde el 1 de junio si estos países mantienen su oposición a la demanda estadounidense.

El viernes anterior, Trump había intentado sin éxito llegar a un acuerdo con las autoridades de Groenlandia y Dinamarca. Tras ese fracaso, anunció el paquete de aranceles contra los ocho países europeos.

La reacción en los mercados fue inmediata. El oro y la plata, considerados inversiones refugio, registraron fuertes subidas, mientras el dólar se depreció y los futuros tanto europeos como estadounidenses experimentaron caídas. Las bolsas de Tokio, Hong Kong, Shanghái, Sídney, Singapur y Wellington abrieron el lunes a la baja. En contraste, los principales índices de Seúl y Taipéi presentaron incrementos en la misma jornada.

“Se hará”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a exponer este lunes su postura sobre Groenlandia al señalar que ha llegado el momento de eliminar la “amenaza rusa” en ese territorio, criticando la gestión de Dinamarca y planteando medidas de presión sobre los aliados europeos. “Durante 20 años, la OTAN le ha dicho a Dinamarca que debe eliminar la amenaza rusa de Groenlandia. Lamentablemente, Dinamarca no ha sido capaz de hacerlo. Ha llegado el momento, y se hará”, afirmó Trump en su red social, Truth Social, en un nuevo episodio de tensiones diplomáticas que involucran a la OTAN, la Unión Europea y varios gobiernos nórdicos.

Trump ha insistido en las últimas semanas en que Estados Unidos debe hacerse con el control de la isla, argumentando que es la única forma de impedir una eventual ocupación por parte de China o Rusia. El mandatario ha declarado que este objetivo se logrará “por las buenas o por las malas”. Como parte de su estrategia, el sábado amenazó con imponer aranceles del 10 % a partir del 1 de febrero a productos procedentes de Alemania, Francia, el Reino Unido, Suecia, Noruega, Países Bajos, Finlandia y Dinamarca. Todos estos países, miembros de la OTAN, han enviado tropas a Groenlandia y, según Trump, la medida busca forzar su apoyo a los planes de anexión estadounidense. El presidente advirtió que los aranceles podrían incrementarse al 25 % en junio si no hay un cambio de postura.

