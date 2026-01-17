Mundo

Trump anunció nuevos aranceles a ocho países de Europa “hasta que se alcance un acuerdo para la compra de Groenlandia”

El mandatario indicó que la medida que afectará a Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia es en respuesta al despliegue militar de esos países en la isla

Donald Trump dijo que este gravamen aumentará al 25% desde el primero de junio (Europa Press)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la imposición de aranceles adicionales del 10% a las exportaciones de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia a partir del 1 de febrero, como respuesta al despliegue militar europeo en Groenlandia y como medida de presión hasta concretar la adquisición de la isla.

Este gravamen aumentará al 25% desde el primero de junio y se mantendrá vigente hasta formalizarse un acuerdo de compra, informó Europa Press.

Esta tarifa afecta a todos los bienes exportados desde estos países a Estados Unidos y refuerza la presión sobre los aliados de la OTAN con tropas en Groenlandia. Trump reiteró su preocupación por el interés de China y Rusia en la región y sostuvo que Dinamarca no dispone de los medios para defender la isla.

En su anuncio, Trump declaró: “Solo Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald J. Trump, puede participar en este juego”. Sostuvo que Groenlandia, bajo control estadounidense, sería clave para la seguridad global y explicó que el sistema de defensa “Cúpula Dorada” requiere la integración de la isla para proteger incluso a Canadá.

Groenlandia se convirtió en el centro de una disputa internacional tras el anuncio de aranceles de Estados Unidos (Reuters)

La reacción internacional fue inmediata. Los gobiernos de Dinamarca y Groenlandia rechazaron cualquier intento de adquisición forzada y recibieron el respaldo de líderes europeos. BBC indicó que los países involucrados consideran el Ártico un área de seguridad compartida que debe gestionarse dentro de la OTAN, sin acciones unilaterales. Algunas naciones europeas enviaron contingentes limitados de tropas a Groenlandia para subrayar la relevancia estratégica del territorio.

En respuesta, una delegación bipartidista del Congreso de Estados Unidos visitó Groenlandia para dialogar con autoridades locales y danesas.

El senador demócrata Chris Coons señaló que el propósito era escuchar las opiniones locales y trasladarlas a Washington.

El senador Chris Coons encabezó la delegación del Congreso estadounidense en Groenlandia (Reuters)

Los legisladores estadounidenses expresaron posiciones diversas respecto a la iniciativa presidencial, y algunos impulsaron proyectos para bloquear la anexión.

Trump insistió en que Dinamarca carece de capacidad para defender Groenlandia y afirmó: “Su única protección ahora mismo son dos trineos tirados por perros, y uno de ellos es nuevo”. Además, argumentó que la integración de la isla es indispensable para la seguridad nacional estadounidense.

El mandatario afirmó que solo Estados Unidos puede garantizar la protección de Groenlandia frente a Rusia y China (Reuters)

Los ministros de Asuntos Exteriores de Dinamarca y Groenlandia se reunieron con funcionarios estadounidenses en la Casa Blanca para explorar alternativas diplomáticas y evitar una escalada. Un funcionario danés afirmó que la opción militar no se discutió, aunque reconoció la presión sostenida de Washington desde 2019.

Bajo este contexto, el presidente estadounidense dejó abierta la puerta a la negociación, invitando a Dinamarca y a los países implicados al diálogo. Subrayó que Estados Unidos ha protegido a sus aliados europeos durante décadas y espera reciprocidad.

Al mismo tiempo, subrayó que Estados Unidos ha brindado máxima protección a sus aliados europeos durante décadas, y que espera reciprocidad en este momento.

(Con información de Europa Press)

Estados UnidosGroenlandiaDonald Trump

