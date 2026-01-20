Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 20 de enero

En tanto, las reservas internacionales brutas crecieron en USD 201 millones, a USD 44.801 millones, un máximo desde el 5 de enero de 2023, por efecto principal del incremento de la cotización de activos como el oro, que avanzó 1,8%, a un récord nominal de USD 4.677 la onza.

El Banco Central absorbió USD 21 millones por su participación en el mercado cambiario de este lunes. Tras once ruedas consecutivas con compras de contado la entidad monetaria incorporó USD 708 millones a las reservas netas en enero.

Mientras que el Banco Central lleva adelante en enero una destacada campaña compradora de divisas en la plaza de contado, el dólar se mantiene muy estabilizado , todo un logro en una etapa que no se caracteriza por importantes ingresos de dólares comerciales.

Las persistentes compras de dólares del Banco Central para acumular reservas que se registran desde inicios de año, en un contexto de altas tasas de interés, siguieron centrando este lunes la actividad de los mercados argentinos. De hecho, las tenencias en moneda extranjera de la autoridad monetaria tocaron el mayor nivel en la era Milei.

El dólar al público ges ofrecido sin variantes este martes a $1.460 para la venta en el Banco Nación. El dólar blue también es pactado a 1.505 pesos. Con el feriado en EEUU hubo escasas operaciones y poco movimiento de precios en el mercado de dólar futuro , donde las posturas para fin de enero se pactaban a 1.450 pesos.

La Ley de Inocencia Fiscal (N° 27.799) fue aprobada el pasado 27 de diciembre en el Congreso de la Nación y promulgada el 2 de enero por el presidente Javier Milei .

El precio del dólar blue recorta cinco pesos o 0,3%, a $1.500 para la venta. El billete informal, en su mínimo desde el 19 de diciembre, cede 30 pesos o 2% en el transcurso de enero.

El gobierno de Córdoba , encabezado por Martín Llaryora , avanza en una nueva colocación internacional de deuda con el objetivo de captar USD 500 millones a nueve años en Nueva York . Para concretar esta operación, la gestión cordobesa obtuvo el aval del ministerio de Economía nacional y apunta a conseguir una tasa de interés menor al 9%, porcentaje que pagó en la emisión del año pasado.

