Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 20 de enero

El dólar al público es ofrecido a $1.460 en el Banco Nación. En enero el BCRA lleva comprados más de USD 700 millones en el mercado

16:32 hsHoy

Córdoba vuelve a los mercados internacionales: busca recaudar USD 500 millones con la colocación de un nuevo bono

La administración de Martín Llaryora apuesta a mejorar las condiciones crediticias y refinanciar vencimientos de capital, detrás de la tendencia de Buenos Aires y Santa Fe en los mercados externos

El gobernador de Córdoba, Martín
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora.

El gobierno de Córdoba, encabezado por Martín Llaryora, avanza en una nueva colocación internacional de deuda con el objetivo de captar USD 500 millones a nueve años en Nueva York. Para concretar esta operación, la gestión cordobesa obtuvo el aval del ministerio de Economía nacional y apunta a conseguir una tasa de interés menor al 9%, porcentaje que pagó en la emisión del año pasado.

16:32 hsHoy

Cae el dólar blue

El precio del dólar blue recorta cinco pesos o 0,3%, a $1.500 para la venta. El billete informal, en su mínimo desde el 19 de diciembre, cede 30 pesos o 2% en el transcurso de enero.

16:14 hsHoy

Ley de Inocencia Fiscal: qué diferencias hay con un blanqueo

La Ley de Inocencia Fiscal, vigente desde enero de 2026, introduce nuevos parámetros y reglas para contribuyentes en Argentina

La normativa eleva los montos
La normativa eleva los montos mínimos para configurar delito tributario y actualiza las multas por faltas ante ARCA

La Ley de Inocencia Fiscal (N° 27.799) fue aprobada el pasado 27 de diciembre en el Congreso de la Nación y promulgada el 2 de enero por el presidente Javier Milei.

13:10 hsHoy

El dólar, a $1.460 en el Banco Nación

El dólar al público ges ofrecido sin variantes este martes a $1.460 para la venta en el Banco Nación. El dólar blue también es pactado a 1.505 pesos. Con el feriado en EEUU hubo escasas operaciones y poco movimiento de precios en el mercado de dólar futuro, donde las posturas para fin de enero se pactaban a 1.450 pesos.

13:09 hsHoy

Jornada financiera: las reservas alcanzaron el mayor nivel en la era Milei por un nuevo récord del precio del oro

El BCRA compró USD 21 millones en el mercado y las reservas alcanzaron un máximo en tres años. Las acciones y los bonos cedieron en un contexto de pocos negocios por el feriado en Wall Street. El dólar subió a $1.460 en el Banco Nación tras cuatro ruedas en baja

Las reservas tocaron este lunes
Las reservas tocaron este lunes el nivel más alto en los últimos tres años. REUTERS/Matias Baglietto

Las persistentes compras de dólares del Banco Central para acumular reservas que se registran desde inicios de año, en un contexto de altas tasas de interés, siguieron centrando este lunes la actividad de los mercados argentinos. De hecho, las tenencias en moneda extranjera de la autoridad monetaria tocaron el mayor nivel en la era Milei.

13:09 hsHoy

El dólar volvió a subir y cortó la racha de cuatro días a la baja

La divisa subió 0,3% en el mercado mayorista, a $1.434,50, con escasos negocios por el feriado en EEUU. La cotización al público quedó a $1.460 en el Banco Nación

El precio del dólar rebotó
El precio del dólar rebotó desde sus mínimos en dos meses.

Mientras que el Banco Central lleva adelante en enero una destacada campaña compradora de divisas en la plaza de contado, el dólar se mantiene muy estabilizado, todo un logro en una etapa que no se caracteriza por importantes ingresos de dólares comerciales.

13:09 hsHoy

El BCRA compró USD 21 millones en el mercado

El Banco Central absorbió USD 21 millones por su participación en el mercado cambiario de este lunes. Tras once ruedas consecutivas con compras de contado la entidad monetaria incorporó USD 708 millones a las reservas netas en enero.

En tanto, las reservas internacionales brutas crecieron en USD 201 millones, a USD 44.801 millones, un máximo desde el 5 de enero de 2023, por efecto principal del incremento de la cotización de activos como el oro, que avanzó 1,8%, a un récord nominal de USD 4.677 la onza.

