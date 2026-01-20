Córdoba vuelve a los mercados internacionales: busca recaudar USD 500 millones con la colocación de un nuevo bono

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora.

El gobierno de Córdoba, encabezado por Martín Llaryora, avanza en una nueva colocación internacional de deuda con el objetivo de captar USD 500 millones a nueve años en Nueva York. Para concretar esta operación, la gestión cordobesa obtuvo el aval del ministerio de Economía nacional y apunta a conseguir una tasa de interés menor al 9%, porcentaje que pagó en la emisión del año pasado.

En julio de 2025, la provincia se convirtió en el primer estado subnacional argentino en salir al mercado voluntario de crédito internacional, captando USD 725 millones a una tasa anual del 9,75% y a siete años de plazo. El equipo que lidera el ministro de Hacienda provincial Guillermo Acosta busca aprovechar la baja del riesgo país, que ronda los 570 puntos, para mejorar las condiciones financieras a una tasa de mercado accesible para el repago.

Los fondos obtenidos serán de libre disponibilidad. Una parte del capital se destinará a refinanciar un remanente de bonos por USD 100 millones que no se pudieron recomprar en 2025. Si la operación de recompra prevista para el lunes 26 resulta exitosa, Córdoba no tendrá vencimientos de capital hasta agosto de 2027.

Después de las elecciones legislativas de octubre se dio una distensión financiera que contribuyó a una baja de las tasas de financiamiento público y privado

En el contexto de un año favorable para provincias argentinas en los mercados, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) emitió en noviembre USD 600 millones a una tasa del 7,8%, una de las más bajas en la historia crediticia del distrito porteño. La colocación se concretó bajo ley inglesa. Por su parte, Santa Fe aprovechó el contexto internacional y en diciembre colocó USD 800 millones al 8,1% a nueve años de plazo.

La tendencia muestra que distintos gobiernos provinciales procuran mejorar el perfil de su deuda ante tasas más competitivas y condiciones de mercado más favorables. Tras las elecciones legislativas que consolidaron la base política de La Libertad Avanza en el Congreso se dio una distensión financiera que contribuyó a una baja de las tasas de financiamiento público y privado. En el caso de las provincias, éstas utilizan la coparticipación como garantía. A la vez, las empresas privadas también encararon la colocación de Obligaciones Nuegociable por un monto próximo a los 7.000 millones de dólares.

“En el plano local, el principal foco está puesto en una nueva emisión internacional por parte de Córdoba. Este movimiento se inscribe en un entorno cada vez más favorable para la renta fija provincial: en el pórtico de los mercados, donde señalamos que, hacia adelante, las emisiones provinciales ganarán un protagonismo creciente dentro de la cuenta financiera”, consideró Portfolio Personal Inversiones.

Para su primera emisión de 2026, Córdoba buscaría captar alrededor de USD 500 millones y estaría apuntando a un rendimiento que no supere el 9% anual. La colocación sería esta misma semana: el jueves 22 de enero.

Córdoba, enfrentó en 2025 vencimientos por USD 385,6 millones, para los cuales priorizó asegurarse el la refinianciación con la colocación en julio del año pasado de un bono a siete años, el CO32, por un total de USD 725 millones, de los cuales unos USD 364,3 millones ingresaron como fondos frescos y un resto de USD 360,7 millones se destinaron para para la recompra del título CO27, a una tasa del 9,75% anual. Este bono sub soberano cotiza ahora en el mercado secundario con una tasa del 8,8% anual, lo que sería una referencia para la nueva emisión.

“En esta oportunidad, el foco estaría puesto en mejorar el costo de financiamiento de la última emisión y, no menos importante, extender el plazo, ya que esta emisión es a 2035. Vale también mencionar que tras el canje del 2025 la provincia limpió vencimientos y ahora deberá enfrentar vencimientos por solo USD 226 millones de dólares en 2026″, añadieron desde Portfolio Personal.

Al momento de la publicación de esta nota, voceros del gobierno de la provincia de Córdoba no habían respondido a consultas de Infobae.