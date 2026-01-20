Cómo es y cómo funciona el barco chino que llegó a Argentina con más de 5.000 autos

El BYD Changzhou llegando a Terminal Zárate este lunes al mediodía

Luego de 23 días de viaje desde Singapur entre los cuales hizo una escala en Bélgica, finalmente este lunes llegó a Argentina el esperado y polémico buque automotriz Changzhou perteneciente a la compañía china BYD.

En su interior trajo algo más de 5.800 autos híbridos y eléctricos que completan el volumen de unidades solicitadas por la marca para entrar al país sin pagar el arancel común Mercosur del 35%, ya que por su tecnología y precio están encuadrados dentro del cupo de 50.000 unidades anuales habilitadas con esa exención impositiva con el doble propósito de promover la movilidad sustentable y empujar a la baja el precio del mercado.

Pero más allá de los autos en sí, el BYD Changzhou fue centro de atención la última semana en Argentina por lo que simboliza, el poderío y la expansión de la industria automotriz china a nivel global, ya que este barco es parte de una flota de 8 naves que componen una flota que recorre el mundo transportando vehículos a todos los mercados donde la compañía decidió abrir filiales propias, y que se expandirá a 15 en total en el lapso de los próximos dos años.

Los autos van amarrados al piso y están cubiertos para proteger la pintura

El barco mide 199,9 metros de largo (eslora) y funciona con el sistema conocido como Roll In / Roll Out, que no es otra cosa que un método de carga y descarga de vehículos circulando por sus propios medios y no a través de grúas o contenedores como es el otro método utilizado en muchos navíos que transportan vehículos.

El punto de entrada y salida de los autos en el Changzhou está situado en la parte derecha de la popa, en un ángulo diagonal que le permite amarrar lateralmente en puerto, desplegar una doble rampa que está montada en el buque y que está en posición vertical sobre la misma puerta, de modo tal que los autos suben y bajan sin depender de un servicio de rampa en puerto.

En el interior, el barco tiene 12 niveles donde almacenar los 7.000 autos que tiene capacidad para transportar por viaje. La conexión entre cada uno de esos niveles es a través de rampas móviles que permiten llevar las unidades desde el nivel de carga hasta el de almacenamiento y viceversa.

La rampa de carga y descarga de autos es parte del buque, que sólo necesita una explanada sobre la cual apoyarse para la operación

Una vez estacionados, los autos se cubren con un revestimiento plástico flexible que protege la pintura de eventuales daños y se amarra cada rueda a unos orificios que están dispuestos simétricamente en el piso para tal fin, por medio de un sistema de fijación tipo arnés.

En el interior del buque viajaron únicamente 21 tripulantes de diferentes nacionalidades, que durante el viaje cumplen tareas de navegación y no interactúan con los automóviles.

Este barco fue construido conforme a los más altos estándares internacionales, está dotado de un sistema de extintores automáticos de fuego sobre cada auto y puertas de seguridad aislantes de eventuales incendios para circunscribir un siniestro sólo a una sección del depósito.

Los autos suben y bajan del barco circulando por sus propios medios

Su sistema de propulsión también es innovador ya que utiliza Gas Natural Licuado (GNL) y combustible marítimo convencional, lo que le permite ser más rápido y eficiente, a la vez que mantiene un nivel sustancialmente más bajo de emisiones contaminantes al medio ambiente.

La tarea de descargar los casi 6.000 autos que componen la flota que llegó a Terminal Zárate este lunes demandará aproximadamente 48 horas, durante las cuales no se detiene el proceso, con la intención de salir del puerto bonaerense el próximo miércoles.

Cada día que un barco de estas características está detenido en puerto no sólo paga un costo muy alto en concepto de estacionamiento, sino que tiene un costo operativo para la compañía automotriz, que al tener su propio sistema de transporte, no puede utilizar el viaje de regreso para llevar vehículos sino viajar completamente vacío.