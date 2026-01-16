ANSES: quiénes cobran hoy, viernes 16 de enero

La ANSES realiza el pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales este viernes 16 de enero según la terminación del DNI de los beneficiarios

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales conforme al calendario oficial, de acuerdo con la terminación del número de documento nacional de identidad (DNI). La acreditación, que involucra los haberes actualizados y el bono extraordinario correspondiente al mes, alcanza a jubilados, pensionados y titulares de asignaciones familiares en toda Argentina, por medio de bancos y cajeros automáticos habilitados.

Quiénes cobran hoy, 16 de enero

Durante este viernes, ANSES otorga distintos beneficios sociales según la terminación del DNI de los titulares. Los pagos se efectúan únicamente en la fecha programada y exclusivamente a través de los canales oficiales del organismo.

Jubilaciones y pensiones mínimas que cobran hoy

Cobran los jubilados y pensionados cuyos haberes no superan el mínimo establecido, y que tienen DNI finalizados en 5 (cinco). El acceso al pago se realiza en sucursales bancarias habilitadas y cajeros automáticos.

Jubilados y pensionados con haberes mínimos y DNI finalizado en 5 acceden hoy al cobro a través de bancos y cajeros automáticos habilitados

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con DNI terminados en 5 (cinco) pueden recibir la prestación correspondiente a enero este viernes. El pago se ajusta al calendario dispuesto por terminación de documento.

Asignación Universal por Embarazo (AUE)

La Asignación Universal por Embarazo (AUE) se acredita hoy a los beneficiarios cuyos DNI finalizan en 4 (cuatro). El cobro puede realizarse en bancos designados y cajeros automáticos.

De cuánto son las jubilaciones en enero 2026

En enero de 2026, el haber mínimo garantizado para jubilados se sitúa en $349.299,32. A este monto se le suma un bono extraordinario de $70.000, con lo cual el ingreso mensual total alcanza $419.299,32.

El haber máximo para jubilados llega a $2.293.796,92. Quienes perciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor acceden a $279.439,46 más el bono extraordinario mencionado, totalizando $349.439,46 cada mes.

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con DNI terminados en 5 reciben su prestación mensual correspondiente al mes de enero

En el caso de las pensiones no contributivas por invalidez o vejez, la base es de $244.509,52, cifra que, sumada al bono extraordinario, da un total de $314.509,52.

De cuánto son las asignaciones en enero 2026

La Asignación Universal por Hijo (AUH) se paga en enero a $125.518 por beneficiario. Para niños con discapacidad, ese valor asciende a $408.705 al mes.

La Asignación por Embarazo corresponde a $118.454,32 por hijo. El ochenta por ciento del monto se abona mensualmente, y el veinte por ciento restante se liquida tras la presentación anual de la libreta.

Tanto la Asignación por Prenatal como la de Maternidad tienen un importe de $28.000 para las beneficiarias que cumplen los requisitos. Todos estos montos se actualizan con la movilidad y el Índice de Precios al Consumidor.

El calendario de pagos y la actualización periódica de los haberes garantizan el acceso regular a la protección social para los millones de beneficiarios de ANSES en todo el país.