Celulares con aranceles cero: cuánto cuesta el iPhone 17 Pro Max a partir de hoy

Los precios en los modelos más nuevos de los teléfonos móviles ya comenzaron a bajar por la reducción del costo de importación

El iPhone 17 Pro resiste
El iPhone 17 Pro resiste el uso diario sin rayones visibles, según pruebas y experiencia de usuario. (Opy Morales/Infobae)

Desde este jueves, los celulares importados ingresarán al país con arancel cero. La medida completa el esquema dispuesto por el decreto 333, que en mayo de 2025 redujo el derecho de importación del 16% al 8% y estableció su eliminación total para el 15 de enero. Esta decisión impactará de manera directa en el precio de los iPhone, cuya demanda entre los consumidores argentinos es significativa.

La eliminación del arancel apunta a facilitar las importaciones y a intensificar la competencia en el mercado local, con el objetivo de bajar los precios tanto de los dispositivos adquiridos en el exterior como de los fabricados en el país.

Actualmente, el iPhone 17 Pro Max, el último modelo lanzado por Apple, se consigue en MacStation a $2.999.990, con una capacidad de 256 GB. Para tener como referencia la carga impositiva que incluye ese precio, sin impuestos nacionales, el mismo celular costaría $2.281.361.

Por su parte, el iPhone 17 Pro vale $2.699.990 y el 17, $1.999.990, todos con capacidad de 256 GB. La versión de 512 GB tiene un costo adicional de $500.000, mientras que optar por el modelo de 1 TB implica sumar $900.000.

El iPhone 17 Pro vale
El iPhone 17 Pro vale $2.699.990 y el 17, $1.999.990. REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo

Un modelo menos reciente pero similar es el iPhone 16 Pro Max (256 GB) que vale $3.199.990 y se puede pagar en 12 cuotas sin interés. Le sigue el iPhone 16 Pro, con un precio de $2.809.989 y la posibilidad de abonarlo en 3 cuotas sin interés. El iPhone 16 tiene un costo de $1.699.990 y 12 cuotas sin interés.

En Mercado Libre, un iPhone 17 Pro Max (256 GB) vale $3.399.999, mientras que un 17 Pro, $2.899.999. El iPhone 17 ronda los $2.000.000. El iPhone 16 Pro Max tiene un precio de $3.811.999.

En tanto, MacStation informó que la reducción del 8% en los aranceles de importación ya fue contemplada en la política de precios aplicada al lanzamiento del iPhone 17 y para toda la línea de iPhones disponibles, anticipándose a la entrada en vigencia plena de la normativa.

Desde la empresa aseguraron que esa decisión fue adoptada desde el inicio de la comercialización del producto, con el fin de alinear los precios locales con la experiencia del consumidor y reflejar de manera anticipada el impacto de las medidas anunciadas.

MacStation informó que la reducción
MacStation informó que la reducción del 8% en los aranceles de importación ya fue contemplada en la política de precios aplicada al lanzamiento del iPhone 17. REUTERS/Bhawika Chhabra/

“Definimos trasladar este beneficio al precio final desde el momento del lanzamiento. Por este motivo, no resulta necesario aplicar nuevas reducciones en esta instancia, dado que el ajuste ya fue realizado al presentar el iPhone 17 y se aplicó en ese momento a toda la línea de iPhones”, dijeron.

“Esta política ayuda a que los consumidores accedan al nuevo iPhone 17 a valores más competitivos desde su llegada al mercado”, añadieron.

Alejandro Goldín, gerente general de Maximstore, destacó: “El hecho que el arancel de importación sobre el iPhone se elimine es algo sumamente positivo para que el consumidor argentino pueda comprar tecnología en el país y por canales oficiales, como ocurre en la mayor parte del mundo. La Argentina es un país que tiene como ADN ser un comprador de tecnología, de los principales de América latina”.

"La Argentina es un país
"La Argentina es un país que tiene como ADN ser un comprador de tecnología, de los principales de América latina", explicaron en Maximstore. REUTERS/Bhawika Chhabra/File Photo

“La demanda para el lanzamiento de iPhone ha sido muy fuerte. Es difícil estimar cuántos clientes particulares o de empresas estaban esperando la baja de aranceles. Hubo también a nivel mundial poca oferta de iPhone 17, y obviamente repercutió en la Argentina. En Uruguay sí tenemos stock de iPhone 17”, explicó.

Con respecto a cuotas y financiación, Goldín contó que hubo una baja de tasas en los últimos meses que incentivó la demanda, y por eso se hacen muchas promociones que dinamizan las ventas.

“El impacto en precios es bastante directo. Los 8 puntos de aranceles son 8 puntos de costos, así que el traslado a precios es bastante directo. En algunas categorías nos adelantamos a las bajas (porque sabemos que el costo de reposición va a ser menor). A futuro somos muy optimistas en la categoría iPhone”, proyectó.

