El Gobierno abrió una investigación por posible dumping de China en la importación de lavarropas

La participación de China en el total de lavarropas importados por Argentina ascendió del 50% en 2022 al 66% en 2024 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno nacional inició una investigación para establecer si la importación de lavarropas provenientes de China se realizó a valores inferiores a los costos de producción, en un escenario de crisis en la industria local de electrodomésticos, con casos emblemáticos como el cierre de la planta de Whirlpool en la Argentina.

La decisión fue oficializada mediante la Resolución 10/2026 del Ministerio de Economía, luego de un reclamo presentado por Drean S.A. por presunto dumping de productos importados desde China.

Cabe destacar que el dumping implica vender productos en el mercado de destino a precios más bajos que en el país de origen o incluso por debajo del costo de producción, lo que afecta a los fabricantes locales al desplazar su oferta.

El acta de directorio que evaluó el caso detectó un margen promedio ponderado de dumping del 10,43% en las exportaciones chinas.

El Ejecutivo procura determinar si estas operaciones suponen una amenaza para los productores argentinos de electrodomésticos.

La participación de China en el total de lavarropas importados por Argentina ascendió del 50% en 2022 al 66% en 2024, con un incremento superior a veinte puntos porcentuales en los últimos nueve meses.

Según la resolución oficial, China concentró el 47% del total exportado de lavarropas en dólares entre enero y septiembre de 2025, doce puntos porcentuales más que en 2022.

En ese lapso, Argentina fue el octavo destino de las exportaciones chinas de lavarropas medidas en kilogramos, tras representar alrededor del 1% en los años completos previos.

Las exportaciones totales de lavarropas desde China subieron un 15% en los primeros nueve meses de 2025 respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que los envíos específicos hacia la Argentina crecieron un 590 por ciento.

Las importaciones argentinas de lavarropas de origen chino se registraron, durante todo el período evaluado, a precios nacionalizados menores que los de la empresa denunciante.

Los precios promedio FOB de exportación desde China evidenciaron una tendencia descendente y se mantuvieron por debajo de los valores de otros países exportadores.

El informe oficial advierte que los menores precios de los lavarropas chinos frente a los nacionales podrían incrementar la demanda de importados y provocar una baja en los precios de venta del sector local.

El relevamiento también constató que el aumento de las importaciones observado en 2025 no fue absorbido totalmente por el mercado: se estima que cerca del 60% de los lavarropas importados desde China durante enero-septiembre de 2025 permaneció en stock, sin haber sido comercializado.

Mientras tanto, la crisis en la industria se refleja en hechos concretos, como el cierre de una planta de Whirlpool en Pilar. La fábrica, inaugurada en 2022, dejó de operar como consecuencia de la pérdida de competitividad para exportar y de la creciente competencia de electrodomésticos importados, lo que llevó a la compañía a reorientar su negocio hacia una estrategia más comercial y menos enfocada en la fabricación local. Como resultado, se perdieron 220 puestos de trabajo.

La fábrica de Whirlpool, inaugurada en 2022, dejó de operar como consecuencia de la pérdida de competitividad para exportar y de la creciente competencia de electrodomésticos importados. REUTERS/Anindito Mukherjee/File Photo

A este escenario se suman las medidas adoptadas por otras compañías del sector. Electrolux y Mabe implementaron distintos esquemas para enfrentar la caída de la actividad en sus plantas de Rosario y Córdoba. En el primer caso, se acordó un régimen de suspensiones rotativas para el personal directo. En el segundo, la empresa puso en marcha un proceso de reestructuración que incluye retiros voluntarios. En conjunto, estas decisiones afectan a alrededor de 600 trabajadores.

Según un informe de Analytica, la producción del sector de aparatos de uso doméstico, que incluye a los fabricantes de electrodomésticos, se ubica en mínimos históricos, en niveles similares a los registrados a mediados del año pasado y durante 2020. En términos comparativos, la actividad se encuentra un 23% por debajo del promedio del período 2016-2023, si se excluye el año de la pandemia.

“Estos bajos niveles de producción no son consecuencia de una baja demanda, ya que las cantidades vendidas de lavarropas y heladeras, a pesar de observar una baja en los últimos meses por un freno en el crecimiento del crédito y por la debilidad de la actividad, se encuentra en máximos desde por lo menos 2020″, explicó la consultora.

En contraposición, el ingreso de heladeras y lavarropas importados marca máximos históricos en términos reales, con aumentos interanuales acumulados hasta octubre del 387,1% y del 924,2%, respectivamente.