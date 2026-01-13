La principal textil del país cerró una planta en Tucumán y suspendió a 190 trabajadores

La compañía reubicará a sus empleados en otras empresas que tienen base en Tucumán

Como consecuencia de la caída del consumo, la presión de las importaciones -tanto de ropa nueva, como usada- y la dificultad que tienen las empresas argentinas para financiarse, la compañía textil TN & Platex cerró por tiempo indefinido su planta de Los Gutiérrez, en la provincia de Tucumán.

Esta decisión implicó la suspensión de 190 empleados. Según informaron fuentes con conocimiento del caso a Infobae, la empresa de la familia Karagozian está en conversaciones con otras siete compañías de diversos sectores productivos con base en Tucumán para poder reubicar al resto de los trabajadores suspendidos.

Según la información a la que accedió este medio, dos de los ingenios azucareros más grandes de la provincia ya entrevistaron personal, así como otras firmas ligadas al sector agroindustrial, de limpieza y vidrio.

Además, entre 30 y 35 trabajadores quedarán realizando tareas administrativas y logísticas en la planta tucumana, mientras que otros 12 empleados serán reubicados en otras fábricas de la compañía.

Crisis productiva

A pesar de que la comunicación oficial de la compañía refiere a una suspensión, en el sector desconfían de la posibilidad de retomar la producción en el corto o mediano plazo. De hecho, la condición para reabrir la planta es una mejora del contexto, tanto productivo -respecto a las condiciones de competitividad-, como económico a nivel nacional.

Esta noticia llegó pocas semanas después de que la misma firma suspendiera una línea de producción de indumentaria en otra de sus fábricas en La Rioja. La decisión incluyó la desvinculación de 50 personas y la no renovación de 12 contratos laborales.

Anteriormente, en noviembre del año pasado, el mismo grupo empresario había anunciado otra reestructuración en la planta de Monte Caseros, en provincia de Corrientes. En ese entonces, la empresa recortó la fabricación de prendas deportivas y ropa interior (línea Seamless). Según trascendió, ese ajuste derivó en 17 despidos directos.

El grupo TN & Platex ya vienen tomando decisiones de ajuste desde hace varios meses en varias plantas que tienen en diversas provincias

La compañía proveía tanto a marcas propias (DFAC y Xpirit) como a terceros, abarcando distintos segmentos del mercado nacional, según información recabada por este medio.

Todas estas decisiones, resaltó la empresa en diversas oportunidades, fueron consecuencia de la caída en la demanda interna, así como del ingreso cada vez más predominante de ropa importada.

La industria textil con niveles pandémicos

El sector textil argentino atraviesa uno de los momentos más críticos de los últimos años. Según un informe realizado por la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), en octubre de 2025, la actividad textil mostró una baja interanual del 24%, muy superior al promedio general de la industria manufacturera, que retrocedió 2,9% en ese lapso.

Las estadísticas oficiales señalan que el nivel de producción alcanzado es comparable al de los tramos más difíciles de la pandemia, reflejando la magnitud de la crisis en el sector.

Además, la utilización de la capacidad instalada en la industria textil descendió al 32,5% en octubre, lo que representa una disminución de 4,6 puntos porcentuales frente al mes anterior y de 15,3 puntos en relación con octubre de 2024.

El sector también sufrió una reducción sostenida en la cantidad de puestos formales. Para septiembre del año pasado -últimos datos disponibles- se registraron 105.000 empleos formales en estas actividades, lo que representa una disminución de 2.000 puestos respecto a agosto y una caída de 8.000 frente al mismo mes del año anterior. Desde diciembre de 2023, la pérdida acumulada supera los 16.000 empleos en todo el país.

La ropa usada ya representa el 11% del total de importaciones textiles de la Argentina (Ilustración: Movant Connection)

Importación de ropa usada

Si bien hasta 2022 la entrada de ropa usada al país estaba restringida por razones sanitarias y para proteger la producción local, la falta de renovación de la prohibición en aquel año y la posterior flexibilización normativa en 2024 durante el actual gobierno habilitaron el ingreso masivo de prendas provenientes de otros países.

Para 2025, informó la fundación ProTejer, la importación de ropa usada mostró un crecimiento sin precedentes, con un incremento superior al 11.000% en valor y al 26.000% en cantidad respecto al año anterior.

El 84% de estos productos ingresó por la Aduana de Jujuy, con Chile como principal país de procedencia. Esta avalancha de prendas, muchas de ellas de baja calidad y compuestas por fibras sintéticas, desplazó la producción nacional, afectando tanto a la industria como al empleo formal en el sector.

De hecho, la ropa usada ya tiene una participación significativa dentro del total de prendas importadas por el país. Medida en volumen, ya representa el 11% del total.

De acuerdo con datos de la entidad, entre enero y octubre, las importaciones de ropa usada alcanzaron los USD 3.732.384 FOB y un total de 3.521.456 kilos. En comparación con el mismo período del año anterior, el salto fue extraordinario: el valor importado se disparó un 11.728%, mientras que las cantidades crecieron un 26.538 por ciento.