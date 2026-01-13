Cuál es el nuevo piso para los trabajadores que pagan Ganancias y cómo se modificaron las escalas del Monotributo

(iStock)

Con la publicación del índice de inflación de diciembre, ya es posible conocer con precisión cuáles serán las nuevas escalas del Monotributo y el piso de ingresos para el pago del impuestos a las Ganancias.

En el primer caso se aplicará un aumento del 14,2% en todas las escalas. De esa manera, la categoría “A” pasará de un ingreso bruto anual de $8.992.597,87 a $10.273.463,76, según informó el contador Sebastián Domínguez.

De igual manera, la “B” saltará de $13.175.201,52 a $15.051.818,99 y así sucesivamente. La escala “K”, la más alta considerada en el Monotributo, superará la barrera de los $100 millones de ingreso anual, pasando de $94.805.682,90 a $108.309.385,33.

De todas formas, Domínguez aclaró que los números mencionados son de carácter “provisorio”, debido a que ARCA aún no hace la publicación oficial de las escalas. “ARCA tiene que publicar en su sitio web las tablas para que sean oficiales y hay siempre diferencias de redondeos y algunas pequeñas diferencias. Por lo cual hay que tomarlo como una cuestión provisoria, contemplando la inflación del 2,8 de diciembre”, señaló el especialista.

En lo que respecta al impuesto a las Ganancias, el contador explicó que, entre enero y junio de 2026, un trabajador soltero en relación de dependencia tendrá como piso una remuneración bruta de $2.998.725, lo que equivale a un neto de $2.488.942. Si tiene un hijo el neto de base asciende a $2.692.757 y con dos hijos llega a $2.896.573. En cambio, si está casado y tiene dos hijos, pagará Ganancias a partir de un neto de $3.300.726.

