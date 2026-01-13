Economía

Cuál es el nuevo piso para los trabajadores que pagan Ganancias y cómo se modificaron las escalas del Monotributo

Tras la publicación del IPC de diciembre, se pueden conocer las nuevas escalas que regirán desde febrero y enero. Los números y la explicación detrás de los ajustes

Guardar
(iStock)
(iStock)

Con la publicación del índice de inflación de diciembre, ya es posible conocer con precisión cuáles serán las nuevas escalas del Monotributo y el piso de ingresos para el pago del impuestos a las Ganancias.

En el primer caso se aplicará un aumento del 14,2% en todas las escalas. De esa manera, la categoría “A” pasará de un ingreso bruto anual de $8.992.597,87 a $10.273.463,76, según informó el contador Sebastián Domínguez.

De igual manera, la “B” saltará de $13.175.201,52 a $15.051.818,99 y así sucesivamente. La escala “K”, la más alta considerada en el Monotributo, superará la barrera de los $100 millones de ingreso anual, pasando de $94.805.682,90 a $108.309.385,33.

De todas formas, Domínguez aclaró que los números mencionados son de carácter “provisorio”, debido a que ARCA aún no hace la publicación oficial de las escalas. “ARCA tiene que publicar en su sitio web las tablas para que sean oficiales y hay siempre diferencias de redondeos y algunas pequeñas diferencias. Por lo cual hay que tomarlo como una cuestión provisoria, contemplando la inflación del 2,8 de diciembre”, señaló el especialista.

En lo que respecta al impuesto a las Ganancias, el contador explicó que, entre enero y junio de 2026, un trabajador soltero en relación de dependencia tendrá como piso una remuneración bruta de $2.998.725, lo que equivale a un neto de $2.488.942. Si tiene un hijo el neto de base asciende a $2.692.757 y con dos hijos llega a $2.896.573. En cambio, si está casado y tiene dos hijos, pagará Ganancias a partir de un neto de $3.300.726.

Noticia en desarrollo

Temas Relacionados

GananciasMonotributoEscalasInflaciónImpuestosÚltimas noticias

Últimas Noticias

Milei y Caputo celebraron el dato de inflación de 2025: “Este es el único camino viable”

El presidente, el ministro de Economía y otros funcionarios del Gobierno ponderaron que el IPC del año pasado fue el más bajo desde 2017

Milei y Caputo celebraron el

Bandas cambiarias: hasta dónde podrá subir el dólar en febrero sin que intervenga el Gobierno

Con una inflación de 2,8% en diciembre, el techo del dólar mayorista se movería cerca de $1.607 en febrero

Bandas cambiarias: hasta dónde podrá

La inflación en 2025 fue de 31,5%, la más baja de los últimos 8 años

El Indec informó el menor Índice de Precios al Consumidor desde 2017, cuando arrojó 24,8%. En diciembre, los precios subieron 2,8%

La inflación en 2025 fue

Prevén inversiones por más de USD 3 billones en centros de datos: por qué parte de los fondos podrían llegar a la Argentina

La calificadora Moody´s ve oportunidades en la región para el desarrollo de la inteligencia artificial y el país presenta un entorno favorable, aunque no exento de desafíos

Prevén inversiones por más de

Para el Banco Mundial, la economía argentina crecerá un 4% este año y en 2027

El organismo espera una moderación en el ritmo de la actividad y plantea que la incertidumbre generada por las elecciones de octubre tendrá impacto

Para el Banco Mundial, la
DEPORTES
Fue uno de los mejores

Fue uno de los mejores tenistas del país, volvió a jugar tras seis meses inactivo y confesó: “El día a día se me hace difícil”

El equipo que debutará en la Fórmula 1 en 2026 presentó su primer diseño de coche

Murió una estrella del deporte tras quedar atrapada en una avalancha mientras esquiaba

El día que un arquero se quedó esperando el inicio de un partido que se había suspendido y no le avisaron

Un niño le preguntó a una ex figura de la NBA cómo llegar al Draft y la respuesta se hizo viral

TELESHOW
Una tercera mujer apareció vinculada

Una tercera mujer apareció vinculada a Luciano Castro en medio de la crisis con Griselda Siciliani: “Videos y fotos”

El Dr. Alberto Cormillot apareció en vivo con un cuello ortopédico: qué accidente sufrió

Romina Gaetani se sinceró tras el episodio con su acosadora: “Iba a ser un caos”

El recuerdo de Nancy Dupláa a Antonio Echarri, el padre de Pablo: “¡Hoy cumpliría 90 años!”

Belén, el largometraje de Dolores Fonzi, fue nominada a Mejor Película Iberoamericana en los Premios Goya

INFOBAE AMÉRICA

Frida, Dan Flavin y la

Frida, Dan Flavin y la nueva colección, entre las principales muestras del Malba para su 25° aniversario

El Gobierno de Ecuador descartó apagones pese a las advertencias de expertos

Daniel Noboa vinculó al correísmo con el voto carcelario

“Dormíamos en el suelo entre cucarachas”: el crudo relato de los italianos excarcelados tras 14 meses como presos del régimen chavista

Entrenaba como rescatista y una raya lo apuñaló en el abdomen: se salvó de milagro