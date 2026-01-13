Economía

Bandas cambiarias: hasta dónde podrá subir el dólar en febrero sin que intervenga el Gobierno

Con una inflación de 2,8% en diciembre, el techo del dólar mayorista se movería cerca de $1.607 en febrero

Billetes de dólares estadounidenses, una de las monedas más importantes en el comercio y las finanzas internacionales.

La inflación en diciembre fue de 2,8% y 2025 cerró con el número más bajo de los últimos ocho años (31,5%). Con este dato y tras la implementación de la nueva modalidad de ajuste de las bandas cambiarias, ya es posible calcular el valor eventual de la divisa para febrero de 2026.

El mecanismo que dispuso el Gobierno Nacional establece que el valor máximo permitido para el tipo de cambio mayorista dependerá directamente de la evolución de los precios, aunque el cálculo se realizará con un retraso de dos meses.

De acuerdo con la información oficial y tomando como base el nivel de cierre de diciembre, el techo de la banda para fines de febrero se ubicará en torno a los $1.607, y se ajustará a lo largo del año en función de la evolución de la inflación.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) implementó esta modificación con el objetivo de fortalecer la acumulación de reservas y ordenar el frente externo. Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), la autoridad monetaria intervendrá si el dólar mayorista supera el límite superior de la banda.

Para los meses siguientes, el esquema prevé un ritmo de ajuste progresivo. Si se toman la estimación de inflación de las consultoras que releva el Banco Central, REM, para marzo el techo llegaría a $1.639 pesos.

Así funciona el sistema de actualización de bandas cambiarias

El mecanismo que entró en vigencia el 1° de enero de 2026 tiene en cuenta el dato de inflación que publica mensualmente el Indec. Este, sin embargo, se aplica con un retraso de dos meses. En la modalidad anterior, tanto el techo, como el piso de la banda cambiaria se ajustaban a un ritmo fijo de 1% mensual.

Con esta dinámica, la política cambiaria busca otorgar previsibilidad al mercado y limitar la volatilidad del tipo de cambio, al mismo tiempo que el Banco Central lleva adelante un programa de compras de divisas en el Mercado Libre de Cambios (MLC), con el objetivo de recomponer reservas internacionales. La entidad planea intervenir en el mercado con el plan, aun cuando el dólar no se acerque al piso de la anda.

Desde el 5 de enero, momento en el que inició este plan, la entidad sumó USD 273 millones y acumuló seis jornadas consecutivas de intervenciones positivas, según el reporte diario del organismo. Este número arroja un promedio de casi USD 40 millones por día.

La posición bruta en moneda extranjera del BCRA aumentó USD 372 millones y cerró la última jornada en USD 44.768 millones. Parte de este incremento responde a la valorización de activos, con el oro alcanzando un máximo histórico de USD 4.622 por onza, lo que también impactó en el balance de reservas.

Las estimaciones del Gobierno prevén que las adquisiciones de divisas durante 2026 podrían ubicarse en un rango de USD 10.000 millones a USD 17.000 millones, dependiendo de la dinámica de remonetización de la economía.

De acuerdo con declaraciones del presidente del BCRA, Santiago Bausili, el ritmo al que se sumen reservas estará determinado, casi exclusivamente, por la evolución de la demanda de dinero y el nivel de liquidez presente en el mercado cambiario.

Según la autoridad monetaria, si se produce una remonetización moderada, la base monetaria podría crecer del 4,2% al 4,8% del producto bruto interno hacia el final del año. Este objetivo sería factible si las compras de divisas alcanzan los USD 10.000 millones, siempre que la balanza de pagos lo permita. En caso de que la preferencia por el peso aumente un punto porcentual del PBI, el volumen de reservas acumuladas podría llegar a los USD 17.000 millones.

