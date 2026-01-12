Qué lugar ocupará la Argentina en 2026 entre los países con más inflación del mundo, según un ranking del FMI

La inflación mundial se ubicó en torno al 4,2% en 2025, a pesar del impacto que generaron los aranceles estadounidenses (Imagen ilustrativa Infobae)

Aún con una inflación que se mantiene entre las más altas del planeta, la Argentina será una de las 30 mayores economías del mundo en 2026.

Según un relevamiento que realizó Visual Capitalist con proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), el PBI argentino alcanzará los USD 668.000 millones el año próximo, lo que la ubicará en el puesto 26 del ranking global por tamaño de economía.

El dato contrasta con el escenario inflacionario que todavía enfrenta el país. De hecho, en el último informe sobre Perspectivas de la Economía Mundial del FMI, la Argentina se ubicó en el sexto lugar (41,3%), dentro del grupo de los diez países con mayor inflación en 2025. Solo estuvo por detrás de Irán (42,4%), Sudán (87,2%), Zimbabwe (89%), Sudán del Sur (97,5%) y Venezuela (269,9%).

Ese desempeño se dio en un contexto internacional en el que el promedio global de inflación comenzó a desacelerarse. Según el organismo multilateral, la inflación mundial se ubicó en torno al 4,2% en 2025, a pesar del impacto que generaron los aranceles estadounidenses y de un escenario global todavía atravesado por tasas de interés elevadas.

Para 2026, el FMI proyecta que la inflación global se reducirá aún más, hasta el 3,7%, incluso mientras los efectos de las políticas comerciales continúan materializándose. La desaceleración responde, en buena medida, al débil crecimiento de los precios en China —que se mantiene al borde de la deflación— y a una inflación inferior al objetivo en varios países europeos.

Top 10 de países con más inflación en 2025

China registró en 2025 una inflación nula, con una de las tasas más bajas del mundo. Las presiones deflacionarias, asociadas al exceso de capacidad productiva, un mercado laboral débil y un consumo interno contenido, condicionaron el desempeño de la segunda economía global. Para 2026, el FMI prevé que la inflación china repunte levemente hasta el 0,8%, impulsada por medidas de estímulo destinadas a reactivar la demanda interna.

En Europa, en tanto, varias de las principales economías mostraron una inflación moderada durante 2025, en un escenario de bajos precios de la energía y menor presión importada. Francia cerró el año con una inflación del 1,1%, mientras que Italia y Alemania registraron tasas del 1,7% y el 2,1%, respectivamente. Estados Unidos, por su parte, mostró una inflación del 2,7% y se espera que baje al 2,4% en 2026, con un impacto de los aranceles mucho menor al que se había anticipado inicialmente.

Cabe aclarar, sin embargo, que la inflación que el Fondo proyectó para el país en su último Outlook (en octubre), está diez puntos por arriba del guarismo final, que se conocerá este martes y será cercano al 31 por ciento.

Las economías más grandes del mundo

De acuerdo con el propio informe, el FMI proyecta que el PBI mundial alcance los USD 123,6 billones en 2026. El relevamiento resalta, además, que el poder económico estará centralizado en las economías avanzadas o las grandes economías emergentes. De hecho, las cinco principales economías -Estados Unidos, China, India, Japón y Canadá- generan más del 55%de la producción económica mundial

“A medida que los países se recuperan de las recientes crisis económicas y se ajustan a las elevadas tasas de interés, la clasificación económica mundial continúa evolucionando. Algunas economías están ascendiendo en el ranking gracias a un rápido crecimiento y expansión industrial, mientras que otras dependen de la escala, los servicios y los recursos naturales para mantener su influencia económica global” sostiene el estudio de Visual Capitalist.

De acuerdo con el estudio, Estados Unidos seguirá siendo la mayor economía del mundo durante este año, con un PIB proyectado de USD 31,8 billones, mientras que China ocupará el segundo lugar con USD 20,7 billones. En tanto, los países europeos como Alemania, junto con el Reino Unido, Francia e Italia, se mantendrán entre las diez principales economías del mundo.