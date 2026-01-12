Economía

Jornada financiera: la tensión en Estados Unidos arrastró a las acciones y bonos locales, pero impulsó las reservas

La aversión al riesgo por la disputa entre Jerome Powell y Donald Trump afectó a los activos emergentes. El récord del oro aportó USD 300 millones al alza de reservas. El dólar quedó estable a $1.490 en el Banco Nación

Las acciones y los bonos argentinos no logran despegar en el arranque del año.

La aversión al riesgo por la tensión financiera en el exterior llevó a leves caídas para los activos bursátiles argentinos, con un riesgo país que se aproximó a los 600 puntos básicos. Escindido de la volatilidad global, el mercado cambiario operó estable y el récord del oro -un activo de cobertura internacional- le dio impulso alcista a las reservas del BCRA.

El dato más significativo de la rueda vino desde el exterior, con un nuevo capítulo en la disputa por la jefatura de la Reserva Federal de los EEUU (Fed), entre su titular, Jerome Powell, y el presidente norteamericano Donald Trump.

Una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos a la Reserva Federal y una respuesta combativa del presidente de la Fed aumentaron drásticamente las apuestas en una larga disputa que puso abiertamente en juego la independencia del banco central más poderoso del mundo.

En una declaración enérgica el domingo, Powell reveló una investigación que lo amenazó con una acusación penal por un proyecto de renovación de edificios, diciendo que era un “pretexto” para ganar influencia política sobre la Fed para bajar las tasas de interés más rápido.

El presidente Donald Trump declaró a NBC que no tenía conocimiento de las acciones del Departamento de Justicia, pero renovó sus ataques contra Powell, que se volvieron más frecuentes y directos a medida que la Fed ha optado por reducir las tasas más lentamente de lo que le hubiera gustado.

“La investigación y la respuesta mordaz de Powell intensifican drásticamente una disputa que los observadores del mercado temen que pueda poner en riesgo la independencia de la Fed, un pilar de la política económica estadounidense y una piedra angular de su sistema financiero”, indicó Reuters.

Al cierre, los principales indicadores de Wall Street lograron salir de las bajas de la mañana, aunque la dinámica no fue suficiente para disipar la aversión al riesgo sobre los activos emergentes. El índice Bovespa de la Bolsa de Valores de San Pablo bajó 0,1 por ciento.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires restó un 0,4% en pesos, a 3.076.947 puntos. Los ADR argentinos en Nueva York exhibieron cifras mixtas.

Asimismo, los bonos soberanos en dólares -Globales y Bonares- promediaron una pérdida de 0,2%, mientras que el riesgo país de JP Morgan subió doce unidades para Argentina a 577 puntos básicos, en lo más alto desde el 26 de diciembre.

El viernes se realizó el pago de cupones por unos 4.200 millones de dólares a tenedores de bonos soberanos y se informó que cancelaron otros USD 2.500 millones a Estados Unidos por las divisas utilizadas de un swap para estabilizar la economía previo a elecciones legislativas. “Ahora los ojos están puestos en si hay reinversión del cupón”, comentó Wise Capital en un reporte.

“Wall Street arranca la semana con tono más cauto, a partir de la investigación sobre Powell, lo cual condiciona a los activos domésticos mientras los operadores se encuentran atentos a las negociaciones políticas camino a la reforma laboral y a la estrategia de financiamiento a futuro”, resumió el economista Gustavo Ber.

Dólar estable

En la plaza cambiaria, el dólar interbancario operó con suba de 2,50 pesos, a $1.467,50, al tiempo que los negocios a futuro mostraron valores de 1.626 pesos por dólar para la liquidación a finales de mayo.

“La divisa abrió la jornada en $1.467, levemente por encima del cierre previo, y durante la rueda se movió dentro de un rango acotado. En las primeras horas llegó a marcar un máximo intradiario de $1.469, al rato de arrancar el mercado, antes del mediodía apareció un poco más de oferta que lo llevó a marcar los mínimos del día en $ 1.465 y donde operó gran parte de la rueda. Al cierre y sin cambios relevantes en el flujo pero con más demanda por cierres puntuales, lo hizo subir levemente”, detalló Francisco Díaz Mayer, jefe de Operaciones de ABC Mercado de Cambios.

“El BCRA compró USD 55 millones en el mercado. Con un volumen operado de USD 434 millones (-12% respecto del viernes), logró llevarse un 12,6% del volumen operado”, añadió Díaz Mayer.

Dentro de una nueva fase de su programa monetario, el Banco Central anotó después de seis ruedas consecutivas con compras de divisas en el mercado de contado un saldo de 273 millones de dólares.

Las reservas internacionales brutas del BCRA crecieron en USD 372 millones y cerraron la jornada en USD 44.768 millones, muy cerca de los USD 44.781 del jueves 8, un máximo desde el 5 de enero de 2023.

Fuentes del Banco Central explicaron a Infobae que en la contabilidad contribuyeron unos USD 300 millones por la mejora de cotizaciones de activos, principalmente el oro, que subió 2,7% en el día, a un récord histórico de USD 4.622 la onza, más las compras de contado del BCRA.

El dólar al público finalizó sin variantes, a $1.490 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.482,33 para la venta y $1.438,88 para la compra. El dólar blue también quedó sin cambios a $1.505 para la venta.

