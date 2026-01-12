Economía

El 2025 fue el año de la normalización para los precios de los combustibles, que en dólares no aumentaron

La evolución de los valores de naftas y gasoil mostró una convergencia con la cotización oficial de la moneda estadounidense, tras años de aumentos pronunciados y episodios de fuerte devaluación en el país

La recuperación de 2025 ajustó los precios en pesos al ritmo del dólar oficial y permitió que los valores en dólares volvieran al rango histórico.

El mercado de combustibles en Argentina vivió en 2025 un proceso de ajuste que permitió estabilizar los precios en dólares oficiales, tras años de inflación y devaluación acelerada.

El consultor senior en Oil & Gas y ex director nacional de Energía, Nicolás Taiariol, expuso en LinkedIn un análisis técnico a partir de datos de Surtidores.com.ar, que muestra cómo los valores en dólares se mantuvieron prácticamente sin cambios a lo largo del año, a diferencia de la volatilidad de años previos.

Así, destacó que entre 2018 y 2025 la suba de los combustibles en pesos fue notoria. La nafta súper, por caso, pasó de 23,57 pesos por litro a 1.564 pesos, acumulando un alza de 6.535 por ciento. La nafta premium subió de 27,33 a 1.799 pesos (6.483%) y el gasoil trepó de 20,79 a 1.570 pesos (7.452%). En ese mismo período, el dólar oficial saltó de 19 a 1.451 pesos, un incremento de 7.525%.

Según Taiariol, durante 2025 los precios en pesos acompañaron casi exactamente la devaluación, estabilizando el valor de los combustibles en dólares.

El consultor advirtió que el principal desafío hacia 2026 es evitar una corrección brusca del tipo de cambio real, que eleve los precios en dólares a niveles de mercado

El análisis indicó que durante los los precios en dólares se mantuvieron relativamente estables hasta 2022, con promedios –entre 2028 y 2025– de 0,85 dólares por litro para nafta súper, 0,99 dólares para premium y 0,77 dólares para gasoil. En 2023 y 2024, la devaluación superó el ritmo de ajuste de precios, lo que provocó una caída en dólares. En 2025, los valores en dólares mostraron una recuperación. En enero de ese año, la nafta súper se ubicó en 1,08 dólares por litro, un nivel que se repitió exactamente en diciembre; la premium bajó levemente de 1,33 a 1,24 dólares y el gasoil se mantuvo estable en torno a 1,08 dólares.

De acuerdo con Taiariol, este comportamiento evidencia una política de alineamiento entre precios internos y tipo de cambio oficial. Durante 2024, la fuerte devaluación de diciembre de 2023 derivó en una duplicación de los precios en pesos en un solo mes, mientras que en dólares los valores cayeron 15%. La recuperación de 2025 ajustó los precios en pesos al ritmo del dólar oficial y permitió que los valores en dólares volvieran al rango histórico.

Otro dato relevante que destaca el análisis es que Argentina continúa con precios internos en dólares más bajos que los países vecinos: Uruguay promedia 1,70 dólares por litro y Chile, 1,40 dólares. El tipo de cambio oficial aumentó 39% en 2025, prácticamente igual que los ajustes de precios en pesos. Persistió una elevada brecha cambiaria, con un dólar paralelo muy por encima del oficial, lo que implica un subsidio implícito a los combustibles.

Durante 2025 los precios en pesos acompañaron casi exactamente la devaluación, estabilizando el valor de los combustibles en dólares

El contexto internacional también resultó favorable. Los precios del crudo Brent se mantuvieron en un rango moderado de 75 a 85 dólares por barril, sin trasladar presión adicional al mercado local. Tras las elecciones de noviembre de 2025, se observaron ajustes adicionales en los precios internos.

Taiariol sostuvo que el año que finalizó representó un proceso de normalización, con precios internos que acompañaron el ritmo del dólar, manteniendo la paridad en torno a 1,05-1,10 dólares por litro. El consultor también dejó una advertencia sobre los desafíos para 2026.

“2025 fue un año de “normalización”: los precios en pesos siguieron la devaluación oficial, manteniendo el valor en dólares estable en torno a USD 1.05-1.10/L, un nivel bajo comparado internacionalmente. La tendencia refleja una política de ajuste gradual en un contexto de alta inflación y control cambiario. Hacia 2026, el mayor riesgo es una corrección brusca del tipo de cambio real que lleve los precios en dólares a niveles de mercado, impactando la competitividad y el poder adquisitivo“, cerró el experto.

