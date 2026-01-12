Economía

ANSES: cuándo cobro en enero 2026 si mi DNI termina en 7

El cronograma contempla distintos días de pago. Ajustes mensuales modifican los ingresos y generan nuevas consultas sobre los beneficios disponibles

La ANSES inicia el pago
La ANSES inicia el pago de prestaciones de enero 2026 a titulares con DNI terminado en 7, según el cronograma oficial

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) inicia hoy el pago de prestaciones a beneficiarios cuyo DNI finaliza en 7, con aumentos definidos por la actualización mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la acreditación de un bono extraordinario.

El cronograma de pagos de la ANSES para enero 2026 contempla una estructura escalonada, que distribuye las fechas de cobro según el último dígito del documento. El objetivo es garantizar la organización de los trámites y evitar aglomeraciones en bancos.

El esquema comprende a jubilados y pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Familiar por Hijo, Asignación por Embarazo, Prenatal y Maternidad, pensiones no contributivas y beneficiarios de planes por desempleo. Todos los montos se encuentran ajustados por inflación y, en los casos aplicables, incluyen el pago de un bono extra de $70.000.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Los jubilados y pensionados con haberes mínimos y DNI terminado en 7 cobran el martes 20 de enero. El monto actualizado del haber mínimo es de $349.299,32. A este monto se suma un bono extraordinario de $70.000, lo que lleva el total acreditado a $419.299,32.

El calendario de pagos de
El calendario de pagos de ANSES enero 2026 organiza fechas por terminación de DNI para evitar aglomeraciones en bancos

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Quienes perciben una jubilación o pensión superior al haber mínimo y tienen DNI terminado en 7 acceden al pago el miércoles 28 de enero. El haber máximo para este mes es de $2.293.796,92. Este grupo no recibe el bono extraordinario.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo con DNI finalizado en 7 cobran el martes 20 de enero. El monto de la AUH es de $125.518 por hijo y, en el caso de AUH por discapacidad, de $408.705. La Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos se ubica en $62.765.

Asignación por Embarazo

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 7 cobran el miércoles 21 de enero. El monto para enero es de $118.454,32 por hijo, con el 80% abonado mensualmente y el 20% retenido hasta la presentación de la libreta.

Jubilados y pensionados con haberes
Jubilados y pensionados con haberes mínimos y DNI finalizado en 7 cobran el 20 de enero un total de $419.299,32, incluido el bono extra

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Las personas que reciben la Asignación por Prenatal y la Asignación por Maternidad con DNI terminado en 6 y 7 cobran el lunes 19 de enero. Estos montos varían según la situación laboral y la cantidad de hijos declarados, ajustándose cada mes por el IPC.

Pensiones no contributivas

Los beneficiarios de pensiones no contributivas con DNI terminado en 6 y 7 cobran el miércoles 14 de enero. El monto para enero es de $244.509,52, más un bono extraordinario de $70.000, totalizando $314.509,52.

Asignaciones familiares de pensiones no contributivas

Las asignaciones familiares de pensiones no contributivas pueden cobrarse entre el 9 de enero y el 12 de febrero, sin fecha específica según la terminación del DNI. Los valores se ajustan mensualmente de acuerdo con la normativa vigente.

Quienes reciben jubilaciones o pensiones
Quienes reciben jubilaciones o pensiones superiores al haber mínimo y tienen DNI terminado en 7 cobran el 28 de enero, sin bono extraordinario

Asignaciones de pago único: matrimonio, adopción y nacimiento

Las asignaciones de pago único por matrimonio, adopción y nacimiento pueden cobrarse en dos períodos: del 12 de enero al 12 de febrero (primera quincena) y del 22 de enero al 12 de febrero (segunda quincena), para cualquier terminación de DNI. Los montos varían según la prestación solicitada y se actualizan por IPC.

Prestación por desempleo Plan 1

Los beneficiarios del Plan 1 de Prestación por Desempleo con DNI terminado en 6 y 7 cobran el martes 27 de enero. El monto depende de la remuneración y la carga familiar, ajustándose cada mes por inflación.

Prestación por desempleo Plan 2

Para el Plan 2 de Prestación por Desempleo, el pago se realiza entre el 6 y el 12 de enero para todas las terminaciones de DNI.

