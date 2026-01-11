La baja del riesgo país se cocina a fuego lento y el Gobierno aún no tiene planes para salir al mercado internacional

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente Javier Milei (@JMilei)

El año arrancó con muchas novedades y todos los condimentos favorables para el Gobierno. La caída de Nicolás Maduro a manos de Donald Trump le permitió a Javier Milei afianzar su alianza con Estados Unidos. Los últimos datos de la economía norteamericana permiten, por otro lado, avizorar nuevas bajas de tasas a lo largo de 2026, aumentando el interés por activos de países emergentes. Y el viernes, finalmente, el Tesoro cumplió con el pago de USD 4.200 millones por el vencimiento de capital e intereses de bonos, sin que se vea afectado el nivel de reservas brutas.

El gran objetivo en marcha es regresar a los mercados internacionales de crédito. El propio Banco Central reconoció en su informe de perspectivas para el año próximo que la condición para acumular reservas es que el Gobierno tenga acceso al financiamiento voluntario.

Luis “Toto” Caputo remarcó en un reportaje reciente que el Banco Central “fue el que más reservas compró en dos años”, haciendo referencia a los más de USD 25.000 millones adquiridos desde que Milei es presidente. Sin embargo, la mayor parte de esos dólares se utilizaron para el pago de deuda.

La única manera de mantener las compras de dólares en las reservas es haciendo frente a los vencimientos con un roll over, o sea colocando nueva deuda en los mercados.

Se trata del gran objetivo de Caputo para el 2026. A su vez, también permitiría llevar adelante la “Fase 4” del plan monetario, que consiste en remonetizar la economía a través de la compra de dólares por parte del BCRA.

Acumular dólares y “remonetizar” con pesos

El secreto de esta operatoria es que los dólares que vaya adquiriendo el Central no sean luego utilizados para pagar vencimientos de deuda. En esta ocasión se logró al menos parcialmente con el financiamiento de USD 3.000 millones otorgado por un grupo de seis bancos internacionales.

Ahora se apunta a que el próximo pago de USD 4.200 millones, que será el 9 de julio, sea afrontado en mayor medida por nuevas emisiones de deuda del Gobierno. No sería un incremento de la deuda neta, sino el reemplazo de bonos que van venciendo por títulos nuevos.

El objetivo es "remonetizar" la economía al tiempo que el BCRA acumula dólares EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Sin embargo, por el momento no hay plan alguno para colocar deuda en el mercado internacional. Caputo y Milei se mantienen firmes con la idea de reducir la dependencia de Wall Street. Pero no está claro hasta qué punto eso es posible.

Para el pago del viernes se recurrió a un mix de instrumentos: colocación de un bono local (Bonar 2029) por USD 910 millones, financiamiento de bancos internacionales y compras del Tesoro en el mercado.

Recuperar el acceso a los mercados no luce tan sencillo. Es cierto que el riesgo país bajó desde los 1.200 puntos básicos en la previa a las legislativas a solo 550 puntos tras la clara victoria de Milei en la elección de octubre. Pero el riesgo país solo volvió a los mismos niveles de enero de 2025. En el equipo económico creen que es todo cuestión de tiempo y que más temprano que tarde se perforarán los 500 puntos básicos.

Informes de bancos de inversión de Wall Street coinciden en que ese nivel de riesgo país incluso podría acercarse a los 400 puntos básicos a medida que avance el año. En ese escenario, el Gobierno podría colocar un nuevo bono en los mercados internacionales a una tasa cercana al 8% anual y un plazo no inferior a los cinco años.

Punta del Este

Punta del Este fue el epicentro de una gran cantidad de eventos que agruparon inversores de EEUU y Europa. Son reuniones que mezclan programas sociales y de reuniones de negocios, organizadas por bancos como Safra, Morgan Stanley y Credit Suisse.

Las chances de reelección de Milei están en un 70%. La cosecha récord más la baja adicional de la inflación juegan a favor del Gobierno este año y dejan un buen escenario para las elecciones presidenciales

En uno de estos grandes eventos organizados por Latin Securities, que preside Eduardo Tapia, el orador invitado fue Alejandro Catterberg. El director de Poliarquía describió un panorama optimista para lo que se viene en Argentina: “Las chances de reelección de Milei están en un 70%. La cosecha récord más la baja adicional de la inflación juegan a favor del Gobierno este año y dejan un buen escenario para las elecciones presidenciales”.

En Punta del Este hubo varios eventos organizados por los bancos para analizar las perspectivas de la Argentina en 2026

Las chances de sufrir una crisis del tercer año como le pasó a Mauricio Macri (aún luego de haberse impuesto con amplitud en las legislativas) se van diluyendo, aunque es imposible descartarlo del todo.

El superávit fiscal, el bajo nivel de endeudamiento y el estricto control de los agregados monetarios marcan un contraste fuerte con lo que le pasó al macrismo en 2018. Lo que más podría complicar al gobierno este año es un cambio súbito de humor en los mercados internacionales que le juegue en contra a la Argentina. En este escenario, la recuperación de los bonos sería más lenta de lo esperado.

Con el arranque del 2026, el Gobierno tiene otro gran desafío por delante: que la recuperación económica proyectada para este año se sienta más en los bolsillos. El 3,5% de expansión del PBI que esperan los analistas consultados por el Central en el último REM estará impulsado por sectores que generen poco empleo como el agro, energía y minería.

El martes se conocerá el dato de inflación de diciembre y de todo el 2025, muy cercano al 31 por ciento. La desaceleración se espera que siga en 2026 hasta niveles del 20 por ciento. Se trata de uno de los logros más importantes que tiene para mostrar Javier Milei, quizás el más importante. Pero claramente no alcanzará para sostener el apoyo que hoy tiene el Gobierno si al mismo tiempo no hay una mejora más robusta del salario a lo largo del año.