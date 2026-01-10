La construcción dio indicios de recuperación en diciembre tras la fuerte caída de noviembre

Los volúmenes vendidos de insumos para la construcción al sector privado crecieron en diciembre, según el Índice Construya, que releva productos clave como cemento, ladrillos, aceros y revestimientos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En diciembre de 2025, la actividad vinculada al sector de la construcción mostró indicios de recuperación, luego de varios meses con resultados dispares, según el informe correspondiente al Índice Construya (IC). Este indicador, que mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de productos para la construcción, registró una suba mensual desestacionalizada de 3,26% y se ubicó 3,2% por encima del nivel observado en diciembre de 2024.

De acuerdo con los datos difundidos por Construya, los despachos de materiales durante diciembre fueron 5,8% mayores a los del mismo mes del año anterior. El índice refleja el comportamiento de las ventas al sector privado de una amplia gama de insumos clave para la actividad, lo que permite seguir de cerca la dinámica del segmento privado de la construcción.

El IC releva los volúmenes comercializados de productos como ladrillos cerámicos, cemento portland, cal, aceros largos, carpintería de aluminio, adhesivos y pastinas, pinturas impermeabilizantes, sanitarios, calderas y sistemas de calefacción, además de grifería, sistemas para conducción de agua y gas, pisos, revestimientos cerámicos y materiales eléctricos y electrónicos. Estos insumos son fabricados por las empresas que integran el Grupo Construya, entre ellas ALUAR – División Elaborados, Grupo Dema, LaterCer S.A. – Cerámica Quilmes S.A. y Plavicon, entre otras.

Desde la entidad señalaron: “en Construya creemos que el año que se inicia puede ser mejor que el complejo 2025, en la medida que el horizonte de planeamiento siga despejándose y se observe una importante caída de la tasa de interés y un resurgimiento de la oferta de crédito para capital de trabajo y para inversión. Asimismo, el dinamismo del mercado inmobiliario también será importante para poner en marcha nuevos proyectos de construcción”. Esa evaluación forma parte del análisis que acompaña los datos del índice.

Un obrero trabaja sobre el tejado de un edificio en construcción. (Canva)

El contraste con noviembre

El resultado de diciembre contrasta con el desempeño negativo que tuvo la construcción en el mes previo. Según la información publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la actividad de la construcción medida por el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) registró una caída durante noviembre de 2025. En ese mes, el nivel general del índice mostró una baja interanual de 4,7% y una disminución de 4,1% en la variación mensual desestacionalizada.

La contracción del undécimo mes del año interrumpió una serie de diez meses consecutivos de crecimiento interanual en el sector, de acuerdo con la medición oficial. El retroceso se reflejó en el comportamiento de varios insumos utilizados en la construcción, que registraron caídas significativas en la comparación interanual.

Entre los materiales con mayores bajas se destacaron los ladrillos huecos, con una disminución de 19,3%, el yeso, que retrocedió 17,8%, y los pisos y revestimientos cerámicos, con una caída de 15,0%. También se observaron descensos en las placas de yeso, que bajaron 9,0%, y en otros insumos como cales y pinturas para construcción, con retrocesos de 8,6% y 7,4%, respectivamente. El consumo de cemento portland mostró una disminución de 4,7% frente a noviembre del año anterior.

Sin embargo, no todos los rubros presentaron variaciones negativas en ese período. Algunos insumos mostraron incrementos interanuales, como los artículos sanitarios de cerámica, que aumentaron 33,2%, el hormigón elaborado, con una suba de 19,7%, y el asfalto, que registró un crecimiento de 17,6%. A su vez, el consumo de hierro redondo y otros aceros para la construcción avanzó 5,9% en la comparación interanual.

La superficie autorizada para construir aumentó, según los últimos datos oficiales. (iStock)

Empleo y permisos de obra

En relación con el empleo, los datos oficiales indicaron que en octubre de 2025 los puestos de trabajo registrados en el sector privado de la construcción presentaron una suba interanual de 3,5%. No obstante, en el acumulado de los primeros diez meses del año, el nivel de empleo mostró una leve baja de 0,4% respecto de igual período de 2024. El organismo aclaró que los puestos considerados corresponden a aquellos sobre los que se realizan aportes y contribuciones al sistema previsional.

Otro indicador relevante para analizar la evolución del sector es el de los permisos de edificación. Según el Indec, la superficie autorizada para construir registró un aumento interanual de 4,1%, lo que refleja la existencia de proyectos aprobados que podrían traducirse en mayor actividad en los meses siguientes, más allá de la caída observada en noviembre.

La comparación entre los datos de noviembre y los de diciembre muestra diferencias entre los distintos indicadores sectoriales. Mientras el ISAC reflejó una contracción de la actividad total en noviembre, el Índice Construya registró una mejora en los despachos de materiales destinados al sector privado en diciembre. Esta diferencia se explica, en parte, por el alcance de cada medición, ya que el IC se focaliza en las ventas de insumos a obras privadas, mientras que el ISAC incorpora información sobre obra pública y privada.

En ese contexto, los datos de diciembre aportan señales de recuperación en un segmento específico del sector, luego de un mes marcado por retrocesos en la medición oficial. La evolución de los despachos de materiales será uno de los indicadores que el mercado seguirá de cerca en el inicio de 2026 para evaluar la consistencia de esta mejora.