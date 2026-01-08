Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 8 de enero

La puesta en marcha del nuevo sistema de bandas cambiarias permite definir cuál es el nivel máximo al que podrá aumentar el dólar mayorista en enero sin que intervenga el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para que el tipo de cambio oficial retorne a los límites estipulados.

El Ministerio de Economía realizó un canje de una letra atada al dólar y logró extender parte de los vencimientos del instrumento del 16 al 30 de enero. Así, el equipo económico procura reducir la incertidumbre respecto a la renovación de los títulos vinculados las variaciones del tipo de cambio oficial mayorista.

Con un monto operado por USD 438,5 millones operados en el segmento de contado, el Banco Central efectuó por tercer día seguido compras de divisas, esta vez por solo USD 9 millones, el 2% del volumen ofertado, debajo del 5% que la entidad se había fijado como eventual límite diario. El BCRA anota en la semana compras totales por 113 millones de dólares.

Con el inicio de año, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) habilitó el trámite para solicitar la devolución del 30% de las percepciones aplicadas sobre gastos en moneda extranjera y la compra de dólar oficial efectuados durante 2025, por lo que determinados contribuyentes podrán recuperar lo abonado en concepto de tributos.

El dólar al público descontó el miércoles cinco pesos o 0,3%, a $1.485 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El Banco Central indicó que en las entidades financieras el dólar promedió $1.485,21 para la venta y $1.434,28 para la compra.

