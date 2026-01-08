Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 8 de enero

El dólar al público es ofrecido a $1.485 para la venta en el Banco Nación. El BCRA acumula en la semana compras por USD 113 millones

13:04 hsHoy

¿A cuánto se opera el dólar en bancos?

El dólar al público descontó el miércoles cinco pesos o 0,3%, a $1.485 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El Banco Central indicó que en las entidades financieras el dólar promedió $1.485,21 para la venta y $1.434,28 para la compra.

13:04 hsHoy

Cómo pedir la devolución del 30% de impuestos por gastos en dólares con tarjeta en el exterior

ARCA ya habilitó el trámite para los contribuyentes que hicieron consumos en otros países y hayan recibido percepciones por Ganancias y Bienes Personales

Las percepciones corresponden a adelantos
Las percepciones corresponden a adelantos del Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el inicio de año, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) habilitó el trámite para solicitar la devolución del 30% de las percepciones aplicadas sobre gastos en moneda extranjera y la compra de dólar oficial efectuados durante 2025, por lo que determinados contribuyentes podrán recuperar lo abonado en concepto de tributos.

Leer la nota completa
13:04 hsHoy

El dólar bajó por tercer día seguido y se aleja del techo de las bandas cambiarias

La divisa mayorista cedió a $1.460 y en el Banco Nación cayó a $1.485. El Banco Central acumula compras de contado por USD 113 millones en la semana

El dólar mayorista siguió en
El dólar mayorista siguió en baja pese a las compras oficiales.

Con un monto operado por USD 438,5 millones operados en el segmento de contado, el Banco Central efectuó por tercer día seguido compras de divisas, esta vez por solo USD 9 millones, el 2% del volumen ofertado, debajo del 5% que la entidad se había fijado como eventual límite diario. El BCRA anota en la semana compras totales por 113 millones de dólares.

Leer la nota completa
13:04 hsHoy

El Gobierno canjeó una letra atada al dólar para alargar el plazo de los vencimientos y facilitar la renovación de deuda

La Secretaría de Finanzas adjudicó un total de $3,417 billones y logró canjear más del 64% de los instrumentos que vencían el próximo 16 de enero. Los desafíos para los meses venideros

Economía logró estirar el vencimiento
Economía logró estirar el vencimiento de parte de una letra atada al dólar que vencía el próximo 16 de enero. REUTERS/Irina Dambrauskas

El Ministerio de Economía realizó un canje de una letra atada al dólar y logró extender parte de los vencimientos del instrumento del 16 al 30 de enero. Así, el equipo económico procura reducir la incertidumbre respecto a la renovación de los títulos vinculados las variaciones del tipo de cambio oficial mayorista.

Leer la nota completa
13:04 hsHoy

El ritmo del dólar: cuál es el nivel máximo al que puede subir en enero sin que intervenga el BCRA

Las nuevas bandas cambiarias se actualizarán 2,47% en el primer mes del año. Se trata del último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Las proyecciones para 2026

El sistema de bandas cambiarias
El sistema de bandas cambiarias le fija un techo a la cotización del tipo de cambio oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La puesta en marcha del nuevo sistema de bandas cambiarias permite definir cuál es el nivel máximo al que podrá aumentar el dólar mayorista en enero sin que intervenga el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para que el tipo de cambio oficial retorne a los límites estipulados.

Leer la nota completa

